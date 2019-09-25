«Химки» начинают. Кто выиграет? Стартует российский баскетбольный сезон

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«Советский спорт» – о трех российских клубах, которые будут бороться еще и за приз Евролиги. И вызывают наибольший интерес болельщиков.

«ХИМКИ»

«Химки» первыми из всех российских клубов проведут свой официальный матч. Причем – с размахом, шоу и всякими активностями для фанатов. Повод серьезный – встреча желто-синих с польской «Зеленой Гурой» откроет сезон Единой лиги ВТБ. И пусть начало матча на современной «ВТБ Арене» намечено на 20.30 (по Москве), время в билетах указано другое – 19.45. Болельщиков заранее зовут не просто так, а на концерт известной группы BrainStorm, выступление которой запланировано перед встречей. Так что пришедшим на трибуны скучать не придется! Хотя, конечно, главный интерес для зрителей представляет другое. Даже не результат игры с поляками. А то, какими именно предстанут «Химки».

Мы, к сожалению, сегодня не увидим первое в Лиге ВТБ российское «Биг-3». По крайней мере, не на площадке. Тимофей Мозгов до сих пор восстанавливается после травмы колена и пропустит начало сезона – точные сроки его возвращения пока неизвестны. Так что наш чемпион НБА если и порадует болельщиков, то разве что своим присутствием на лавке. А вот тандем двух лучших скореров сборной России – Алексея Шведа и Сергея Карасева – увидеть получится (если Алексею не помешает травма бедра, полученная в предсезонном матче)! Как и всех звездных новичков команды – от финалиста последнего сезона НБА в составе «Голден Стэйт» Йонаса Жеребко то чемпиона конкурса данков «Матча всех звезд» НБА-2012 Джереми Эванса. «Химки» ударно провели межсезонье, собрав сильнейший состав в собственной истории (и, что, возможно, главное, продлив контракт с Римасом Куртинайтисом). Пока это – лишь на бумаге. Насколько желто-синие готовы к турнирам, насколько быстро все их звезды сыграются, и хватит ли команде не только амбиции, но и характера в битве за титулы, мы узнаем в ближайшее время. Встреча с «Зеленой Гурой» – лишь первый звонок перед главными действиями. Настоящий спектакль начнется чуть позже – когда 17 октября химчане встретятся с ЦСКА в Евролиге.

Но прямо сейчас все выглядит так, что в Подмосковье появился суперклуб. Способный не только дать бой красно-синим на уровне Единой лиги ВТБ. Но и за евролижный «Финал четырех» побороться.

Отдельная история – про «ВТБ Арену». Помимо зрителей и игроков двух команд в среду на ней побывают представители Евролиги. Которые осмотрят стадион на предмет соответствия своим требованиям. В планах у «Химок» – как минимум один домашний матч турнира на этом паркете (против французского «Виллербана» – 28 февраля). Возможно, будут и другие. Пока есть сложности с расписанием (арена серьезно загружена другими событиями). Но в перспективе желто-синие хотят прийти к тому, чтобы сделать ее базовой площадкой. Что откроет дорогу к возможному получению «лицензии А», которая избавит химчан от необходимости каждый раз заново отбираться в Евролигу. Ходят слухи, что такую лицензию «Химкам» вполне могут дать – в рамках состоявшегося расширения турнира. К составу команды, бюджету и работе с болельщиками по отношению к клубу у организаторов вопросов нет. Все упирается как раз в стадион. «Арена Мытищи», увы, слишком мала. А «ВТБ Арена» – с ее вместимостью в 14 000 зрителей – как раз подходит! Точнее – должна подойти.

Насколько здорово здесь умеют организовывать и проводить матчи, мы сегодня как раз и увидим.

