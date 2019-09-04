61 очко – это слишком мало. Россия проиграла Аргентине с разницей «-8»

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Могло быть хуже – так, как мы ожидали перед началом этого чемпионата, когда сборная потеряла большинство ведущих игроков: Шведа, Мозгова и так далее.

Могло быть и лучше – ведь навязать матерым аргентинцам борьбу очко в очко за итоговую победу россиянам сегодня так и не удалось. Да, местами было очень близко – и тем не менее.

В общем, получилось – средне.

КУРБАНОВ ПРОТИВ СКОЛЫ

Опеку именитого ветерана Луиса Сколы наш тренер Сергей Базаревич на первых минутах доверил вроде бы более низкорослому Никите Курбанову, но получилось неплохо. Как и у Михаила Кулагина с Факундо Кампаццо, но с важной оговоркой – наш защитник быстро получил два фола. А выход со скамейки Григория Мотовилова только убавил. К сожалению, этот дебютант национальной команды пока не в состоянии преодолеть волнение и теряет мячи чуть ли не в каждой второй атаке. Это не разыгрывающий – это «свой игрок в чужой команде». Увы, пока не дорос.

Тем не менее, после 0:6 на старте наши быстро пришли в себя, и выдали прекрасный ответный отрезок – 12:2 и 17:9 в пользу России. Помогли замены, прежде всего – выход Андрея Зубкова и Семена Антонова.

Но Кампаццо, чуток передохнув на скамейке, тут же вернулся и организовал новый спурт, основанный, в основном, на перехватах и быстрых контратаках. За 6.30 до большого перерыва Базаревич был вынужден взять тайм-аут – 17:27. Почти четыре минуты в начале второй четверти наши не могли набрать ни одного очка.

Отпустить аргентинцев далеко, как в недавнем товарищеском матче с итоговыми «-21» мы теперь не отпустили, но и догнать – тоже не догнали. Все так и болталось между «-10» (хотя в конце третьего периода недолго было 13) и «-2». Всякий раз не хватало вроде бы чуть-чуть. Из-за промахов при 51:53 на 34-й минуте, при 57:59 на 37-й, при 61:63 на 40-й.

КУЛАГИН? МОТОВИЛОВ? НЕТ, СОПИН!

Что тут сказать? Наверное, что два набранных очка за две последних минуты матча – это, мягко говоря, маловато. Как и 61 за всю игру. Ее неожиданным героем мог бы стать разыгрывающий-дебютант Андрей Сопин: до этого дня разыгрывающий из второго российского дивизиона провел на площадках ЧМ-2019 только восемь секунд, за которые успел получить два глупых фола на исполнителях трехочковых. Но после провала Кулагина с Мотовиловым, Базаревичу не оставалось ничего, кроме как выпустить «малыша» Сопина ростом 186 см, и тот не подвел. Разыгрывал, конечно, так себе, но по крайней мере избегал регулярных глупостей – и вдобавок иногда попадал! За 39 секунд до финальной сирены именно проход Сопинав последний раз сократил отставание сборной России до «минут двух». Да, в том, что до сопинского прохода в этой атаке все у нас стояли, как вкопанные, конечно, есть и его вина. Но он по крайней мере набрался храбрости и исправил эту вину собственноручно.

Впрочем, это был лишь локальный сопинский успех. Несколько мгновений спустя он замер в раздумье на аргентинской половине паркета и был немедленно ограблен неутомимым Кампаццо. Перехват, контратака, фол, два штрафных – 61:67. За 20 секунд до финального свистка. То есть, все ясно: пытались: но не допытались. Не смогли.

А вообще – могли ли?

ТЕПЕРЬ НА ОЧЕРЕДИ ПОЛЬША С ВЕНЕСУЭЛОЙ

Не уверен. Разве что при повальном везении. А может было просто и нечем. Например, не хватило запасных вариантов защиты против Кампаццо, чтобы остановить его второй порыв. Хотя речь, как-никак, идет об основном плеймейкере «Реала». И в целом по тактике сделано было достаточно. Разве что кроме Сопина, которого, как мы теперь понимаем, можно было и пораньше выпускать на побольше.

