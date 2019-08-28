Вот это сюрприз. Россия обыграла Испанию в последнем матче перед ЧМ «+19» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 августа 2019 17:54БаскетболТигай Лев

Вот это сюрприз. Россия обыграла Испанию в последнем матче перед ЧМ «+19»

Сборная России уверенно обыграла в Нинбо титулованных испанцев - 74:55. Это была последняя проверка перед чемпионатом мира, который стартует 31 августа.

Даже не вспомню, когда мы последний раз так громили сборную Испании. В последние лет десять такого точно не было, а, скорее всего, и во всем этом веке. И ведь не скажешь, что сегодня что-либо предвещало подобный результат. Позавчера россияне вчистую («-21») уступили аргентинцам, которые во вторник, в свою очередь, были биты испанцами. Спрашивается, откуда было взяться надежде на успех в последней игре последнего подготовительного турнира?

Но человек предполагает, а баскетбольный бог- располагает по-своему. На сей раз сборная России сумела избежать провалов в стартовой четверти и завершила ее вничью. А во второй и вовсе полностью захватила инициативу. Прежде всего благодаря отменной защите – шутка ли, за целый период испанцы сподобились лишь на одно попадание с игры! Да и то едва-едва, на самой последней перед большим перерывом минуте.

И это - та самая наша команда, что совсем недавно ничего не смогла противопоставить ни Аргентине, ни Литве? Что потеряла нынешним летом больше половины ключевых баскетболистов, начиная с Алексея Шведа и Тимофея Мозгова? Ничего себе шуточки…

Конечно, испанцы выглядели какими-то сонными. Плюс у них не было Марка Газоля (отравление), Руди Фернандеса (боли в спине) и еще нескольких человек, давно отказавшихся от участия в ЧМ-2019, среди которых, например, значится Газоль-старший. А РиккиРубио в первой половине встречи, пытаясь спасти улетающий в аут мяч, с размаху влетел локтем в металлическую стойку и с тех пор на паркете не появлялся.

И что? По сравнению с нашими потерями это все равно – детский лепет. И тем не менее, сборная России сегодня доминировала, что называется, от и до.

Тренер Сергей Базаревич начал матч такой стартовой пятеркой: Кулагин (младший), Фридзон, Курбанов, Воронцевич, Ивлев. Четверо из ЦСКА и краснодарско-железнодорожный центровой. Первая четверть ушла на равные «качели», во второй наши начали уходить вперед, а к концу третьей ускакали от соперника нате самые «+19» - 59:40 за пять секунд до заключительного перерыва после броска Евгения Бабурина со средней дистанции. Правда, Хавьер Рабаседа вроде бы успел ответить метров с десяти, но после видеопросмотра его попадание справедливо не засчитали. Время раньше закончилось.

В четвертом периоде братья Эрнангомесы попытались исполнить обязанности братьев Газолей, организовав погоню. Но все, чего им удалось добиться, это недолгие «-8» в начале 37-й минуты. Базаревич в ответ четко взял тайм-аут, и после него Россия выиграла финишный отрезок со счетом 13:2! Зубков реализовал свой подбор в атаке, Мотовилов отдал голевой пас в угол Фридзону, а на 40-й минуте Бабурин с Карасевым влепили испанско-подданным на прощание еще парочку увесистых трехочковых бомб. Уносите.

М-да, что бы это значило?..

Первое, что приходит в голову по горячим следам - комплименты тренеру, который на удивление спокойно переварил свалившуюся на него череду несчастий и за последний месяц постоянно, чуть ли не через день приспосабливался к новым кадровым ситуациям: «плохо», «хуже», «плохо, как только возможно» и все-таки «еще хуже». Похоже, профессионал просто сидел за рабочим столом и, не позволяя себе ни малейшей слабости, придумывал-выкручивался, насколько хватало мозгов. А потом - по мере сил пытался донести свои выдумки до своих же подопечных. Судя по игре с Испанией – наконец, удалось, хотя…

Давайте все-таки не будем швыряться из крайнего пессимизма в чрезмерный оптимизм. Да, нахлобучить 19 очков испанцам – это очень круто и приятно. Но ведь это, как ни крути, был еще не большой, не официальный баскетбол. Просто сегодняшняя победа позволит нашим переехать из Нинбо в Ухань с легким сердцем и высоко поднятой головой.

Немного? Но и немало!

