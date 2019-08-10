Звезды собираются в Китай. Кто из лучших игроков НБА сыграет на чемпионате мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 августа 2019 09:33БаскетболМысин Николай

Звезды собираются в Китай. Кто из лучших игроков НБА сыграет на чемпионате мира

Отсутствие нормального состава сборной США не означает, что на предстоящем чемпионате мира мы не увидим топ-звезд. «Советский спорт» отобрал 10 представителей разных сборных, которые должны собирать стадионы и будут определять результат главного турнира планеты.

ЯННИС АДЕТОКУНБО (ГРЕЦИЯ)

Позиция: форвард, клуб: «Милуоки»
Сезон-2018/19: 72 матча, 27,7 очков, 12,5 подборов, 5,9 передач*

* указана средняя статистика только в регулярном чемпионате НБА

Мы еще пару лет назад стали догадываться, что за этим парнем будущее баскетбола в целом и НБА – в частности. Теперь в этом уверены почти все. Адетокунбо всего 24 года, в минувшем сезоне он стал вторым европейцем, получившим приз MVP (после Дирка Новицки в 2006-м) и вывел «Милуоки» на первое место в таблице регулярного чемпионата НБА (правда, в финале Востока «Олени» уступили «Торонто»). Яннис – машина по добыванию очков, способная закрыть почти все позиции, одинаково полезная на обеих половинах площадки (он и в тройку лучших игроков защиты НБА вошел!). В общем, не просто звезда – звезда с приставкой «супер», которых даже в главной лиге планеты не так много, как кажется на первый взгляд. И, в отличие от многих, Адетокунбо не стал жертвовать сборной ради подготовки к новому сезону. А давно прибыл в расположение команды и вовсю готовится к поездке в Китай. «Я бы без раздумий променял свой приз MVP на золото чемпионата мира», – уже сказал Яннис. Греция, конечно, не «Милуоки», партнеры у Адетокунбо здесь слегка послабее. Но если он будет играть так же, как в регулярке НБА (в плей-офф у него получалось чуть хуже – возможно, из-за лишнего прессинга), то шанс у эллинов появится. Не только на медаль, но и на победу.

РУДИ ГОБЕР (ФРАНЦИЯ)

Центровой, «Юта»
81 матч, 15,9 очков, 12,9 подборов, 2,0 передачи

gettyimages-1160015880-612x612

У Франции хватает сильных игроков и в НБА (Николя Батюм, Эван Фурнье), и в Европе (один Нандо Де Коло чего стоит, а есть еще Винсан Пуарье, Эдриен Мерман, новобранец «Зенита» Эндрю Альбиси). Но именно Руди Гобер превращает эту команду из просто крепкой сборной в одного из главных претендентов на медали ЧМ. То, что центровой «Юты» до сих пор не сыграл в «Матче всех звезд» – одна из главных несправедливостей лиги. Правда, частично она компенсирована призом лучшему оборонительному игроку НБА, который он получает два сезона подряд. Длиннорукий Гобер – ночной кошмар любого соперника, рвущегося в краску и там попадающего под сочный блокшот Руди. Его умение работать на подборах и перехватывать передачи до сих пор удивляет и болельщиков, и экспертов. Долговязый, худощавый француз меньше всего похож на непроходимый столп обороны – это вам не перекаченный, как бодибилдер, Дуайт Ховард или, тем более, Шакил О’Нил. Однако недостаток мощи Гобер сполна компенсирует техникой, скоростью, а главной – самоотдачей.

КЕМБА УОКЕР (США)

Защитник, «Бостон»
82 матча, 25,6 очка, 4,4 подбора, 5,9 передач

gettyimages-1160088339-612x612

Из текущего состава сборной США лишь трое игроков приняли участие в последнем «Матче всех звезд». Но при все уважении к Крису Миддлтону и Кайлу Лоури, до уровня Уокера они не дотягивают. Кемба в последние годы превратился в одного из лучших плеймейкеров лиги. Дважды признавался лучшим партнером по команде (по опросу всех баскетболистов НБА), в последнем сезоне вошел в третью символическую сборную, набирал за «Шарлотт» по 25,6 очков и 5,9 передач. «Хорнетс» пожалели своему лидеру 160 миллионов за 5 лет, зато его таланты точно будут востребованы в «Бостоне». И, конечно, в сборной США. Где Уокер, если все-таки доедет до Китая (ну мало ли, что случится – всегда и травму можно получить), точно должен стать лидером. И, возможно, MVP чемпионата.