Но по нескольким игрокам вопросы все равно есть. Что с Воронцевичем, который вдруг разучился попадать в кольцо? Зачем выпускают Карасева, который из четырех матчей более-менее играет в лучшем случае один? «Он снайпер»? А может хватит уже жевать это галимое вранье про человека, который в НБА когда-то, конечно, почти играл, но сейчас и одну из двух чистых «трех» в кольцо положить не в состоянии?

Даже непогрешимый Фридзон был сегодня «ни о чем». Чего там больше – нашего «плохого дня» или хорошей аргентинской обороны – бог весть, полагаю, что примерно поровну. Так или иначе, теперь сборная России едет из Уханя в Фошань, где 6 сентября сыграет с Польшей и 8 с Венесуэлой. Две победы в этих матчах – против далеко не аргентин - должны выводить наших в четвертьфинал.

Чемпионат мира. 1-й этап. 3-й тур

Группа В

Россия – Аргентина - 61:69 (17:12, 16:27, 7:14, 21:16)

Россия: М. Кулагин (0), Фридзон (0), Курбанов (13), Воронцевич (9), Ивлев (3), Зубков (18), Сопин (9), Антонов (6), Бабурин (3), Мотовилов (0),Карасев (0), Валиев (0)

Аргентина: Кампаццо (21+7 передач), Скола (13), Делия (13)

Корея – Нигерия – 66:108 (15:17, 16:32, 19:30, 16:29)

Корея: Рэтлифф (18+11 подборов), Ли Сеун Хьюн (12)

Нигерия:Эрик (17), Диогу (16), Мету (15), Узо (10)

Итоговое положение: Аргентина - 3 победы-0 поражений, Россия – 2-1, Нигерия – 1-2, Корея – 0-3

Группа А

Китай – Венесуэла – 59:72 (10:18, 13:15, 18:18, 18:21)

Китай: Фан Шуо (13), Жао Цзивей (12), Йи Цзянлянь (11)

Венесуэла: Гильен (15+8 передач), Льюис (13), Варгас (12), Колменарес (11)

Кот-д’Ивуар – Польша – 63:80 (24:20, 8:16, 17:19, 14:25)

Кот-д’Ивуар: Абуо (23), Томпсон (18)

Польша: Вачински (16+6 передач), Кулиг (14), М. Понитка (12)

Итоговое положение: Польша – 3-0, Венесуэла – 2-1, Китай - 1-2, Кот-Д ’Ивуар – 0-3

Группа С

Испания – Иран – 73:65 (18:21, 15:10, 19:22, 21:12)

Испания: М. Газоль (16), Х. Эрнандес (11+10 подборов), Клавер (11)

Иран: Ямшидияфарабади (15), Ростампур (13), Хаддади (10+15 подборов+6 передач)

Пуэрто-Рико – Тунис – 67:64 (19:18, 19:14, 14:23, 15:9)

Пуэрто-Рико: Болкман (14+4 блок-шота), Д. Уэртас (10), Браун (9+8 передач)

Тунис: Абада (14+6 перехватов), Мейри (14), Ролл (13), Бен Ромдан (12)

Итоговое положение: Испания – 3-0, Пуэрто-Рико – 2-1, Тунис – 1-2, Иран – 0-3

Группа D

Италия – Сербия – 77:92 (23:28, 19:22, 15:20, 20:22)

Италия: Галлинари (26), Белинелли (15), Хэкетт (13), Джентиле (11)

Сербия: Бог. Богданович (31+5 перехватов, трехочковые 6/11), Йокич (15), Радулица (12), Йович (11), Бьелица (5+9 передач+7 подборов)

Ангола – Филиппины – 84:81 ОТ (21:20, 17:14, 18:12, 17:27, 11:8)

Ангола: Жоаким (20), Морейра (12+15 подборов), Мур (12), Мораиш (11), Консейсао (10) Пауло (6+10 подборов+6 передач)

Филиппины: Блэтч (23+12 подборов+4 перехвата), Перес (17), Болик (10)

Итоговое положение: Сербия – 3-0, Италия – 2-1, Ангола – 1-2, Филиппины – 0-3

Завтра играют: группа Е - США – Япония, Турция – Чехия, группа F - Греция – Новая Зеландия, Бразилия – Черногория, группа G - Доминиканская республика – Франция, Германия – Иордания, группа Н - Литва – Австралия, Канада – Сенегал.