Задача-минимум на ЧМ решена. Россия побеждает Корею и досрочно выходит из группы

Напомню, что по итогам ЧМ семь команд (в том числе – две лучшие из европейских) сразу отберутся на Игры в Токио, а еще 16, уже вне зависимости от континентальной принадлежности, попадут в квалификационный турнир, где в июне будущего года будут разыграны четыре последних олимпийских лицензии и где сборная России, даст бог, выступит в куда более сильном составе, нежели сейчас. С ныне травмированными Шведом, Мозговым, Кулагиным-старшим, Хвостовым и Боломбоем.

ПОСЛЕ АРГЕНТИНЫ – ПОЛЬША. И КИТАЙ?

Таким образом, наши выполнили свою задачу-минимум на этом чемпионате мира и теперь могут с легким сердцем просто играть в баскетбол. Следующий матч в среду с аргентинцами пройдет еще в Ухане, но фактически будет игрой второго раунда, куда обе сборные уже вышли. После очного поединка они переберутся в Фошань, где 6 и 8 сентября встретятся с двумя лауреатами группы А. В которой сегодня состоялся первый овертайм ЧМ-2019.

Маттеуш Понитка, только что перешедший из краснодарского «Локомотива» в питерский «Зенит», перехватом за четыре секунды до конца четвертой четверти мог принести команде победу в основное время, но смазал второй штрафной. Зато уж в конце пятиминутки исправился - забил оба, расставив все точки над i. Поляки вышли из группы, а второго соперника россиян на следующей стадии определит послезавтрашняя игра Китай – Венесуэла.

То, что победа над Кореей гарантирует нам место среди 16 сильнейших команд мира, стало известно утром, по окончании матча Нигерия – Аргентина. Африканцы, как и в стартовой встрече с Россией, проспали всю первую четверть, получили «-12» под конец периода, затем встрепенулись, начали защищаться и, выиграв пятиминутный отрезок со счетом 18:2, вырвались вперед.

Впрочем, после большого перерыва преимущество Аргентины в классе все равно сказалось. Южноамериканцы делают ставку на комбинационный розыгрыш и дальние броски - против Нигерии они выполнили аж 34 трехочковых. В цель попали лишь 12, но в данном случае и этого оказалось вполне достаточно. Плюс тряхнул стариной 39-летний Луис Скола, резко подправивший свой процент реализации атак из трехсекундной зоны (7/11). Как всегда хорош был реактивный плеймейкер «Реала» Факундо Кампаццо, а еще отличный матч выдал Патрисио Гарино из «Басконии». Сказать, что аргентинцы показали нечто выдающееся, нельзя, с ними вполне можно играть, но хорошей выучки у этой команды не отнимешь.

РАЗГРОМА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

К нашим вопросы насчет выучки пока, увы, остаются. После мощного начала - 20:7 на 7-й минуте - российская команда притормозила, а во второй четверти позволила весьма слабому противнику сократить разрыв до минимума – 29:28 за 7.32 до большого перерыва. С одной стороны, выйти вперед корейцам так и не удалось. Но с другой, оно так все и болталось туда-сюда до самого конца: то наши убегают, то не наши сокращают. Ожидаемого разгрома – вроде «+26», учиненных азиатам Аргентиной в стартовом туре – так и не произошло.

В начале третьей четверти подвернул голеностоп и ушел к врачам в конец скамейки запасных Виталий Фридзон. Но вернулся на паркет еще до конца матча – видимо, обошлось. А героем матча (если, конечно, в матчах с кореями герои вообще бывают) стоит назвать форварда Андрея Зубкова, который отменно проявил себя не только в атаке, но и в оборонительной подстраховке, ставя блок-шоты не хуже иных центровых.

Еще отмечу Михаила Кулагина, приятно удивившего грамотно-сдержанными действиями на позиции плеймейкера. Что называется, ничего лишнего. Менявший Кулагина-младшего дебютант сборной Григорий Мотовилов тоже постепенно учится этому искусству, но пока «догоняет» не всегда. Ему нужно время.