РИККИ РУБИО (ИСПАНИЯ)

Защитник, «Финикс»
68 матчей, 12,7 очков, 3,6 подбора, 6,1 передач

gettyimages-1144680483-612x612

Когда-то самый яркий юниор планеты, по большому счету, не в полной мере оправдал возложенные на себя ожидания. Все видели в Рикки суперзвезду НБА, но он так и не съездил на «Матч всех звезд», не стал лидером ни в одном клубе, да и в сборной Испании находился в тени не только братьев Газолей, но и многих «европейцев» – Руди Фернандеса, Серхио Родригеса, Хуана-Карлоса Наварро

Тем не менее, Рубио – все еще элитный защитник. Пусть с ужасным броском, но с нестандартным видением площадки, умением организовывать нападение команды, находить партнеров фантастическими передачами, не забывая при этом впахивать в защите. Плюс в свои 28 лет он уже – опытный ветеран, готовый и советом помочь, и мотивирующего «пинка» дать, если потребуется. В Китай поедет Марк Газоль – новоиспеченный чемпион НБА в составе «Торонто», но центровой резко сдал в последние полгода, так что первой звездой в составе сборной не будет. А вот Рикки обязан, наконец, взять на себя эту роль.

ДАНИЛО ГАЛЛИНАРИ (ИТАЛИЯ)

Форвард, «Оклахома-Сити»
68 матчей, 19,8 очков, 6,1 подбор, 2,6 передачи

gettyimages-1141829111-612x612

Галлинари – пример того, что набирая в среднем по 16 очков за матч на протяжении 11 лет в НБА (!) можно все равно остаться в понимании болельщиков просто хорошим игроком – но не звездой или лидером клуба. Это, если честно, несправедливо. У Данило полно недостатков, но в чем ему не откажешь – так это в атакующих навыках и трудолюбии. Галлинари – одна из главных причин, почему в предыдущем сезоне очень скромный состав «Клипперс» сумел зайти в плей-офф на сильном Западе! А у ж в сборной Италии от наличия/отсутствия форварда будет зависеть – сможет ли команда просто пробиться в плей-офф или всерьез поборется за медали. Недавно Данило перенес аппендицит, но операция прошла успешно, и в ближайшее время он должен полностью восстановиться. Осталось набрать форму до старта турнира в Китае.

НИКОЛА ЙОКИЧ (СЕРБИЯ)

Центровой, «Денвер»
80 матчей, 20,1 очко, 10,8 подборов, 7,3 передачи

gettyimages-1148684160-612x612

Йокича брали на драфте-2014 под 41-м пиком, и то многим казалось, что «Денвер» неоправданно рисковал, а перспективы худого, не атлетичного и не слишком техничного центрового в НБА крайне туманны. Сейчас Никола – один из лучших больших лиги, участник «Матча звезда»-2019 и член первой символической сборной по итогам регулярного чемпионата. Его прогресс настолько поражает, что болельщики не перестают удивляться прозорливости офиса «Наггетс» – сейчас-то понимаешь, что на той «Ярмарке талантов» Йокич должен был уходить в топ-2 вместе с Эмбиидом! Учитывая специфический состав команды США на предстоящем ЧМ, наличие Николы в сборной Сербии делает ее одним из теневых фаворитов турнира и первым претендентом на золото в случае осечки американцев (наравне с Испанией, Францией и, возможно, Литвой).

