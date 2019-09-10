Владимир Гомельский: Россия сыграла на три с минусом - Советский спорт
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10 сентября 2019 09:01БаскетболВолохов Юрий

Владимир Гомельский: Россия сыграла на три с минусом

Вчера на чемпионате мира определились все четвертьфиналисты турнира. Сборной России в их числе нет.

Сегодня же в Китае пройдут первые игры плей-офф. Эксперт «Советского спорта» Владимир Гомельский подвел итоги группового раунда и дал прогноз на финальную часть.

О СБОРНОЙ РОССИИ

«КАРАСЕВУ НУЖНО БЫЛО ПРИЗНАТЬСЯ - НЕ ГОТОВ»

Начнем со сборной России. Команда не совсем готовой оказалась к борьбе с умными соперниками. Но будет ли справедливой критика при таком составе: Мы обыграли только те команды – Нигерию, Корею и Венесуэлу, которые играли в примитивный баскетбол. Для побед над ними хватило и мастерства, и игрового интеллекта. Аргентина оказалась поумнее, но нельзя сказать, что аргентинцы нас превосходили на голову. Мы и борьбу им навязали и вполне могли зацепить победу. А уж полякам проиграли – это просто обидно. Мы и в этом составе сильнее их, я был практически уверен, что мы выиграем. Но я больше обижен на себя – не угадал результат. Некоторые сочетания на площадке, которые пытался наигрывать Сергей Базаревич, не были столь эффективными.

Давайте представим, что вся та пятерка, которая не приехала на чемпионат, была бы в составе. Тогда не попали бы в команду какие-то пятеро игроков, результат был бы другим. Но история не знает сослагательного наклонения, что теперь об этом рассуждать? Считаю, что наша сборная сыграла на три с минусом.

Критиковать кого-то из ребят не сильно хочется. Ветераны Никита Курбанов и Андрей Воронцевич сыграли даже лучше, чем от них ожидали. Они и забивали свое, и защищались, и передачи отдавали. Потому что в этой сборной больше не кому было разыгрывать мяч.

В первых трех матчах отметил бы Андрея Зубкова, но затем он провалился. Отметил бы старательность Владимира Ивлева, которому явно не хватает техники, то бишь - координации движений. Но его нельзя упрекнуть в том, что он отбывает номер. Немного хочу покритиковать Мишу Кулагина: он получил должность основного разыгрывающего, но не оказался не только основным, а вообще не оказался разыгрывающим. Да, он забивал, этого от него ожидали, но он совсем не раздавал. И это обидно, потому что Миша уже поиграл в баскетбол высокого уровня, да и класс у него достаточный.

По одной симпатичной игре провели Андрей Сопин и Гриша Мотовилов. Оба молодые, перспективные, терять их из виду нельзя, но уровня чемпионата мира они пока не достигли.

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Если уж кто и заслуживает критики – это Сергей Карасев. Я этого мальчика с 11-летнего возраста все время держу в поле зрения. И вот что думаю - если ты не готов физически, если у тебя что-то болит, скажи это честно, чтобы команда на тебя не рассчитывала. А он поехал. Тренеры, партнеры на Сергея рассчитывали, болельщики на него молились, а у него не пошло. Ладно бы мы его ругали только за промахи, но он ведь совершенно не готов бороться в защите! Ну нельзя на своей половине играть на прямых ногах!

О ФОРМАТЕ ТУРНИРА

«ЧТО СДЕЛАЛО С КАЛЕНДАРЕМ ФИБА, ЭТО ИДИОТИЗМ»

Россия вышла в олимпийскую квалификацию, но мы ни о каких шансах нашей сборной говорить сейчас не можем. Мы не знаем, где она будет, кто будет нашими соперниками в подгруппе и кто будет играть в других подгруппах. Не знаем, какая будет формула розыгрыша. Эта ФИБА - она же ассоциация, то есть, женского рода - она набитая дура! С формулой чемпионата мира такого навертели... С судьями такие ошибки допустили... Это уму непостижимо! Назвали турнир Кубком мира, придали ему важное значение – главный турнир четырехлетия. И какую придумали формулу? Всего семь прямых путевок разыгрывают на Олимпиаду. При этом Нигерия займет 17-е место и спокойно поедет в Токио. Это же цирк!

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В конце июля следующего года начинаются Олимпийские игры, а квалификационные турниры пройдут в начале июля. И как строить подготовку тем командам, которые завоюют эти несчастные четыре путевки? Как в течение 24 дней дважды вывести сборную на пик формы? Никакие ученые физиологи этого не расскажут. То, что сделано с календарем с подачи ФИБА, это идиотизм.

О ФАВОРИТАХ

«США МОГУТ ОСТАНОВИТЬ ТОЛЬКО СЕРБЫ И АВСТРАЛИЙЦЫ»GettyImages-1173139194

Основной интерес прикован к сборной США. Я бы порекомендовал всем занимающимся баскетболом – детям, юношам, студентам - посмотреть на культуру обращения с мячом любого игрока этой команды. Какая школа! Им мяч не мешает развивать максимальную скорость. Чтобы отдать передачу, им не надо озираться по сторонам. Они и так знают, где должен находиться партнер. Если брать по индивидуальному мастерству игроков, сборная США самая мастеровитая. В других сборных есть замечательные баскетболисты, но столько мастеров собрано только в этой команде. Поэтому считаю сборную США главным претендентом на победу.

Теперь о четвертьфинальных парах. Аргентина – Сербия. Сербы с таким хитрым тренером, как Саша Джорджевич выиграют больше десяти очков. Насчет победителя пары Испания – Польша, думаю, ни у кого нет сомнений. Испанцы победят с разрывом очков в пятнадцать.

Третья пара США – Франция. При всем моем уважении к Нандо Де Коло, Эвану Фурнье и Руди Гоберу, американцы посильнее. Венсан Колле хороший тренер, но не думаю, что он может чем-то удивить Грегга Поповича. Американцы выиграют в четвертой четверти, но уверенно. Предполагаю, с разницей в восемь очков.

Заключительная пара Австралия – Чехия. У австралийцев проблем не возникнет.

Сможет ли кто-то остановить «Дрим-тим»? Шанс есть у сербов и австралийцев, но насколько они смогут внимательно и дисциплинировано продержаться? У испанцев против американцев шансов нет.

Попович темнит, он давно решил, какая пара защитников у него стартовая, а какая вторая. Уайта в финале он вообще не будет ставить. Если этот парень выходит на поляну, у американцев начинается провал. Он не умеет созидать. А вот пара Кемба Уокер – Донован Митчелл, это интересно. Третьи номера у американцев взаимозаменяемы. Остается только вопрос: придет ли в сознание к финалу Джейсон Тейтум?

СТАТИСТИКА

ВТОРОЙ ГРУППОВОЙ РАУНД

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

ГРУППА I

В

П

ОЧКИ

1. Аргентина

5

0

436:343

2. Польша

4

1

383:373

3. Россия

3

2

373:358

4. Венесуэла

2

3

355:366

ГРУППА J

В

П

ОЧКИ

1. Испания

5

0

395:319

2. Сербия

4

1

482:331

3. Италия

3

2

431:371

4. Пуэрто-Рико

2

3

349:402

ГРУППА K

В

П

ОЧКИ

1. США

5

0

447:330

2. Чехия

3

2

417:395

3. Греция

3

2

403:382

4. Бразилия

3

2

409:427

ГРУППА L

В

П

ОЧКИ

1. Австралия

5

0

458:416

2. Франция

4

1

447:369

3. Литва

3

2

424:336

4. Доминиканская республика

2

3

337:390

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