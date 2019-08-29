А ведь сборная – все равно есть. Чего ждать от российского «дубля» на ЧМ-2019?

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Если честно, я, скучный старый хрыч, еще до матча с испанцами все написалзаранее. А потом был вынужден все это переписывать – и так мне и надо. Хотя переписывалось очень в охотку - молодцы! Вчерашняя игра перевернула и мое, и, думаю, ваше представление о перспективах сборной России на ЧМ-2019. «+19» с таким соперником на дороге не валяются точно.

До Испании из серьезных команд мы этим летом обыграли только итальянцев – чудо-рывком в последние шесть минут, перед которыми благополучно «горели» с разницей «-15». После чего еще были Литва с Аргентиной с текущими «-21». Разумеется, от Испании тоже ждали чего-то подобного. А получилось - ровно наоборот. Выходит, не все у нас так уж грустно и просто?

ИСПАНИЯ ВСЕ ПЕРЕВЕРНУЛА

Итак, было восемь контрольных матчей. Пять побед, три поражения, средняя разность 78,4-72,6. В понедельникпосле аргентинцевглавный тренер Сергей Базаревич сказал: «Иногда мы играли нормально, иногда - ужасно». И на тот момент этовполне годилось для сборной России в целом. Она чередовала плохой баскетбол с неплохим, не могла провести без провальных отрезков полный матч и каких-то всплесков, заслуживающих оценки «отлично», мы у нее не видели. Или средненько, или совсем никак.

Что, кстати, было вполне естественно при нынешнем, на две трети резервном составе. Больше России потерь этим летом понесла только сборная США, где поголовье классных баскетболистов, как вы понимаете, на порядок многочисленней нашего. Хотя и американцам нынешняя волна массовых отказов вполне может аукнуться на ЧМ. А то они, видать, подзабыли, как в «нулевые» шесть лет ни одного турнира выиграть не могли, гуляя по местам с третьего по шестое. Опять расслабились, поверили в свою непобедимость. Впрочем, нам бы их заботы. Своих полон рот - так, что лезли из ушей.

Но матч с Испанией,повторяю, все перевернул.Оказывается, вопреки всему, жива Россия-курилка! Ай да Базик, ай да сукин сын!

О наших турнирных задачах на этом чемпионате я уже рассказывал день-два тому назад. Выйти бы из группы, попасть в олимпийскую квалификацию - а дальше уж как получится. Кроме отбора на Игры-2020 терять сборной в Китае совершенно нечего, борись-рискуй покуда силы есть. Но есть ли умение? Есть ли игра?

КАК В 2007-М? СКОРЕЕ В 2009-м

Так поди теперь угадай! Замечу лишь, что существует масса примеров, когда команды, от которых ничего не ждут, выдавалина гора нечто совершенно удивительное. Помнится, летом 2007 года наши в товарищеском матче продули французам то ли 40 очков, то ли даже 50, а потом вдруг обыграли на ЧЕ всех и хапнули золото. В той сборной рядом с Кириленко, Холденом, Хряпой и Моней тоже хватало отнюдь не звездных персонажей вроде Падиуса, Самойленко или Шабалкина.

Хотя более близким к нынешней ситуации мне все-таки видится другой ЧЕ. Следующий, 2009-го. Тогда российская команда впервые столкнулась с обилием отказов-травм, и из дюжины участников пекинской Олимпиады в Польшу поехали всего четверо. Дэвиду Блаттупришлось иметь дело с дебютантами и вчерашними запасными, но по ходу турнира сборная раскочегарилась и приятно удивила. Впервые зрелый баскетбол международного класса показали Андрей Воронцевич с Антоном Понкрашовым, ставшие новыми лидерами сборной. А для ее новичка Тимофея Мозгова, в 23 года продолжавшего полировать скамейку в «Химках» и уже списанного было в «вечно перспективные», польский чемпионат вообще стал космическим трамплином, всего через год зашвырнувшим его прямо в НБА!

Не будь в жизни Мозгова того ЧЕ – не было бы и девяти заокеанских сезонов с контрактами на десятки миллионов долларов. В Польше наши обыграли Грецию, Хорватию и других грандов, заняли солидное седьмое место и вскоре получили wildcard на чемпионат мира, что было воспринято всеми уже как естественное признание их заслуг.

Так что всякое бывает. А от сборной вчера, как и ожидалось, отцепили Платунова с Забелиным. Всегда кто-то отцеплен.

Но сборная у нас, похоже, - все равно есть