НИКОЛА ВУЧЕВИЧ (ЧЕРНОГОРИЯ)

Центровой, «Орландо»
80 матчей, 20,8 очка, 12,0 подборов, 3,8 передачи

gettyimages-1129481637-612x612

Другой Никола – из Черногории – провел лучший за 7 лет сезон в НБА, снова вывел «Орландо» в плей-офф и съездил на «Матч звезд». После чего подписал новый контракт на 100 миллионов долларов за 4 года, немного отдохнул, и приступил к подготовке к чемпионату мира. Вучевич – один из самых результативных и эффектных центровых НБА, а значит – и предстоящего турнира. Не факт, что его наличие поможет скромной Черногории побороться за нечто большее, чем путевку в квалификацию Олимпиады-2020. Но посмотреть на Николу будет все равно интересно.

КАРЛ-ЭНТОНИ ТАУНС (ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

Центровой, «Миннесота»
77 матчей, 24,4 очка, 12,4 подбора, 3,4 передачи

gettyimages-1135650746-612x612

Над Таунсом частенько подшучивают и упрекают его в отсутствии чемпионских амбиций, нехватке трудолюбия и нежелании вести за собой «Миннесоту», лидером которой он, по сути, является. Но, как ни крути, по своей статистике и набору атакующих умений первый пик драфта-2015 – однозначно звезда НБА. Пока точно не известно, поможет ли он Доминиканской республике в Китае. Но, в отличие от партнера по «Вулфс» Эндрю Уиггинса, официально от поездки на чемпионат Карл-Энтони пока не отказался.

ДЕННИС ШРЕДЕР (ГЕРМАНИЯ)

Защитник, «Оклахома-Сити»
79 матчей, 15,5 очков, 3,6 подбора, 4,1 передачи

gettyimages-1144404274-612x612

Сборная Германии всегда была командой одного явного лидера. Раньше им, безусловно, считался Новицки. Теперь – Деннис Шредер. Импозантный темнокожий немец с мелированной челкой порой играет также нелепо, как выглядит. Но это скорее от избытка желания, чем от нехватки таланта или фундаментальных пробелов в технике. Сам по себе Шредер – разносторонне развитый плеймейкер с хорошим пасом и неплохими организаторскими навыками, которые он демонстрировал и в «Атланте», и в «Оклахоме». Но главное – у Денниса все в порядке с амбициями и мотивацией, за счет которых он порой прыгает выше головы. А заодно и тащит за собой своих менее искусных партнеров.

ДОМАНТАС САБОНИС (ЛИТВА)

Центровой, «Индиана»
74 матча, 14,1 очка, 9,3 подбора, 2,3 передачи

gettyimages-1130784390-612x612

До лавров великого отца Домантасу пока далеко, и вряд ли удастся когда-нибудь до них дотянуться. Но прогресс Сабониса-младшего очевиден – приходя в НБА сырым новичком из университета «Гонзаги» (и 11-м пиком драфта-2016), литовец провел «тухленький» сезон в «Оклахоме», зато здорово вписался в «Индиану», став одним из ключевых игроков «Пэйсерс» и набирая почти дабл-дабл в среднем на протяжении последней регулярки. На уровне сборной он уже выиграл серебро Евробаскета-2015, но если тогда Домантас был лишь резервистом с дальнего конца скамейки, то ныне поедет в Китае одним из лидеров команды Литвы. А их пара с Йонасом Валанчюнасом способна стать самым мощным дуэтом центровых предстоящего чемпионата мира.

