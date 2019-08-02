У ЦСКА будет свой Джеймс. Почти такой же крутой, как Леброн Московский ЦСКА готовится подписать соглашение со звездным защитником Майком Джеймсом. Если это случится, состав чемпионов Евролиги пополнит лучший снайпер турнира в последнем сезоне!

«Советский спорт» – о том, что это за парень. И почему он нужен красно-синим.

КТО ОН ТАКОЙ?

Майк – классический пример того, как игрок, в которого мало кто верил с самого детства, добился успеха трудом и упорством. И, разумеется, верой в себя. Джеймс изначально не выделялся ростом (сейчас в нем – 183 см), но еще в школе научился делать сочные данки. Его не звали в лучшие команды NCAA, но он добился перевода в Университет Ламара, игравший в первом дивизионе, и в первом же матче набрал 55 очков! А позже – накидал 29 в кольцо «Кентукки», ведомых самим Энтони Дэвисом. Его не выбрали на драфте НБА, но он «пролез через форточку» – отпахал в Летней лиге в 2017 году и подписал контракт с «Финиксом». В него даже в Европе не верили – карьеру профессионала Джеймс начинал в таких командах, как «Загреб», «Хапоэль Гильбоа», «Оменья» и «Колосс» (как понимаете – все это далеко не Евролига). И, тем не менее, он заслужил внимание «Басконии», а после перешел в «Панатинаикос».

Жизнь часто била Майка. В НБА он так и не прижился, несмотря на то, что занял место в старте «Санс» после ухода Эрика Бледсо и набирал по 10 очков за игру. Но для танкующего «Финикса» такая прыть была невыгодна – и Джеймса отчислили спустя пару недель. Он попробовал свои силы в «Новом Орлеане», но в итоге не пробился в основу. В Европе он получал приз самого зрелищного игрока Греции и MVP чемпионата Италии, но ни внимания топ-клубов, ни солидных контрактов это ему не обеспечило. По крайней мере, не сразу. А попытка перебраться в НБА в 2017-2018 годах, по сути, лишила защитника двух сезонов карьеры в самом расцвете сил (ему было 25-26 лет).

В конце концов, вернувшись из Америки в «Пао», Майк точно решил, чего хочет. А он хотел признания, роли лидера в топовом клубе и, конечно же, денег. Поэтому когда «Панатинаикос» прошлым летом не предложил ему хороший контракт, Джеймс буквально «взорвался».

– Вы даете Калатесу 2,1 миллиона долларов в год, а мне не можете выписать 1,6? – писал он в твиттере. – Конечно, Ник заслужил эти деньги! Возможно, он заслуживает больше! Но это не значит, что мне вовсе не надо платить!

То, что ему было надо, в итоге предложил «Милан». Конкретно – соглашение на 1,8 миллиона долларов в год, роль основного плеймейкера, значительное игровое время (самое большое в команде) и возможность самому решать все на паркете в концовках. «Бойтесь желаний – мечты порой сбываются» – это как раз не про Джеймса. Он мог бы провалиться в Италии, но сделал все наоборот. Полностью оправдал и свои деньги, и свой статус лидера. Стал лучшим скорером Евролиги в сезоне, набирая по 19,8 очков за игру (второй в этом списке – армеец Нандо Де Коло – делал «всего» 14,7; Алексей Швед был результативнее – 23,3 – но из-за перелома мизинца сыграл лишь 14 матчей). Почти вывел «Милан» в плей-офф – не хватило всего пары побед! И был включен во вторую «пятерку» турнира.

Если пару лет назад Майк просто был толковым, эффектным и результативным защитником, то теперь превратился в звезду! По крайней мере – в Европе.

ПОЧЕМУ УШЕЛ ИЗ «МИЛАНА»?

А эти летом пошли странности…

Этторе Мессина, устав ждать возможности возглавить клуб в НБА (легенда «Сан-Антонио» Грегг Попович, у которого итальянец был ассистентом последние годы, на пенсию не торопится, а в другие команды экс-наставника ЦСКА не зовут), принял предложение «Милана» и вернулся на родину. После чего стал перекраивать команду под себя. Сложно сказать, чем руководствовался Этторе, но Майка он в этой команде не увидел. «Мессина дважды говорил, что я буду важной частью состава. Но, видимо, врал», – в привычном стиле рубил правду-матку сам Джеймс. Клуб подписал Родригеса и Шелвина Мака, после чего их новый коуч заявил: «С появлением Шелвина у нас не будет игрового времени для Майка». 29 июля прежний лидер «Милана» официально покинул свой клуб. Несмотря на то, что у него оставался еще минимум год по контракту.

Спустя два дня пошли слухи, что Джеймс близок к подписанию с ЦСКА.

ЗАЧЕМ ОН ЦСКА?

Армейцы в мае взяли Евролигу, а летом потеряли трех лидеров разом – ушли Кори Хиггинс, Нандо Де Коло и Серхио Родригес (последний, кстати, отправился в «Милан» – к Мессине). До кучи не продлили соглашения с Отелло Хантером и Алеком Питерсом. При этом список новичков команды не вызывал особой радости болельщиков. Да, ЦСКА подписал Косту Куфоса – опытного центрового, проведшего девять лет в НБА. И Йоханнеса Фойтманна – одного из лидеров «Басконии». Еще приехал Янис Стрелниекс, серьезно прибавивший в последние годы в составе «Олимпиакоса». Но все равно они не казались равноценной заменой ушедшим парням, а имена Дэррана Хиллиарда и Рона (кто это вообще?) Бэйкера навевали тоску. Да, скауты ЦСКА ошибаются редко, и, как правило, новички клуба находят свое место в составе и быстро прогрессируют в Москве. Исключения случаются редко и только подтверждают правило – комплектовать состав армейцы умеют. Но все-таки – ни одной действительно яркой звезды к красно-синим пока не пожаловало. Даже Куфос, никогда не игравший в Европе, пока не тянет на эту роль. И главное – если с передней линией у армейцев порядок, то на позиции защитников – полный швах. Кто после Де Коло и Родригеса будет главным плеймейкером? Иван Ухов? Или Миша Кулагин?

С появлением Джеймса пазл сложится. Если Майк действительно придет в ЦСКА, у Димитриса Итудиса на каждой позиции будет по топ-игроку. А в этом – основной залог успеха в Евролиге, где малейшая дырка в составе приводит к тяжелым последствиям. Тем более, если дырка – на позиции первого номера. По сути – ключевой в баскетболе. Поэтому армейцы так активно искали на рынке звезду. По слухам – даже сделали предложение Джереми Лину. Чемпион НБА в составе «Торонто» остался без контракта в Америке, но отказался от переезда в Европу. Во-первых – надеется сохранить место в Лиге. Во-вторых – если не получится, ему проще и выгоднее уехать в Китай (где он – второй по популярности игрок после, само собой, Яо Мина). Но нынешний Майк Джеймс – точно не хуже нынешнего Лина. И если это правда, если армейцы действительно подпишут Майка, то это будет круто!

Осталось лишь дождаться официального подтверждения этой новости.