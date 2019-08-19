Не сборная России, а медицинское пособие. И чего от нее ждать на ЧМ-2019

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О размере кадровых бед, обрушившихся на российскую команду этим летом, легче всего судить по так называемой альтернативной сборной - списку баскетболистов, которые по тем или иным причинам не сыграют на ЧМ. Боюсь, гипотетическая встреча этих двух составов на паркете не сулила бы нынешним подопечным Сергея Базаревича ничего хорошего – в поединке против Шведа, Мозгова и прочих жертв «эпидемии-2019».

СБОРНАЯ РОССИИ ПЕРЕД ЧМ-2019

16 игроков, продолжающих подготовку к чемпионату мира

Защитники Клуб Возраст Рост Виталий Фридзон Локомотив-Кубань 33 194 Михаил Кулагин ЦСКА 24 191 Евгений Бабурин Нижний Новгород 32 189 Александр Платунов Парма 22 192 Григорий Мотовилов Спартак-Приморье 21 192 Андрей Сопин ТЕМП-СУМЗ-УГМК 22 186 Форварды Андрей Воронцевич ЦСКА 32 207 Никита Курбанов ЦСКА 32 202 Сергей Карасев Химки 25 201 Семен Антонов ЦСКА 30 202 Андрей Зубков Зенит 28 205 Евгений Валиев Химки 29 205 Никита Балашов Восток-65 28 207 Центровые Джоэль Боломбой ЦСКА 25 204 Владимир Ивлев Локомотив-Кубань 29 207 Артем Забелин Автодор 31 215

ПОТЕРИ СБОРНОЙ РОССИИ ПЕРЕД ЧМ-2019

11 игроков, которые могли бы, но не сыграют на чемпионате мира

Защитники Клуб Возраст Рост Причина Алексей Швед Химки 30 198 Травма Дмитрий Кулагин Локомотив-Кубань 27 197 Травма Дмитрий Хвостов Зенит 29 190 Травма Иван Ухов ЦСКА 23 193 Травма Антон Понкрашов Зенит 33 200 Решение тренера Егор Вяльцев Химки 33 193 Решение тренера Иван Стребков Нижний Новгород 28 190 Травма Вячеслав Зайцев Химки 29 190 Решение тренера Форварды Евгений Воронов Зенит 33 190 Решение тренера Центровые Тимофей Мозгов Химки 33 216 Травма Артем Клименко УНИКС 25 214 Травма

При этом (редкий случай) ни один из игроков не отказался от сборной сам. Зато урожай травм выдался небывало обильным и разнообразным. От типично баскетбольных коленей-голеностопов до экзотического отслоения глазной сетчатки у Дмитрия Кулагина. Прям не команда, а какое-то ходячее наглядное пособие для студентов-медиков. Настоящая мечта сказочного доктора Айболита – лечи, не хочу. Еще вспоминается герой «Троих в лодке», обнаруживший у себя симптомы всех известных науке недугов кроме родильной горячки и испытавший по данному поводу не только ужас, но и легкое сожаление. Мол, почему это все болезни есть, а одной вдруг нет?

Но вернемся к сборной, которая по сравнению с чемпионатом Европы-2017, где россияне, напомню, дошли до полуфинала, потеряла четырех основных баскетболистов. Их суммарный вес в командной игре был просто огромен, особенно в нападении: почти две трети всех набираемых очков и голевых передач!

ОТ НАШЕГО НАПАДЕНИЯ ОСТАЛАСЬ 1/3

Доля четырех игроков, пропускающих ЧМ-2019 - Алексея Шведа, Тимофея Мозгова, Дмитрия Хвостова и Дмитрия Кулагина, в показателях сборной на ЧЕ-2017

Набранные очки - 63,0%

Точные 3-очковые - 63,4%

Заработанные штрафные - 66,7%

Голевые передачи - 65,1%

Игровое время - 52,6%

РАЗЫГРЫВАЮЩИЕ ИЗ ВТОРОГО ДИВИЗИОНА

Эпидемия-2019 с особым пристрастием выкосила чуть ли не всех представителей одного, самого важного для атаки амплуа - разыгрывающих. Нынче позицию первого «номера» закрывают сплошные дебютанты: Александр Платунов из «Пармы» и Григорий Мотовилов с Андреем Сопиным из второго дивизиона.

