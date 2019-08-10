Звезды собираются в Китай. Кто из лучших игроков НБА сыграет на чемпионате мира

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ЯННИС АДЕТОКУНБО (ГРЕЦИЯ)

Позиция: форвард, клуб: «Милуоки»

Сезон-2018/19: 72 матча, 27,7 очков, 12,5 подборов, 5,9 передач*

* указана средняя статистика только в регулярном чемпионате НБА

Мы еще пару лет назад стали догадываться, что за этим парнем будущее баскетбола в целом и НБА – в частности. Теперь в этом уверены почти все. Адетокунбо всего 24 года, в минувшем сезоне он стал вторым европейцем, получившим приз MVP (после Дирка Новицки в 2006-м) и вывел «Милуоки» на первое место в таблице регулярного чемпионата НБА (правда, в финале Востока «Олени» уступили «Торонто»). Яннис – машина по добыванию очков, способная закрыть почти все позиции, одинаково полезная на обеих половинах площадки (он и в тройку лучших игроков защиты НБА вошел!). В общем, не просто звезда – звезда с приставкой «супер», которых даже в главной лиге планеты не так много, как кажется на первый взгляд. И, в отличие от многих, Адетокунбо не стал жертвовать сборной ради подготовки к новому сезону. А давно прибыл в расположение команды и вовсю готовится к поездке в Китай. «Я бы без раздумий променял свой приз MVP на золото чемпионата мира», – уже сказал Яннис. Греция, конечно, не «Милуоки», партнеры у Адетокунбо здесь слегка послабее. Но если он будет играть так же, как в регулярке НБА (в плей-офф у него получалось чуть хуже – возможно, из-за лишнего прессинга), то шанс у эллинов появится. Не только на медаль, но и на победу.

РУДИ ГОБЕР (ФРАНЦИЯ)

Центровой, «Юта»

81 матч, 15,9 очков, 12,9 подборов, 2,0 передачи

У Франции хватает сильных игроков и в НБА (Николя Батюм, Эван Фурнье), и в Европе (один Нандо Де Коло чего стоит, а есть еще Винсан Пуарье, Эдриен Мерман, новобранец «Зенита» Эндрю Альбиси). Но именно Руди Гобер превращает эту команду из просто крепкой сборной в одного из главных претендентов на медали ЧМ. То, что центровой «Юты» до сих пор не сыграл в «Матче всех звезд» – одна из главных несправедливостей лиги. Правда, частично она компенсирована призом лучшему оборонительному игроку НБА, который он получает два сезона подряд. Длиннорукий Гобер – ночной кошмар любого соперника, рвущегося в краску и там попадающего под сочный блокшот Руди. Его умение работать на подборах и перехватывать передачи до сих пор удивляет и болельщиков, и экспертов. Долговязый, худощавый француз меньше всего похож на непроходимый столп обороны – это вам не перекаченный, как бодибилдер, Дуайт Ховард или, тем более, Шакил О’Нил. Однако недостаток мощи Гобер сполна компенсирует техникой, скоростью, а главной – самоотдачей.

КЕМБА УОКЕР (США)

Защитник, «Бостон»

82 матча, 25,6 очка, 4,4 подбора, 5,9 передач

Из текущего состава сборной США лишь трое игроков приняли участие в последнем «Матче всех звезд». Но при все уважении к Крису Миддлтону и Кайлу Лоури, до уровня Уокера они не дотягивают. Кемба в последние годы превратился в одного из лучших плеймейкеров лиги. Дважды признавался лучшим партнером по команде (по опросу всех баскетболистов НБА), в последнем сезоне вошел в третью символическую сборную, набирал за «Шарлотт» по 25,6 очков и 5,9 передач. «Хорнетс» пожалели своему лидеру 160 миллионов за 5 лет, зато его таланты точно будут востребованы в «Бостоне». И, конечно, в сборной США. Где Уокер, если все-таки доедет до Китая (ну мало ли, что случится – всегда и травму можно получить), точно должен стать лидером. И, возможно, MVP чемпионата.

РИККИ РУБИО (ИСПАНИЯ)

Защитник, «Финикс»

68 матчей, 12,7 очков, 3,6 подбора, 6,1 передач

Когда-то самый яркий юниор планеты, по большому счету, не в полной мере оправдал возложенные на себя ожидания. Все видели в Рикки суперзвезду НБА, но он так и не съездил на «Матч всех звезд», не стал лидером ни в одном клубе, да и в сборной Испании находился в тени не только братьев Газолей, но и многих «европейцев» – Руди Фернандеса, Серхио Родригеса, Хуана-Карлоса Наварро…

Тем не менее, Рубио – все еще элитный защитник. Пусть с ужасным броском, но с нестандартным видением площадки, умением организовывать нападение команды, находить партнеров фантастическими передачами, не забывая при этом впахивать в защите. Плюс в свои 28 лет он уже – опытный ветеран, готовый и советом помочь, и мотивирующего «пинка» дать, если потребуется. В Китай поедет Марк Газоль – новоиспеченный чемпион НБА в составе «Торонто», но центровой резко сдал в последние полгода, так что первой звездой в составе сборной не будет. А вот Рикки обязан, наконец, взять на себя эту роль.

