Какая «тим» станет «дрим»? Завтра начинается ЧМ-2019

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Еще четыре чемпионата назад, в 2002-м, турнир был вдвое меньше, с 16-ю сборными. А потом ФИБА заразилась типичной для мирового спорта последних лет популистской страстью к «расширению всего» - и понеслась. Япония-2006 - 24 финалистов, теперь вот раздули до 32-х. Совсем как в футболе, хотя там тоже не дремлют: в 2026 году США, Канада и Мексика должны принять ЧМ из 48 команд. То есть, каждой пятой страны мира, а если брать членов ФИФА, то каждой четвертой. В общем, этой идиотской «гонке числительных вооружений» еще есть куда расти.

Хотя сильно испортить предстоящий чемпионат штатным «грушам для битья» вроде иорданий с кореями, полагаю, все-таки не удастся. Разве что самое начало, несколько первых дней. Но тут нам должна помочь родная, российская команда. У которой из-за жутких кадровых потерь битва за выживание начнется сразу - с 31 числа против Нигерии.

А уже в ближайший четверг команд останется 16 и начнется нормальный чемпионат мира. Главный вопрос которого (для нас - после сборной России - и тем не менее) очень прост: сможет ли защитить свой титул американская Dream Team, которая в данном случае не очень-то «дрим»? Харден, Карри, Дюрант, Джеймс… если перечислять всех звезд НБА, отказавшихся от участия в этом чемпионате, перечень займет почти всю заметку, мне и работы-то не останется.

Насколько эта сборная США - «тим» (команда), пока тоже ясно не вполне. Крупными разгромами всех подряд они перед ЧМ своих поклонников не баловали. А судя по недавнему поражению в Австралии (первому в целиком энбэашном составе за 13 лет) проблем там ненамного меньше, чем у России, то есть, вагон. Сплошной «стритбол один на один» без сколько-либо внятного продолжения. Если игрок сам не создает себе хорошую позицию для броска и после этого не рискует (что редко) швырять «фонарь» через руки, он просто останавливается и отбрасывает мяч назад ближайшему партнеру. Времени на атаку, понятно, уже нет, и «фонарь» следует все равно.

Выпускают мяч они, конечно, высоко. Не помешаешь бросить. Но нормальный процент реализации этой «дыр тим» не гарантирован совершенно. За что она, собственно, и была наказана австралийцами – и может быть запросто наказана вновь. В плей-офф стартующего чемпионата.

Кем именно? На мой вкус, основных претендентов тут два: Сербия с Йокичем, Богдановичем и Бьелицей, а также Франция с Батюмом, Гобером и Де Коло. Проблема в том, что и те, и другие, при условии их «победного шествия», в полуфинале встретятся не с американцами, а между собой. При том, что сборная США все свои поражения последних лет терпела где угодно, но только не в финалах. Матчи за золото ЧМ и Олимпиад они не проигрывают с…

Что, думаете, что с Мюнхена-1972? Не угадали, с ЧМ 78-го в Колумбии. От сборной Советского Союза - и с разницей в одно очко.

СИСТЕМА И КАЛЕНДАРЬ ЧМ-2019

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Группа А. Пекин. Китай, Польша, Венесуэла, Кот д’Ивуар

Группа В. Ухань. Россия, Аргентина, Нигерия, Корея

Группа С. Гуанчжоу. Испания, Пуэрто-Рико, Иран, Тунис

Группа D. Фошань. Сербия, Италия, Ангола, Филиппины

Группа Е. Шанхай. США, Турция, Чехия, Япония

Группа F. Нанкин. Греция, Бразилия, Черногория, Новая Зеландия

Группа G. Шеньчжень. Франция, Германия, Доминиканская республика, Иордания

Группа Н. Дунгуань. Литва, Австралия, Канада, Сенегал

Игры в группах пройдут в один круг. По две лучших команды из каждой группы выходят во второй этап.

