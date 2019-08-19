У Дэвида Блатта – рассеянный склероз. Но он не собирается сдаваться

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ЧЕМ ИЗВЕСТЕН БЛАТТ?

Дэвид – один из немногих иностранцев, кому присвоено звание «Заслуженный тренер России». Именно работая с нашей национальной командой он добился первых серьезных успехов. Если до назначения на этот пост Блатт был известен только в узких кругах, то его успехи с мужской российской сборной принесли ему и популярность, и призвание – в том числе, в Европе и мире. Возглавив ее в 2006 году, Дэвид оставался у руля вплоть до окончания Олимпиады-2012. Под его руководством наша команда выиграла Евробаскет-2007, а также стала бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне и Евробаскета-2011.

На клубном уровне Блатт тоже успел поработать в России – с питерским (2004-2005) и московским «Динамо» (2008-2009). Однако его главный успех – победа в Евролиге с израильским «Маккаби» (2014). Летом 2014 года он возглавил «Кливленд» и в свой дебютный сезон в НБА довел клуб до финала (в котором, правда, победил «Голден Стейт»). Зимой 2016-го Блатт был отправлен в отставку, несмотря на то, что «Кавс» лидировали в Восточной конференции. В том же году «Кливленд» стал чемпионом, но уже под руководством Тайрона Лю.

Вернувшись в Европу, Дэвид принял предложение стамбульской «Дарушафаки», которую привел к победе в Еврокубке и дебюту в Евролиге. Перед началом прошлого сезона Блатта позвали в «Олимпиакос», где он и работает сейчас.

ЧТО СКАЗАЛ ДЭВИД?

- Иногда жизнь швыряет нас в ситуации, которые мы не можем ни объяснить, ни понять. И все, что ты можешь – это сделать выбор, который проверяет твой характер, - написал Блатт. - Несколько месяцев назад врачи диагностировали у меня первично-прогрессирующий рассеянный склероз. Это заболевание, которое во многом меняет качество вашей жизни и способность выполнять даже обычные функции теми способами, которые всегда казались нормальными. Но, несмотря на шок и боль, которые меня охватили, когда я понял, как изменится моя жизнь, я принял твердое решение – ни в кем случае не сдаваться! Моя задача – приспособиться к тому, что меня ждет. Так что первое, что я сделал – вернулся к моей тренерской методике преодоления трудностей. Это трехэтапный процесс. Этап первый – понять, в чем проблема. Второй – решить, почему это случилось. Третий – понять, как это исправить. Сейчас я над этим работаю.

ЧТО ТАКОЕ РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ?

Это аутоиммунное заболевание, поражающее ЦНС – головной и спинной мозг, зрительные нервы. Выделяют четыре основные формы. В случае с Дэвидом, это – первично-прогрессивная. То есть, болезнь прогрессирует постоянно с момента первого своего проявления. Симптомы у разных больных различаются, но как правило связаны со снижением зрения, повышенной утомляемостью, появлением бессонницы, нарушением координации. Рассеянный склероз неизлечим, прогрессирует с разной скоростью, и почти неизбежно ведет к инвалидности спустя 15-20 лет после начала заболевания. Тем не менее, при эффективном лечении средняя продолжительности жизни почти не снижается.