Международный турнир. Нинбо (Китай)

Россия - Испания –74:55 (21:21, 11:6, 27:13, 15:15)

Россия: Фридзон (14), Зубков (11), Мотовилов (9), М.Кулагин (8).

Испания: У.Эрнангомес (26+11 подборов), Х.Эрнангомес (12).

Итоговое положение: Аргентина, Россия, Испания - 1 победа-1 поражение.

Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив) Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». 10.07.2019 08:00 Фигурное катание Кузина Наталья
Еще по теме:
Светлана Журова: Почему бы Медведевой не стать членом МОК по квоте спортсменов? Евгения Медведева: Активно изучаю японский язык Евгения Медведева: Минимум 40 минут в день уделяю внимание четверному сальхову
Евгений Ловчев: «Зенит» управляется только хлыстом стоящего у бровки Семака? Обозреватель «Советского спорта» о матчах 7-го тура РПЛ. 27.08.2019 08:05 Футбол Зибрак Артем
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Анатолий Александров: Ковалев прошел через ад в бою с Ярдом Бывший чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Анатолий Александров поделился впечатлениями от победы Сергея Ковалева над Энтони Ярдом и дал прогноз на бой между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом. 27.08.2019 10:02 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Врачи не выявили у Ярда проблем со здоровьем Николай Валуев – Ковалеву: Эта победа - удар по печени тем, кто в тебе разуверился Ковалев посвятил победу Дадашеву
У СКА появился новый лидер. Уничтожать соперников будет Ткачев Команда из Петербурга в следующем сезоне будет другой. 27.08.2019 15:49 Хоккей Костяев Иван
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. 12.07.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. 21.03.2019 20:30 Биатлон Кузина Наталья
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Молодежка Брагина досрочно победила на Турнире четырех наций в Перми Несмотря на поражение в воскресенье в заключительном матче соревнований от Финляндии – 2:4, молодежная сборная России (игроки до 20 лет) во главе с Валерием Брагиным заняла первое место на Турнире четырех наций в Перми. 25.08.2019 18:37 Хоккей Славин Виталий
Серена опять разгромила Шарапову. Теперь Мария покинет топ-100 рейтинга Главный матч первого дня, да и всей первой недели US Open, продлился чуть менее часа. 27.08.2019 06:58 Теннис Мысин Николай
Новости
18:38 Футбол Скончался обладатель Кубка СССР 1969 года
18:36 Футбол Кононов – о матче с «Брагой»: Понимаем значимость игры, готовимся очень серьезно
18:25 Футбол Мартин Якубко: Уровень РПЛ чуть-чуть упал за последние два-три года
18:16 Хоккей Ежов раскрыл детали своего перехода в «Витязь»
18:12 Футбол Источник: «Спартак» готов купить лучшего бомбардира чемпионата Турции
18:08 ММА Нурмагомедов – о поединке с Порье: Все будет как всегда – вылечу на охоту и поймаю добычу
17:53 Баскетбол Сборная России обыграла команду Испании перед стартом Кубка мира
17:44 Футбол Журналист «Матч ТВ» рассказал, как попал под систему полива газона (видео)
17:42 Футбол Валерий Непомнящий: В игре «Зенита» нет уверенности
17:21 Футбол Агент Дембеле исключил вариант с уходом из «Барселоны»
16:57 Футбол Урош Спаич: Уверен, Лига чемпионов будет в Краснодаре очень скоро
16:38 Футбол Бывший врач сборной Колумбии: У Хамеса бардак в голове
16:06 Легкая атлетика Юрий Борзаковский: После победы в Афинах меня встречали, как Юрия Гагарина
15:42 Футбол «Барселона» заплатит за возвращение Неймара 125 млн евро и отдаст «ПСЖ» двух игроков
15:21 Теннис Ольховский – о положении Шараповой: Доказать и сказать, что теннисист не готов, невозможно
15:05 Футбол Агент Фернандеша – о переходе в «Краснодар»: Есть интерес от разных клубов
14:44 Легкая атлетика Россиянин Дементьев получил дисквалификацию за применение допинга
14:34 Заместителем главного редактора «Советского спорта» назначен Николай Мысин
14:25 Футбол «Спартак» – «Зенит». Матч прокомментируют Кривохарченко и Казанский
14:00 Футбол СМИ: Месси потратит еще один месяц на восстановление
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика