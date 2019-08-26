Не ту страну назвали Ямайкой. Сборная России проиграла Аргентине с разницей «-21» - Советский спорт
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26 августа 2019 20:09БаскетболТигай Лев

Не ту страну назвали Ямайкой. Сборная России проиграла Аргентине с разницей «-21»

Уже прилетев в Китай, где 31 августа стартует чемпионат мира, сборная России потерпела поражение от аргентинцев в контрольном матче в Нинбо - 64:85.

Прежде всего нужно напомнить: на первом этапе ЧМ-2019 наши с Аргентиной попали в одну группу. Соответственно, в сегодняшней игре соперники вряд ли горели желанием открывать друг другу все карты от и до. Хотя от южноамериканцев этого, в общем, и не потребовалось. А насколько «откровенным» был тренер россиян Сергей Базаревич, нам с вами сейчас понять не дано. Мы узнаем это только 4 сентября, когда команды встретятся в другом китайском городе с вполне по-русски звучащим названием Ухань.

Еще недавно мы полагали, что должны бороться с аргентинцами за первое место в группе, не особо оглядываясь на Корею с Нигерией. Сейчас, после небывалой эпидемии травм, лишившей нашу сборную минимум половины основных игроков, начиная с Алексея Шведа и Тимофея Мозгова, аппетиты, конечно, поскромнели - тут уж не до жиру. И матч в Нанкине, этого настроения, увы, не изменил.

МОТОВИЛОВ - ОСНОВНОЙ РАЗЫГРЫВАЮЩИЙ НА ЧМ?

По ходу встречи сборная России ни разу не вела в счете. Стартовые 15 минут прошли с грустным соотношением «1 к 2» - если не считать мелких арифметических колебаний, на каждое наше очко соперник отвечал двумя. До тех пор, пока в середине второй четверти Базаревич не взял первый тайм-аут.

Вроде помогло: ход борьбы ощутимо выровнялся. Но с другой стороны, организовать внятную погоню россиянам тоже не удалось. Они довольно долго барахтались в районе «-10» или чуть хуже, в конце третьей и начале четвертой четвертей трижды сокращали отставание до семи очков,однако до серьезной «зацепки» дело не дошло. А потом трехминутный отрезок в заключительном периоде был проигран со счетом 0:12, и остаток матча превратился в формальность - разгром. Почти как в известной футбольной песне про «Аргентина – Ямайка – 5:0».

Кстати, по ходу этих 0:12 наши совершили пять потерь разной степени глупости. Из 22-х за весь матч. То есть, главная проблема осталась прежней: разыгрывающие, организация нападения. Что в отсутствие Шведа, Хвостова, Кулагина-старшего и Ухова, мягко говоря, немудрено.

Судя по всему, основным плеймейкером этой команды Базаревич в данный момент видит Григория Мотовилова. 21-летний дебютант из дальневосточного «Спартака» уже не впервые за это лето начал матч сборной в стартовой пятерке. Парень достаточно шустрый и по-хорошему наглый, хотя в адресата собственной передачи и в кольцо (даже из-под щита) мячом попадает через раз, а то и через два. Хотя энтузиазма там – конечно, море.

Теперь о другом категорически проблемном амплуа нашей «выкошенной» команды – о центровых. С первых секунд на эту позицию вышел чистый четвертый «номер» Евгений Валиев, и в дальнейшем Базаревич тоже предпочитал легкие пятерки. Центр краснодарского «Локо» Владимир Ивлев свои 14 минут еще получил, а вот Артем Забелин опять на площадке не появился даже на секунду. Как и его скорый партнер по «Парме»-2019/20 Александр Платунов. Вполне возможно, что именно эти два баскетболиста не попадут в итоговую заявку на чемпионат мира и станут двумя «последними лишними» из 14 человек, находящихся в команде сейчас.

ЗУБКОВ НАЧАЛ ЗАБИВАТЬ

Было ли в этой игре что-то хорошее? Да, хотя и немного. Стоит отметить хорошую работу россиян на подборе (37:31), а также удачный выход со скамейки форварда Андрея Зубкова. При нынешнем дефиците умеющих забивать зубковские проходы и полукрюки могут стать для сборной хорошим подспорьем. Именно он после «-15» в середине второй четверти остановил двумя попаданиями обвал нашей сборной. Еще запомнилась великолепная передача Зубкова в отрыв «от щита до щита» на Ивлева, обернувшаяся умышленным фолом противника.

Аргентина? Тут впечатление дво- или даже троякое. Во-первых, сомнений в том, что в нормальном составе мы должны их обыгрывать теперь нет никаких. Во-вторых, скамейка запасных там ничуть не лучше нашей. В-третьих, заправляют у южноамериканцев два игрока испанского «Реала» - молодой форвард Габриэль Дек и, конечно, плеймейкер Факундо Кампаццо. Сегодня, обеспечив стартовый рывок, он надолго сел в запас и в итоге сыграл только 14 минут, но в Ухане все, уверяю вас, будет по-другому. На данный момент этот парень – без вопросов главный баскетболист своей страны.

При всем уважении к Луису Сколе – 39-летнему чемпиону афинской Олимпиады-2004, который продолжает оставаться в строю и в Нанкине, не особо напрягаясь, свои 13 очков все равно забил. В основном со штрафных, а еще – ленивой «трешкой» на последних секундах, когда все было уже ясно. Когда придет время не товарищеских, а официальных матчей, вес Сколы в этой команде сто процентов вырастет в разы.

Теперь сборной России до старта ЧМ-2019 осталось провести последнюю контрольную игру. В среду, здесь же, в Нинбо - и против еще более грозных испанцев.

Международный турнир. Нинбо (Китай)

Россия - Аргентина - 64:85 (8:18, 20:21, 20:20, 16:26)

Россия: Мотовилов (14), Зубков (13), Воронцевич (12).

Аргентина: Дек (17), Лапровиттола (16), Скола (13), Бруссино (10).

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