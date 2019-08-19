Не сборная России, а медицинское пособие. И чего от нее ждать на ЧМ-2019 - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 августа 2019 18:28БаскетболТигай Лев

Не сборная России, а медицинское пособие. И чего от нее ждать на ЧМ-2019

На стартующем 31 августа чемпионате мира наши баскетболисты выступят в сильно ослабленном составе. Что показала сборная на последнем турнире в Финляндии?

О размере кадровых бед, обрушившихся на российскую команду этим летом, легче всего судить по так называемой альтернативной сборной - списку баскетболистов, которые по тем или иным причинам не сыграют на ЧМ. Боюсь, гипотетическая встреча этих двух составов на паркете не сулила бы нынешним подопечным Сергея Базаревича ничего хорошего – в поединке против Шведа, Мозгова и прочих жертв «эпидемии-2019».

СБОРНАЯ РОССИИ ПЕРЕД ЧМ-2019

16 игроков, продолжающих подготовку к чемпионату мира

Защитники

Клуб

Возраст

Рост

Виталий Фридзон

Локомотив-Кубань

33

194

Михаил Кулагин

ЦСКА

24

191

Евгений Бабурин

Нижний Новгород

32

189

Александр Платунов

Парма

22

192

Григорий Мотовилов

Спартак-Приморье

21

192

Андрей Сопин

ТЕМП-СУМЗ-УГМК

22

186

Форварды

Андрей Воронцевич

ЦСКА

32

207

Никита Курбанов

ЦСКА

32

202

Сергей Карасев

Химки

25

201

Семен Антонов

ЦСКА

30

202

Андрей Зубков

Зенит

28

205

Евгений Валиев

Химки

29

205

Никита Балашов

Восток-65

28

207

Центровые

Джоэль Боломбой

ЦСКА

25

204

Владимир Ивлев

Локомотив-Кубань

29

207

Артем Забелин

Автодор

31

215

ПОТЕРИ СБОРНОЙ РОССИИ ПЕРЕД ЧМ-2019

11 игроков, которые могли бы, но не сыграют на чемпионате мира

Защитники

Клуб

Возраст

Рост

Причина

Алексей Швед

Химки

30

198

Травма

Дмитрий Кулагин

Локомотив-Кубань

27

197

Травма

Дмитрий Хвостов

Зенит

29

190

Травма

Иван Ухов

ЦСКА

23

193

Травма

Антон Понкрашов

Зенит

33

200

Решение тренера

Егор Вяльцев

Химки

33

193

Решение тренера

Иван Стребков

Нижний Новгород

28

190

Травма

Вячеслав Зайцев

Химки

29

190

Решение тренера

Форварды

Евгений Воронов

Зенит

33

190

Решение тренера

Центровые

Тимофей Мозгов

Химки

33

216

Травма

Артем Клименко

УНИКС

25

214

Травма

При этом (редкий случай) ни один из игроков не отказался от сборной сам. Зато урожай травм выдался небывало обильным и разнообразным. От типично баскетбольных коленей-голеностопов до экзотического отслоения глазной сетчатки у Дмитрия Кулагина. Прям не команда, а какое-то ходячее наглядное пособие для студентов-медиков. Настоящая мечта сказочного доктора Айболита – лечи, не хочу. Еще вспоминается герой «Троих в лодке», обнаруживший у себя симптомы всех известных науке недугов кроме родильной горячки и испытавший по данному поводу не только ужас, но и легкое сожаление. Мол, почему это все болезни есть, а одной вдруг нет?

Но вернемся к сборной, которая по сравнению с чемпионатом Европы-2017, где россияне, напомню, дошли до полуфинала, потеряла четырех основных баскетболистов. Их суммарный вес в командной игре был просто огромен, особенно в нападении: почти две трети всех набираемых очков и голевых передач!

ОТ НАШЕГО НАПАДЕНИЯ ОСТАЛАСЬ 1/3

Доля четырех игроков, пропускающих ЧМ-2019 - Алексея Шведа, Тимофея Мозгова, Дмитрия Хвостова и Дмитрия Кулагина, в показателях сборной на ЧЕ-2017

Набранные очки - 63,0%

Точные 3-очковые - 63,4%

Заработанные штрафные - 66,7%

Голевые передачи - 65,1%

Игровое время - 52,6%

РАЗЫГРЫВАЮЩИЕ ИЗ ВТОРОГО ДИВИЗИОНА

Эпидемия-2019 с особым пристрастием выкосила чуть ли не всех представителей одного, самого важного для атаки амплуа - разыгрывающих. Нынче позицию первого «номера» закрывают сплошные дебютанты: Александр Платунов из «Пармы» и Григорий Мотовилов с Андреем Сопиным из второго дивизиона.

