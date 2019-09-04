С Аргентиной играем… за плей-офф. Представляем соперника России на ЧМ

И наши, и аргентинцы уже гарантировали себе место во втором раунде, где им, переехав в Фошань, предстоит по разу сыграть с Польшей и победителем сегодняшнего матча Китай – Венесуэла. Все результаты первого этапа будут учитываться и на втором, где из каждого квартета в плей-офф попадут по две лучшие сборные. Отсюда несложно подсчитать, что для выхода в четвертьфинал должно хватать четырех побед. Две в активе у россиян уже имеются, а значит из трех ближайших матчей им нужно выигрывать два.

Таким образом, поражение от Аргентины смертельным для нашей команды не станет. Оно только лишит ее права на осечку в Фошане, где и в пятницу, и в воскресенье потребуется побеждать на заказ – иначе отправимся домой за неделю до окончания чемпионата. С другой стороны, аргентинцы будут ощутимо повыше классом и Польши, и Китая, не говоря уже о Венесуэле. Еще неизвестно, что трудней – один раз обыграть их сейчас или потом сделать дубль с другими соперниками?

Тогда за что мы играем с Аргентиной? А, считайте, за досрочный выход в плей-офф. Да-да именно так! Победитель будет уже одной ногой в четвертьфинале, так что предстоящую встречу вполне можно приписать к гипотетической 1/8. С единственной оговоркой: проигравший тоже сохранит шансы на место в восьмерке сильнейших команд мира. Пусть куда меньшие, но все-таки не безнадежные.

ДВУКРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ DREAM TEAM

Судить об аргентинцах лучше не по «-21» в контрольном матче с ними в конце августа (сборная России с тех пор прибавила всерьез), а скорее по их игре уже здесь, в Ухане. Не против корейцев, конечно – те уж слишком те слабы, а против Нигерии в понедельник.

Этот матч южноамериканцы провели всего восемью баскетболистами. Особенно коротка у них скамейка на высокорослых позициях: амплуа четвертого и пятого «номеров» втроем закрывают молодой Габриэль Дек, с ростом 202 вынужденный играть не легкого, как в «Реале», а мощного форварда, чернорабочий Маркос Делия, только что перебравшийся из «Ховентуда» в чемпионат Мексики, и 39-летний Луис Скола. Стоит нагрузить фолами любого из них, и у сборной Аргентины должны начаться серьезные проблемы.

Только как это сделать? У высоченных нигерийцев, постоянно использовавших что проходы к кольцу, что сдвоенный центр, и то не вышло, а уж нашим с их склонностью к позиционной перепасовке и трехочковым будет тем более тяжело. Аргентинцы очень рационально расходуют свои силы, от таких глупых нарушений не жди. Россиянам самим не нафолиться бы на Сколе, который последние два сезона (после десяти в НБА) играет именно в Китае и пользуется тут симпатиями как болельщиков, так и судей.

И не мудрено, он же живая легенда. Кроме Сколы на этом ЧМ есть только один олимпийский чемпион – Харрисон Барнс. Который в Рио-2016 занимал в сборной США последнее, 12-е место по игровому времени. Скола же был одним из лидеров великолепной аргентинской команды (Жинобили, Ночиони, Оберто, Санчес, Волковиски, Сконочини, Приджиони!), в «нулевые» наводившей ужас на соперников, включая американцев. Аргентина – единственная команда в мире, имеющая в активе две победы над Dream Team: в полуфинале афинской Олимпиады-2004 и на ЧМ-2002. И в обоих матчах Скола принимал максимально активное участие. Кстати, историческому успеху аргентинцев в Индианаполисе, где звезды НБА потерпели поражение впервые в истории, как раз сегодня, 4 сентября исполняется 17 лет.

КАМПАЦЦО ОПАСНЕЙ СКОЛЫ

Но вернемся в Ухань и переключимся со Сколы на его партнеров, которые, на мой вкус, будут поопаснее заслуженного ветерана. Если у сборной России есть очевидная нехватка разыгрывающих, то аргентинцам такие проблемы неведомы – благодаря реактивному Факундо Кампаццо и недавно присоединившемуся к нему в рядах «Реала» MVP последнего чемпионата испанской лиги Николасу Лапровиттоле. Последний, если помните, начинал сезон-2017/18 в питерском «Зените», но не пришелся там ко двору, даже полгода не протянул. Зато в сборной они с Кампаццо часто играют в паре, и устраивают по-настоящему классический европейский баскетбол. С постоянными прорывами в трехсекундную зону и последующими скидками на дугу в любых направлениях. А так уже стоят со взведенными «курками» снайперы Гарино, Вильдоса и Бруссино. Хотя оба аргентинских плеймейкера и сами не дураки трехочковый забить. В том числе – в быстрой контратаке, куда даже «дедушка» Скола почище иных юниоров бежит.

А их вторые-третьи «номера» – не только бегут-попадают, но и здорово защищаются. Прыгают высоко, даже блокируют – Гарино (200 см), два года назад сбежавший со скамейки «Орландо» в «Басконию», четыре нигерийских броска только что накрыл. В общем, команда крайне умная и вдобавок неудобная конкретно для нас. Если совсем грубо: сборная России старается организовать себе свободные трехочковые при слабых разыгрывающих, а сборная Аргентины делает то же самое при разыгрывающих отменных. То есть, намного легче и стабильнее.

Разве что какую-нибудь необычную, сверхактивную защиту для них изобрести? Базаревич вообще-то любит выдумывать подобные штуки. И еще учтите: при всем уважении к Сколе, фигура №1 в этой сборной Аргентины, конечно, не он. А Кампаццо.

Основной состав сборной Аргентины:

Кампаццо (Лапровиттола) – Вильдоса – Гарино (Бруссино) – Скола (Дек) – Делия

Тренер: Серхио Эрнандес

Результаты сборной Аргентины на турнирах последних лет:

Панамериканские игры-2019 – 1-е место

Кубок Америки-2017 – 2-е место

Олимпиада-2016 – 8-е место

Панамериканские игры-2015 – 5-е место

Кубок Америки-2015 – 2-е место

Чемпионат мира-2014 – 11-е место