6

23/07 19:30Бокс
«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
09/08 20:00ММА
Алексей Кунченко: За рекордом Хабиба не гонюсьРоссийский боец Алексей Кунченко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Гилбертом Бернсом.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
08/08 12:30Хоккей
Россия идет за первым Кубком Глинки с 1995 года. Впереди финныЮниорская сборная России без поражений прошла групповой этап.
09/08 18:00Хоккей
Взлеты и трагедии великих генералов обороныТоп-10 российских защитников за все времена.
08/08 16:30Футбол
Гиорги Лория: Спайич оказал Сафонову медвежью услугуОпытный грузинский голкипер, выступавший в РПЛ за «Крылья Советов» и «Анжи», поделился мнением о первом матче «Краснодара» в Лиге чемпионов и, в частности, об эпизоде с решающим голом «Порту».
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
07/08 13:00Хоккей
«Блины с икрой уже попробовал. Теперь жду встречи со звездами КХЛ»Ворота «Адмирала» в этом сезоне будет защищать чемпион мира.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
01/08 18:00Теннис
«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.
08/08 22:00Футбол
«Спартак»: Бакаев в роли Гетце, Шюррле исправился. «Тун» повержен«Спартак» стартовал в Лиге Европы с валидольной выездной победы над швейцарским «Туном».
08/08 23:30Футбол
Олег Кононов: Мы строим новый коллектив. Затем уже будем работать над игройПресс-конференция главного тренера «Спартака» после гостевой победы над швейцарским «Туном» в квалификации Лиги Европы.
09/08 11:00Футбол
Бросит ли «Тоттенхэм» вызов «Ман Сити» и «Ливерпулю»? Стартует новый сезон АПЛВ пятницу матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем» стартует новый чемпионат Англии, а уже в воскресенье первый большой матч – «МЮ» против «Челси».
07/08 09:00ММА
Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
08/08 15:30Теннис
Андрей Рублев: Когда проигрывал, впадал в депрессиюТретья ракетка России на прошлой неделе выступил на турнире в Вашингтоне, во время которого дал интервью корреспонденту «Советского спорта».
09/08 09:00Хоккей
Оставаться Овечкину в гнилом коллективе – бессмысленноОбозреватель «Советского спорта» считает, что Александру Великому следует покинуть «Вашингтон».
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
09/08 06:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 5-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
09/08 08:30Футбол
Валерий Рейнгольд: Мирзов, Джано и Гулиев сыграли с «Туном» безобразноБывший нападающий «Спартака» остался недоволен игрой красно-белых в матче в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна» (3:2).
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
08/08 22:30Футбол
Родри, Пепе, Магуайр: клубы АПЛ продолжают бить рекорды. Итоги трансферного окнаТрансферное окно в АПЛ закрылось раньше всех в Европе – в четверг, 8 августа. Несмотря на это, оно получилось самым насыщенным.
Новости
09:32 Футбол Алиссон не сыграет с «Челси» за Суперкубок Европы
09:08 Футбол Тим Крул: «Норвич» сыграл несколько наивно в первом тайме матча с «Ливерпулем»
08:43 Футбол Александр Бубнов: Из Оренбурга сложно увезти очки фаворитам, не говоря уже об аутсайдерах
08:10 Футбол «Оренбург» примет «Тамбов» в пятом туре премьер-лиги
07:56 Футбол Дивок Ориги: «Норвич» проявил смелость и старался играть в футбол
07:37 Футбол Главный тренер «Норвича»: Мы были не так далеки от хорошего результата матча с «Ливерпулем»
07:20 Футбол Дмитрий Хохлов: С «Зенитом» закрытого футбола не будет
07:17 Футбол Константин Рауш: Буду стараться, чтобы на моем фланге у «Зенита» ничего не было
07:03 Теннис Уильямс победила Осаку в Торонто, Халеп снялась с матча с Бузковой
01:47 Хоккей Сергей Голубович: Канада – Россия – это очень сильный финал
01:34 Футбол «Боруссия» из Менхенгладбаха взяла верх над «Зандхаузеном» в Кубке Германии
01:29 Баскетбол Российские баскетболисты обыграли сборную Италии на товарищеском турнире
01:17 Футбол Шарль Каборе: Надеюсь, в матче с «Зенитом» мы покажем хороший результат
01:03 Футбол Юрген Клопп: С Алисоном вышла неприятная ситуация, но мы найдем решение
00:50 Футбол Юрген Клопп: Мы должны быть немного умнее в следующих двух матчах премьер-лиги
00:32 Футбол Трент Александер-Арнольд: Теперь «Ливерпуль» должен сосредоточиться на новом сезоне
00:21 Футбол Аверьянов покинул пост заместителя главы селекционной службы «Спартака»
00:16 Футбол Теэму Пукки: Мы были в порядке в первом тайме, но «Ливерпуль» слишком силен
23:56 Футбол «Ливерпуль» разгромил «Норвич» на старте нового сезона АПЛ
23:51 Футбол Дортмундская «Боруссия» в гостях обыграла «Юрдинген 05» в Кубке Германии
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика