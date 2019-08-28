Вот это сюрприз. Россия обыграла Испанию в последнем матче перед ЧМ «+19»

Даже не вспомню, когда мы последний раз так громили сборную Испании. В последние лет десять такого точно не было, а, скорее всего, и во всем этом веке. И ведь не скажешь, что сегодня что-либо предвещало подобный результат. Позавчера россияне вчистую («-21») уступили аргентинцам, которые во вторник, в свою очередь, были биты испанцами. Спрашивается, откуда было взяться надежде на успех в последней игре последнего подготовительного турнира?

Но человек предполагает, а баскетбольный бог- располагает по-своему. На сей раз сборная России сумела избежать провалов в стартовой четверти и завершила ее вничью. А во второй и вовсе полностью захватила инициативу. Прежде всего благодаря отменной защите – шутка ли, за целый период испанцы сподобились лишь на одно попадание с игры! Да и то едва-едва, на самой последней перед большим перерывом минуте.

И это - та самая наша команда, что совсем недавно ничего не смогла противопоставить ни Аргентине, ни Литве? Что потеряла нынешним летом больше половины ключевых баскетболистов, начиная с Алексея Шведа и Тимофея Мозгова? Ничего себе шуточки…

Конечно, испанцы выглядели какими-то сонными. Плюс у них не было Марка Газоля (отравление), Руди Фернандеса (боли в спине) и еще нескольких человек, давно отказавшихся от участия в ЧМ-2019, среди которых, например, значится Газоль-старший. А РиккиРубио в первой половине встречи, пытаясь спасти улетающий в аут мяч, с размаху влетел локтем в металлическую стойку и с тех пор на паркете не появлялся.

И что? По сравнению с нашими потерями это все равно – детский лепет. И тем не менее, сборная России сегодня доминировала, что называется, от и до.

Тренер Сергей Базаревич начал матч такой стартовой пятеркой: Кулагин (младший), Фридзон, Курбанов, Воронцевич, Ивлев. Четверо из ЦСКА и краснодарско-железнодорожный центровой. Первая четверть ушла на равные «качели», во второй наши начали уходить вперед, а к концу третьей ускакали от соперника нате самые «+19» - 59:40 за пять секунд до заключительного перерыва после броска Евгения Бабурина со средней дистанции. Правда, Хавьер Рабаседа вроде бы успел ответить метров с десяти, но после видеопросмотра его попадание справедливо не засчитали. Время раньше закончилось.

В четвертом периоде братья Эрнангомесы попытались исполнить обязанности братьев Газолей, организовав погоню. Но все, чего им удалось добиться, это недолгие «-8» в начале 37-й минуты. Базаревич в ответ четко взял тайм-аут, и после него Россия выиграла финишный отрезок со счетом 13:2! Зубков реализовал свой подбор в атаке, Мотовилов отдал голевой пас в угол Фридзону, а на 40-й минуте Бабурин с Карасевым влепили испанско-подданным на прощание еще парочку увесистых трехочковых бомб. Уносите.

М-да, что бы это значило?..

Первое, что приходит в голову по горячим следам - комплименты тренеру, который на удивление спокойно переварил свалившуюся на него череду несчастий и за последний месяц постоянно, чуть ли не через день приспосабливался к новым кадровым ситуациям: «плохо», «хуже», «плохо, как только возможно» и все-таки «еще хуже». Похоже, профессионал просто сидел за рабочим столом и, не позволяя себе ни малейшей слабости, придумывал-выкручивался, насколько хватало мозгов. А потом - по мере сил пытался донести свои выдумки до своих же подопечных. Судя по игре с Испанией – наконец, удалось, хотя…

Давайте все-таки не будем швыряться из крайнего пессимизма в чрезмерный оптимизм. Да, нахлобучить 19 очков испанцам – это очень круто и приятно. Но ведь это, как ни крути, был еще не большой, не официальный баскетбол. Просто сегодняшняя победа позволит нашим переехать из Нинбо в Ухань с легким сердцем и высоко поднятой головой.

Немного? Но и немало!

Международный турнир. Нинбо (Китай)

Россия - Испания –74:55 (21:21, 11:6, 27:13, 15:15)

Россия: Фридзон (14), Зубков (11), Мотовилов (9), М.Кулагин (8).

Испания: У.Эрнангомес (26+11 подборов), Х.Эрнангомес (12).

Итоговое положение: Аргентина, Россия, Испания - 1 победа-1 поражение.