31 августа, суббота

10.30 (мск). Ангола – Сербия

11.00. Польша – Венесуэла

11.30. Россия – Нигерия

11.30. Иран – Пуэрто-Рико

14.30. Филиппины – Италия

15.00. Китай – Кот д’Ивуар

15.30. Аргентина – Корея

15.30. Испания – Тунис

1 сентября, воскресенье

10.30. Канада – Австралия

11.00. Новая Зеландия – Бразилия

11.30. Турция – Япония

11.30. Доминиканская республика – Иордания

14.30. Сенегал – Литва

15.00. Греция – Черногория

15.30. Чехия – США

15.30. Франция – Германия

2 сентября, понедельник

10.30. Италия – Ангола

11.00. Венесуэла – Кот д’Ивуар

11.30. Нигерия – Аргентина

11.30. Тунис – Иран

14.30. Сербия – Филиппины

15.00. Китай – Польша

15.30. Корея – Россия

15.30. Пуэрто-Рико – Испания

3 сентября, вторник

10.30. Австралия – Сенегал

11.00. Черногория – Новая Зеландия

11.30. Япония – Чехия

11.30. Германия – Доминиканская республика

14.30. Литва – Канада

15.00. Бразилия – Греция

15.30. США – Турция

15.30. Иордания – Франция

4 сентября, среда

10.30. Ангола - Филиппины

11.00. Кот д’Ивуар – Польша

11.30. Корея – Нигерия

11.30. Пуэрто-Рико – Тунис

14.30. Италия – Сербия

15.00. Китай – Венесуэла

15.30. Россия – Аргентина

15.30. Испания – Иран

5 сентября, четверг

10.30. Канада – Сенегал

11.00. Бразилия – Черногория

11.30. Турция – Чехия

11.30. Германия – Иордания

14.30. Литва – Австралия

15.00. Греция – Новая Зеландия

15.30. США – Япония

15.30. Доминиканская республика - Франция

ВТОРОЙ ЭТАП

Группа I. Фошань. А1 (1-е место в группе А), А2, В1, В2

Группа J. Ухань. С1, С2, D1, D2

Группа К. Шеньчжень. Е1, Е2, F1, F2

Группа L. Нанкин. G1, G2, Н1, Н2

В группах команды играют по два матча – с теми соперниками, с которыми они не встречались на первом этапе. Все очки, набранные на первом этапе, учитываются. По две лучших команды из каждой группы второго этапа выходят в плей-офф.

6 сентября, пятница

А1 – В2

В1 – А2

С1 – D2

D1 – С2

7 сентября, суббота

Е1 – F2

F1 – Е2

G1 – Н2

Н1 – G2

8 сентября, воскресенье

А2 – В2

А1 - В1

С2 – D2

С1 - D1

9 сентября, понедельник

Е2 – F2

Е1 - F1

Н2 - G2

Н1 – G1

ПЛЕЙ-ОФФ

1/4 финала

10 сентября, вторник

14.00. Дунгуань. I1 – J2

16.00. Шанхай. J1 – I2

11 сентября, среда

14.00. Дунгуань. К1 – L2

16.00. Шанхай. L1 – К2

1/2 финала

12 сентября, четверг

За 5 - 8 места

14.00. Дунгуань. I1/J2 (проигравший в четвертьфинале I1 - J2) - К1/L2

16.00. Шанхай. J1/I2 - L1/К2

13 сентября, пятница

За 1 – 4-е места

Пекин. I1/J2 (победитель четвертьфинала I1 - J2) - К1/L2

Пекин. J1/I2 - L1/К2

14 сентября, суббота

11.00. Пекин. Матч за 7-е место

15.00. Пекин. Матч за 5-е место

15 сентября, воскресенье

11.00. Пекин. Матч за 3-е место

15.00. Пекин. Финал

Время начала матчей второго этапа и полуфиналов определится уже по ходу чемпионата.