ДАНИЛО ГАЛЛИНАРИ (ИТАЛИЯ)

Форвард, «Оклахома-Сити»

68 матчей, 19,8 очков, 6,1 подбор, 2,6 передачи

Галлинари – пример того, что набирая в среднем по 16 очков за матч на протяжении 11 лет в НБА (!) можно все равно остаться в понимании болельщиков просто хорошим игроком – но не звездой или лидером клуба. Это, если честно, несправедливо. У Данило полно недостатков, но в чем ему не откажешь – так это в атакующих навыках и трудолюбии. Галлинари – одна из главных причин, почему в предыдущем сезоне очень скромный состав «Клипперс» сумел зайти в плей-офф на сильном Западе! А у ж в сборной Италии от наличия/отсутствия форварда будет зависеть – сможет ли команда просто пробиться в плей-офф или всерьез поборется за медали. Недавно Данило перенес аппендицит, но операция прошла успешно, и в ближайшее время он должен полностью восстановиться. Осталось набрать форму до старта турнира в Китае.

НИКОЛА ЙОКИЧ (СЕРБИЯ)

Центровой, «Денвер»

80 матчей, 20,1 очко, 10,8 подборов, 7,3 передачи

Йокича брали на драфте-2014 под 41-м пиком, и то многим казалось, что «Денвер» неоправданно рисковал, а перспективы худого, не атлетичного и не слишком техничного центрового в НБА крайне туманны. Сейчас Никола – один из лучших больших лиги, участник «Матча звезда»-2019 и член первой символической сборной по итогам регулярного чемпионата. Его прогресс настолько поражает, что болельщики не перестают удивляться прозорливости офиса «Наггетс» – сейчас-то понимаешь, что на той «Ярмарке талантов» Йокич должен был уходить в топ-2 вместе с Эмбиидом! Учитывая специфический состав команды США на предстоящем ЧМ, наличие Николы в сборной Сербии делает ее одним из теневых фаворитов турнира и первым претендентом на золото в случае осечки американцев (наравне с Испанией, Францией и, возможно, Литвой).

НИКОЛА ВУЧЕВИЧ (ЧЕРНОГОРИЯ)

Центровой, «Орландо»

80 матчей, 20,8 очка, 12,0 подборов, 3,8 передачи

Другой Никола – из Черногории – провел лучший за 7 лет сезон в НБА, снова вывел «Орландо» в плей-офф и съездил на «Матч звезд». После чего подписал новый контракт на 100 миллионов долларов за 4 года, немного отдохнул, и приступил к подготовке к чемпионату мира. Вучевич – один из самых результативных и эффектных центровых НБА, а значит – и предстоящего турнира. Не факт, что его наличие поможет скромной Черногории побороться за нечто большее, чем путевку в квалификацию Олимпиады-2020. Но посмотреть на Николу будет все равно интересно.

КАРЛ-ЭНТОНИ ТАУНС (ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

Центровой, «Миннесота»

77 матчей, 24,4 очка, 12,4 подбора, 3,4 передачи

Над Таунсом частенько подшучивают и упрекают его в отсутствии чемпионских амбиций, нехватке трудолюбия и нежелании вести за собой «Миннесоту», лидером которой он, по сути, является. Но, как ни крути, по своей статистике и набору атакующих умений первый пик драфта-2015 – однозначно звезда НБА. Пока точно не известно, поможет ли он Доминиканской республике в Китае. Но, в отличие от партнера по «Вулфс» Эндрю Уиггинса, официально от поездки на чемпионат Карл-Энтони пока не отказался.

ДЕННИС ШРЕДЕР (ГЕРМАНИЯ)

Защитник, «Оклахома-Сити»

79 матчей, 15,5 очков, 3,6 подбора, 4,1 передачи

Сборная Германии всегда была командой одного явного лидера. Раньше им, безусловно, считался Новицки. Теперь – Деннис Шредер. Импозантный темнокожий немец с мелированной челкой порой играет также нелепо, как выглядит. Но это скорее от избытка желания, чем от нехватки таланта или фундаментальных пробелов в технике. Сам по себе Шредер – разносторонне развитый плеймейкер с хорошим пасом и неплохими организаторскими навыками, которые он демонстрировал и в «Атланте», и в «Оклахоме». Но главное – у Денниса все в порядке с амбициями и мотивацией, за счет которых он порой прыгает выше головы. А заодно и тащит за собой своих менее искусных партнеров.

ДОМАНТАС САБОНИС (ЛИТВА)

Центровой, «Индиана»

74 матча, 14,1 очка, 9,3 подбора, 2,3 передачи

До лавров великого отца Домантасу пока далеко, и вряд ли удастся когда-нибудь до них дотянуться. Но прогресс Сабониса-младшего очевиден – приходя в НБА сырым новичком из университета «Гонзаги» (и 11-м пиком драфта-2016), литовец провел «тухленький» сезон в «Оклахоме», зато здорово вписался в «Индиану», став одним из ключевых игроков «Пэйсерс» и набирая почти дабл-дабл в среднем на протяжении последней регулярки. На уровне сборной он уже выиграл серебро Евробаскета-2015, но если тогда Домантас был лишь резервистом с дальнего конца скамейки, то ныне поедет в Китае одним из лидеров команды Литвы. А их пара с Йонасом Валанчюнасом способна стать самым мощным дуэтом центровых предстоящего чемпионата мира.