Все трое были отобраны с июльского сбора для резервистов, проходившего без участия основных игроков. Новичков брали на вырост, на будущее – а оно вдруг взяло и наступило сейчас. Многие тут же вспомнили об Антоне Понкрашове, которого Базаревич не брал в команду принципиально и теоретически мог бы вызвать по такому неординарному случаю. Но эти разговоры так разговорами и остались. Кстати, по мне более интересным кандидатом в разыгрывающие-спасатели здесь мог бы стать Вячеслав Зайцев.

Но ни Зайцева, ни Понкрашова в сборной по-прежнему нет. А сложности с организацией атак возникают постоянно. Да и с их завершением в порядке отнюдь не все. По большому счету, нападение строится вокруг трех человек – Андрея Воронцевича, Никиты Курбанова и Виталия Фридзона. С периодически добавляющимися вспышками Сергея Карасева, чей процент реализации бросков скачет по принципу «то густо, то пусто».

Карасев, кстати, тоже не избежал мелких травм по ходу подготовки. Но к началу турнира в Эспо его удалось поставить на ноги – в отличие от Джоэля Боломбоя с Михаилом Кулагиным, которые в Финляндию летали, но не играли. Плюс между двумя матчами приболел Фридзон. По идее, к чемпионату мира у них все должно быть в порядке, но ведь еще несколько дней назад то же самое говорили и про Шведа, и про Кулагина-старшего, а потом... В общем, не сборная, а какие-то 33 несчастья.

Хотя ей подобное не впервой. За последние десять лет россияне выступали на семи крупных турнирах и лишь трижды их состав был близок к оптимальному: перед чемпионатом Европы-2011, Олимпиадой-2012 и уже упоминавшимся здесь позапрошлогодним ЧЕ. Результат во всех трех случаях получался отменным: два третьих места и одно четвертое. И наоборот: при больших потерях сборная ни на одном из четырех чемпионатов не проходила дальше 1/4. Видимо, тогда это для нее - потолок. Что, пожалуй, подтвердили и матчи в Эспо.

САБОНИС-МЛАДШИЙ ШАНСОВ НЕ ОСТАВИЛ

Входящей в мировую элиту литовской команде наши проиграли, что называется, без шансов. Все решили два провальных отрезка - 0:13 в первой четверти и 0:14 (меньше, чем за две минуты!) в третьей, когда разрыв достиг 20 очков. В отсутствии Боломбоя россияне ничего не могли поделать под щитами с 23-летним сыном Арвидаса Сабониса - Домантасом из «Индианы Пэйсерс».

С хозяевами турнира, которых на ЧМ из отборочной группы не выпустила как раз наша сборная, вышло ощутимо проще. Еще до большого перерыва россияне достигли отметки «+14». И хотя финны потом сподобились на погоню и в середине четвертой четверти даже вырвались на очко вперед, их лидерство было сколь единственным, столь и недолгим. Вскоре матч вошел в прежнюю колею, а заключительные пять с половиной минут гости выиграли вчистую – 19:4.

Пожалуй, это была лучшая игра сборной нынешнего лета в плане комбинационного нападения. Правда, финская оборона агрессивностью тоже не поражала, позволяя нашим аккуратно разыгрывать мяч. На ЧМ таких подарков, думаю, ждать не следует. В пятницу российская команда вылетает в Китай и уже там в начале следующей недели завершит подготовку еще одним турниром, причем весьма представительным. 26 августа наши встречаются с Аргентиной, которая, напомню, попала с ними в одну группу, а 28-го – с Испанией.

Международный турнир. Эспо (Финляндия)

Финляндия – Россия – 67:81 (14:23, 17:17, 21:17, 15:24)
Россия: Карасев (18+5 перехватов, трехочковые 4/7), Курбанов (15).
Финляндия: Койвисто (14).

Россия – Литва – 72:88 (12:21, 23:22, 21:27, 16:18)
Россия: Зубков (15), Фридзон (11), Мотовилов (10).
Литва: Д.Сабонис (25+13 подборов), Григонис (19).

Финляндия – Литва – 46:87.

Положение: Литва – 2 победы-0 поражений, Россия – 1-1, Финляндия – 0-2.

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