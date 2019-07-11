Между Америкой и «Химками». Куда отправится Мозгов На днях «Орландо» отчислил Тимофея Мозгова, после чего российский центровой получил статус свободного агента. И может подписаться в новый клуб – как в НБА, так и в Европе.

«Советский спорт» изучил варианты, где один из лучших игроков страны может продолжить карьеру.

НБА. КОМУ МОЗГОВ НА «МИНИМАЛКУ»?

Отчисление из клуба – отнюдь не приговор. Такое случается, даже с признанными суперзвездами – вон, в прошлом году отчислили самого Дуайта Ховарда (из «Бруклина», куда его «Шарлотт» обменяли как раз на Мозгова). В чем точно не пострадает центровой сборной России – так это в деньгах. Положенные ему по контракту за предстоящий сезон 16,7 миллиона долларов он получит сполна. Разве что в платежке «Орландо» эта сумма будет разбита на три года. При этом сам Тимофей теперь волен подписывать новое соглашение – лишь бы нашлась команда, которая готова его предложить.

Найдется ли? Это вопрос. Пока никакой информации, даже инсайдерской или хотя бы на уровне слухов, об интересе к Мозгову со стороны других клубов в прессе нет. Но это не значит, что россиянин совсем никак и никому не нужен. Да, ему – 33 года (исполнится 16 июля), из них последние полтора он совсем не играл, а предыдущий сезон пропустил целиком. Главное, что смущает – это травма колена, которая его беспокоит на протяжении примерно пяти лет – первую операцию на ноге Тимофей перенес еще в 2015 году, после финала «Кливленд» – «Голден Стэйт», в котором выполнял роль второй опции «Кавс» в нападении (Кайри Ирвинг и Кевин Лав, мы напомним, сломались, а сам Мозгов в одной из встреч набрал аж 28 очков!). Увы, вмешательство хирургов нужного эффекта не дало, боль осталась и преследовала россиянина дальше – и в чемпионский сезон в «Кливленде» (2015-2016), и позже – в «Лейкерс», «Бруклине» и «Орландо». Когда в тебе – 216 см роста и 120 кило чистых мышц, а твоя главная задача – класть данки и пихаться под щитами, любая боль в колене становится проблемой критической. Функционально Мозгов не готов вернуться на уровень своих лучших сезонов. Пока под вопросом даже его участие в чемпионате мира (он пройдет в августе и сентябре в Китае)! Есть надежда, что все образуется. Но надежда, признаемся, скромная. Однако если Тимофей все же вернется на площадку, наберет хорошую форму и избежит повторных осложнений с ногой, то может пригодиться примерно дюжине американских клубов. Конечно, не на крупный контракт. Скорее – на ветеранский минимум (около 1,5 миллионов долларов в год). Но мы же помним, что деньги для него – не проблема!

А то, что Мозгов хочется остаться в НБА, никакой не секрет. Он провел в этой лиге последние 9 лет. Его сын второй год ходит в американскую школу. Он не горит желанием возвращаться в Россию, в том числе – по спортивному принципу. «Ведь НБА – это сильнейшая лига, а мне интересно играть против лучших», – признает Тимофей. При прочих равных, если будет выбор куда ехать – в клуб Евролиги или в условный «Финикс», он выберет «Финикс». Даже в ущерб своей зарплате (теоретически, в Европе и России Мозгову могут предложить немного больше, чем в НБА).

Но если, все же, предложений не будет, наш центровой вернется на эту сторону Атлантики. А в Америке впервые с 2000 года не будет ни одного россиянина в НБА.

ЕВРОПА. РЕАЛЬНО – В «РЕАЛ»?

Мощный, высокий центровой с солидным опытом игры в НБА и чемпионскими перстнями – желанное усиление для любого топ-клуба Европы! Неудивительно, что интерес к Мозгову проявляют не только в России. Другое дело, что не каждая команда может позволить себе его подписать – чисто в финансовом плане. И в этом смысле выделяется «Реал», который, по слухам, уже сделал россиянину предложение.

Конкретные цифры пока неизвестны, но можно предположить, что речь идет о сумме в 1,5-2 миллиона евро за сезон, что сделает Мозгова одним из самых высокооплачиваемых баскетболистов Европы. Мадридцы, правда, уже продлили соглашение с кабо-верденцем Эди Таварешом – лучшим защитным игроком Евролиги сезона-2019. Учитывая, что Тавареш – моложе (ему 27 лет) и он – один из лидеров команды, можно предположить, что Тимофею уготована роль запасного. Однако это не означает сидение в конце скамейки – свои игровые минуты россиянин получит. Иначе какой смысл его брать?

Не исключено, что вариант с Мозговым изучают и в других топ-командах Европы. Правда, предложить экс-чемпиону НБА достойные условия способны разве что ЦСКА, «Барселона» и «Фенербахче». Насколько он им интересен – пока неизвестно.

РОССИЯ. ОБРАТНО В «ХИМКИ»?

Впрочем, есть еще один клуб, куда Мозгов может приехать. А именно – «Химки». У них тоже порядок с бюджетом, плюс Тимофей именно здесь состоялся как топ-центровой. Отсюда он пробился в сборную России, после чего заслужил приглашение в НБА. И во время локаута в сезоне-2011/12 именно в «Химки» Мозгов и вернулся – правда, всего на полгода.

Опять же, по слухам, «желто-синие» тоже ввязались в борьбу за своего воспитанника. Что, в общем, логично. «Химки» серьезно усиляются в текущее межсезонье, уже заманили Сергея Карасева и Дайриса Бертанса. При этом, видимо, готовятся проститься с Джорданом Мики – контракт центрового закончился, и он не собирается его продлять. Возможно – уедет в «Реал». А это расставание обнажает дыру в составе команды на позиции пятого номера. Которую Мозгов – если позволит его злосчастное колено – закроет идеально!

– Мы не знаем, насколько реально его возвращение. Но если «Химки» действительно вернут Тимофея, то в новом сезоне будут способны дать бой ЦСКА и заметно повысят свои шансы на успех в Евролиге, – отметил Андрей Кириленко.

Впрочем, все это – домыслы. Сам Мозгов, как и его агент, ничего конкретного не говорят. Отмечают что рассматривают все варианты, но не готовы их называть. Главное, что известно – Тимофей не готов так закончить карьеру. И продолжит играть в любом случае. Приоритет – НБА. А так – возможно, что угодно. И «Реал». И «Химки».