Все трое были отобраны с июльского сбора для резервистов, проходившего без участия основных игроков. Новичков брали на вырост, на будущее – а оно вдруг взяло и наступило сейчас. Многие тут же вспомнили об Антоне Понкрашове, которого Базаревич не брал в команду принципиально и теоретически мог бы вызвать по такому неординарному случаю. Но эти разговоры так разговорами и остались. Кстати, по мне более интересным кандидатом в разыгрывающие-спасатели здесь мог бы стать Вячеслав Зайцев.

Но ни Зайцева, ни Понкрашова в сборной по-прежнему нет. А сложности с организацией атак возникают постоянно. Да и с их завершением в порядке отнюдь не все. По большому счету, нападение строится вокруг трех человек – Андрея Воронцевича, Никиты Курбанова и Виталия Фридзона. С периодически добавляющимися вспышками Сергея Карасева, чей процент реализации бросков скачет по принципу «то густо, то пусто».

Карасев, кстати, тоже не избежал мелких травм по ходу подготовки. Но к началу турнира в Эспо его удалось поставить на ноги – в отличие от Джоэля Боломбоя с Михаилом Кулагиным, которые в Финляндию летали, но не играли. Плюс между двумя матчами приболел Фридзон. По идее, к чемпионату мира у них все должно быть в порядке, но ведь еще несколько дней назад то же самое говорили и про Шведа, и про Кулагина-старшего, а потом... В общем, не сборная, а какие-то 33 несчастья.

Хотя ей подобное не впервой. За последние десять лет россияне выступали на семи крупных турнирах и лишь трижды их состав был близок к оптимальному: перед чемпионатом Европы-2011, Олимпиадой-2012 и уже упоминавшимся здесь позапрошлогодним ЧЕ. Результат во всех трех случаях получался отменным: два третьих места и одно четвертое. И наоборот: при больших потерях сборная ни на одном из четырех чемпионатов не проходила дальше 1/4. Видимо, тогда это для нее - потолок. Что, пожалуй, подтвердили и матчи в Эспо.

САБОНИС-МЛАДШИЙ ШАНСОВ НЕ ОСТАВИЛ

Входящей в мировую элиту литовской команде наши проиграли, что называется, без шансов. Все решили два провальных отрезка - 0:13 в первой четверти и 0:14 (меньше, чем за две минуты!) в третьей, когда разрыв достиг 20 очков. В отсутствии Боломбоя россияне ничего не могли поделать под щитами с 23-летним сыном Арвидаса Сабониса - Домантасом из «Индианы Пэйсерс».

С хозяевами турнира, которых на ЧМ из отборочной группы не выпустила как раз наша сборная, вышло ощутимо проще. Еще до большого перерыва россияне достигли отметки «+14». И хотя финны потом сподобились на погоню и в середине четвертой четверти даже вырвались на очко вперед, их лидерство было сколь единственным, столь и недолгим. Вскоре матч вошел в прежнюю колею, а заключительные пять с половиной минут гости выиграли вчистую – 19:4.

Пожалуй, это была лучшая игра сборной нынешнего лета в плане комбинационного нападения. Правда, финская оборона агрессивностью тоже не поражала, позволяя нашим аккуратно разыгрывать мяч. На ЧМ таких подарков, думаю, ждать не следует. В пятницу российская команда вылетает в Китай и уже там в начале следующей недели завершит подготовку еще одним турниром, причем весьма представительным. 26 августа наши встречаются с Аргентиной, которая, напомню, попала с ними в одну группу, а 28-го – с Испанией.

Международный турнир. Эспо (Финляндия)

Финляндия – Россия – 67:81 (14:23, 17:17, 21:17, 15:24)

Россия: Карасев (18+5 перехватов, трехочковые 4/7), Курбанов (15).

Финляндия: Койвисто (14).

Россия – Литва – 72:88 (12:21, 23:22, 21:27, 16:18)

Россия: Зубков (15), Фридзон (11), Мотовилов (10).

Литва: Д.Сабонис (25+13 подборов), Григонис (19).

Финляндия – Литва – 46:87.

Положение: Литва – 2 победы-0 поражений, Россия – 1-1, Финляндия – 0-2.