Еще и Боломбой?! Сборная России продолжает терять игроков перед ЧМ-2019

До этого сборная из-за различных травм уже потеряла большую группу игроков, в том числе - ключевых: Алексея Шведа, Тимофея Мозгова, Дмитрия Хвостова и Дмитрия Кулагина.

Боломбой получил повреждение две недели назад на турнире в Вероне. Из-за этого он пропустил следующие контрольные матчи против Литвы и Финляндии в минувший уик-энд. Сегодня центровой ЦСКА присутствовал на тренировке сборной в Новогорске, но участия в занятии не принимал. А после тренировки Базаревич заявил журналистам: Боломбой с 90-процентной вероятностью пропустит ЧМ-2019.

Напомним, что Боломбой (25 лет, рост 204 см) родился в Донецке, до сезона-2018/19 играл в баскетбол в США, а прошлым летом перешел в ЦСКА, затем получил российское гражданство и в декабре успешно дебютировал в нашей сборной в отборочном матче ЧМ против чехов. Судя по контрольным играм этого лета, на чемпионате мира он должен был исполнять роль основного центрового российской команды. Если же Боломбой не сыграет в Китае, то в распоряжении у Базаревича останутся лишь два баскетболиста этого амплуа - Владимир Ивлев и Артем Забелин.

Также у сборной огромные проблемы с разыгрывающими. В последних матчах эту позицию закрывали дебютанты Александр Платунов, Григорий Мотовилов и Андрей Сопин (двое последних выступают за клубы второго дивизиона). Правда, теперь к ним присоединился Михаил Кулагин из ЦСКА. Он, в отличие от Боломбоя, уже восстановился после небольшой травмы и сегодня тренировался вместе со всеми.

На ЧМ-2019 сборная России сыграет в группе с Аргентиной, Нигерией и Кореей. Чтобы выйти во второй этап и сохранить высокие шансы на попадание в квалификационный турнир Олимпиады-2020 в Токио, нашим необходимо занять в своем квартете место не ниже второго.