Выйти из группы через Удо. Нигерия - первый соперник России на ЧМ-2019 - Советский спорт
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30 августа 2019 20:00БаскетболТигай Лев

Выйти из группы через Удо. Нигерия - первый соперник России на ЧМ-2019

В субботу в 11.30 по московскому времени начнется первый матч нашей команды на чемпионате мира. Эта игра вполне может оказаться ключевой.

Несмотря на довольно неожиданную победу россиян над испанцами с разницей «+19» в последнем контрольном матче, фаворитом нашей группы по-прежнему считается Аргентина, а аутсайдером - Корея. То есть, именно от исхода стартовой игры с нигерийцами во многом зависит, выйдут ли российские баскетболисты во второй раунд чемпионата, что также означает гарантированное место в олимпийском квалификационном турнире следующего лета.

АФРИКАНСКАЯ ЗАБАСТОВКА ОТМЕНЯЕТСЯ

Кто-то может удивиться, что букмекеры перед матчем отдают предпочтение Нигерии с разницей в два-три очка. Но ничего странного в этом нет. Нашим будет противостоять, пожалуй, сильнейший представитель Африки на чемпионате. И не только Африки, но и Америки: больше половины этой сборной училось в университетах США, а несколько человек либо играли в НБА, либо играют поныне. Самый известный - форвард Аль-Фарук Амину, 8-й номер драфта-2010, 710 матчей в сильнейшей лиге мира. В минувшем сезоне он выходил в стартовой пятерке «Портленда», играл под 30 минут, набирая 9,4 очка и делая 7,5 подбора. Или возьмите защитника «Миннесоты» Джоша Окоги, в свои 20 лет также начинающего матчи НБА на паркете, а не в запасе.

В августе нигерийцы провели те же восемь контрольных матчей, что и наши, но выиграли на один больше – шесть. Дважды взяли верх над Доминиканской республикой, обменялись победами с Канадой, а на днях, уже в Китае, заняли первое место в круговом турнире с участием четырех команд. После неудачи с Ираном (71:85)«Тигры» из Лагоса ликвидировали отставание «-22» по ходу матча с Польшей (94:87), а затем одолели и Черногорию (89:86). Самым результативным в последней игре с 19 очками стал сын главного тренера сборной Джордан Нвора. Этому студенту «Луисвилля» прочат серьезное будущее в НБА. Пусть и не такое, как у американца, в честь которого Нворе дали имя родители.

Еще был скандал вокруг финансирования нигерийской команды. Пару недельн назад она находилась на грани забастовки, поскольку власти страны не давали денег на переезды, аренду залов и питание. Сейчас средства вроде бы нашлись, все утихло.

СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ ИЗ «ФЕНЕРА»

Нигерийцы, как обычно, сильны в индивидуальной защите и располагают большим выбором мощных центровых, часто играют двумя сразу. Кроме того, они широко варьируют тактические схемы в обороне. Наряду с обычным прессингом (иногда очень низкой пятеркой) Нвора-старший регулярно использует зонный на три четверти площадки, а также необычную «зону» под своим кольцом, где центровой располагается дальше всех от щита, на вершине трехочковой дуги.

Слабости сборной Нигерии тоже остались прежними. Во-первых, нехватка снайперов-дальнобойщиков (здесь самый опасный -Стэн Окойе, весной выбивший с «Сарагосой» из плей-офф испанского чемпионата «Басконию»), во-вторых - хронические проблемы с позиционным нападением вообще и с разыгрывающими в частности. Эту позицию у них закрывают ветеран из мексиканской лиги Бен Узо и 24-летний Ике Ироегбу из литовского «Литкабелиса». В общем, команда высокая, быстрая, прыгучая, но не шибко стабильная и организованная. Хотя один человек, способный во многом компенсировать эту болезнь, у нигерийцев сейчас есть. Его зовут Экпе Удо.

Да-да, тот самый Удо, что доставил ЦСКА массу неприятностей в турецком «Фенербахче». Не типично нигерийский, а, наоборот, не самый высокий (208 см), зато умный, командный ив есьма опытный центровой. Пусть Нвора и предпочитает выпускать его со скамейки. К тому же в пятницу Удо тренировался не наравне с партнерами, а по индивидуальному плану. Что-то там у него болит. Кстати, в 2010-м Удо выбрали на драфте даже раньше Амину - шестым. Став в «Фенере» чемпионом и MVP «Финала четырех»-2017 Евролиги, он вернулся в НБА и провел пару сезонов в «Юте», но когда его там разлюбили и задвинули в глубокий запас, сбежал опять - в китайский чемпионат.

Получается, что выйти на свободу, на широкий простор этого чемпионата мира сборная России может только через Удо. Пусть тот и не в курсе, что его фамилия соответствует нашей аббревиатуре «условно-досрочное освобождение».

Основной состав сборной Нигерии

Узо (Ироегбу) – Окоги – Нвора (Окойе) -Амину (Диогу) -Удо (Мету)

Тренер: Алекс Нвора

Результаты сборной Нигерии на крупнейших турнирах последних лет

Чемпионат Африки-2017 - 2-е место

Олимпиада-2016 – 11-е место

Чемпионат Африки-2015 – 1-е место

Чемпионат мира-2014 – не участвовала

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