При всей мелкой нервотрепке за 2.43 до финального свистка исход матча стал окончательно ясен обеим сторонам – 81:63 в пользу России после попадания Никиты Курбанова из-под кольца. Собираем вещи для переезда в Фошань – и параллельно готовимся к битве с Аргентиной.

Чемпионат мира. 1-й этап. 2-й тур

Группа В

Корея – Россия – 73:87 (18:27, 19:13, 12:23, 24:24)

Корея: Рэтлифф (19+10 подборов), Ли Да Сун (17, трехочковые 4/9).

Россия: М.Кулагин (11), Фридзон (13), Курбанов (8+9 передач+7 подборов), Воронцевич (13), Ивлев (7), Зубков (11+3 блок-шота), Карасев (9), Мотовилов (7), Антонов (6), Валиев (2), Бабурин (0), Сопин (0).

Нигерия – Аргентина – 81:94 (17:28, 26:15, 18:29, 20:22)

Нигерия: Окоги (18), Д.Нвора (12+5 перехватов), Намди (11), Ироегбу (10).

Аргентина: Скола (23+10 подборов), Гарино (17+4 блок-шота), Кампаццо (14+8 передач), Лапровиттола (11), Дек (10).

Положение: Аргентина, Россия – 2 победы-0 поражений, Нигерия, Корея – 0-2.

Группа А

Китай – Польша – 76:79 ОТ (25:15, 10:24, 19:18, 18:15, 4:7)

Китай: Йи Цзяньлянь (24), Ван Желинь (10), Жу Ки (10).

Польша: Понитка (25+4 блок-шота), Слотер (22).

Венесуэла – Кот д’Ивуар – 87:71 (26:17, 23:15, 24:24, 14:15)

Венесуэла: Гильен (28+7 передач, трехочковые 5/10), Замора (14, трехочковые 4/7), Руис (10), Колменарес (10).

Кот д’Ивуар: Абуо (19), Д.Томпсон (15), Бамба (13), Эди (11).

Положение: Польша – 2-0, Китай, Венесуэла – 1-1, Кот д’Ивуар – 0-2.

Группа С

Пуэрто-Рико – Испания – 63:73 (21:17, 14:19, 10:21, 18:16)

Пуэрто-Рико: Клавелл (13), Браун (11).

Испания: М. Газоль (19), Рубио (17)

Тунис – Иран – 79:67 (29:19, 15:16, 15:13, 20:19)

Тунис: Мехри (22+15 подборов+5 блок-шотов, трехочковые 5/9), Ролл (16), Бен Ромдан (16), Абада (12), Эль-Мабрук (11).

Иран: Герамипур (18), Якчалидехкорди (14), Хаддади (13+11 подборов+8 передач), Масхаеки (10).

Положение: Испания – 2-0, Пуэрто-Рико, Тунис – 1-1, Иран – 0-2.

Группа D

Италия – Ангола – 92:61 (25:11, 19:10, 26:21, 22:19)

Италия: Белинелли (17), Брукс (11+11 подборов), Хэккетт (11), Абасс (11), Тесситори (10).

Ангола: Морейра (15), Пауло (12), Мораиш (10).

Сербия – Филиппины – 126:67 (28:13, 34:22, 37:13, 27:19)

Сербия: Бьелица (20), Бог. Богданович (17, трехочковые 4/5), Радулица (13), Гудурич (12), Йокич (11+7 передач+7 подборов), Мицич (11+7 передач), Милутинов (10).

Филиппины: Перес (16), Далистан (15).

Положение: Сербия, Италия – 2-0, Ангола, Филиппины – 0-2

Завтра играют: группа Е - США – Турция, Япония – Чехия, Группа F – Бразилия – Греция, Черногория – Новая Зеландия, группа G - Иордания – Франция, Германия – Доминиканская республика, группа Н - Литва – Канада, Австралия – Сенегал.