ЦСКА

Армейцы свою первую игру проведут лишь в субботу – на выезде у «Енисея». Задачи красно-синих не меняются – выигрывать каждый турнир (и Лигу ВТБ, и Евролигу). А вот состав изменился серьезно. Летом команду покинул целый ряд звезд. Не просто звезд, а ключевых исполнителей! Кори Хиггинс отправился в «Барселону», Серхио Родригес – в «Милан», Нандо Де Коло – в «Фенербахче». Правда, остался Кайл Хайнс (капитан). И Уилл Клайберн (MVP победного «Финала четырех» в Витории). А на замену прежним лидерам из разных точек планеты ЦСКА пригласил Косту Куфоса (всю карьеру проведшего в НБА, где он успел плечом к плечу поиграть в одних клубах с Андреем Кириленко, Тимофеем Мозговым и Алексеем Шведом), Яниса Стрелниекса (одного из лучших снайперов Европы), Йоханнеса Фойтмана (пожалуй, самый перспективный в Евролиге, и уже вполне звездный большой), а главное – Майка Джеймса (самый результативный игрок последнего сезона Евролиги). По предсезонным матчам пока сложно понять, как вся эта компания притерлась друг к другу. Но, видимо, процесс налаживания взаимодействий продолжится и в начале сезона. С другой стороны, у ЦСКА исторически не случалось серьезных проблем с адаптацией новичков. А Димитрис Итудис уже демонстрировал, что раскрывать таланты умеет – ведь те же Хиггинс и Де Коло в свое время приезжали к армейцам, отнюдь не имея статус звезд. Зато уехали как-раз звездами. С приставкой «супер». Вдруг нечто подобное ждет, скажем, Рона Бэйкера? Или Дэррана Хиллиарда?

Формально, ЦСКА сейчас не выглядит железным фаворитом. Больно серьезно усилились конкуренты – и «Химки», и «Зенит», и УНИКС. С другой – красно-синие регулярно доказывают, что их мало волнуют такие прогнозы. Когда приходит время – они уверенно громят всех в плей-офф. Даже если порой допускают какие-то осечки в регулярке… Выступать на два фронта теперь будет сложнее – вырос и средний уровень команд Единой лиги, и Евролига расширилась до 18 клубов (добавились «Зенит» и «Виллербан»), что увеличит календарь сезона как минимум на четыре игры. Но ресурсов у армейцев достаточно. Скамейка длинная. Тренерский штаб свою работу знает. Посмотрим, удастся ли им опять справиться с «Химками» (и всеми остальными) – на внутренней арене. И – что куда важнее! – отстоять титул чемпионов Евролиги.

«ЗЕНИТ»

«Зенит» долгое время пытался пробиться в Евролигу с парадного хода, но каждый раз оступался за шаг до успеха – так ни разу и не вышел в финал Лиги ВТБ… В итоге попал с запасного – по wild card от организаторов турнира. И перед предстоящим дебютом провел серьезную кампанию по усилению. Попутно лишившись последних людей, которые связывали его с прошлым – тем самым прошлым, когда команда базировалась в Люберцах и называлась «Триумфом». Еще по ходу прошлого сезона клуб покинул Василий Карасев, а этим летом ушел и его сын Сергей. Теперь «Зенит» переродился. И, видимо, стал сильнее.

Дело не столько в количестве новичков (оно у питерцев зашкаливает каждое лето). Сколько в их качестве. В Санкт-Петербург пожаловал Эндрю Альбиси – только что выигравший бронзу чемпионата мира со сборной Франции. Приехал легенда «Реала» и двукратный чемпион Евролиги Густаво Айон. Элитный польский снайпер из «Локо-Кубани» Матеуш Понитка. Лучший племейкер России Дмитрий Хвостов (правда, с серьезной травмой колена, но вскоре готовый вернуться на площадку). И еще россыпь звезд разной степени величины – от Андрей Зубкова до Алекса Ренфро и Колтона Айверсон (нет, он не родственника Аллена, но играет неплохо!). Конечно, вся эта «банда» призвана в первую очередь не дать команде ударить в грязь лицом в Евролиге – не факт, что «Зенит» поборется за выход в плей-офф, но и в подвале таблицы прописаться не должен. Однако с Лигой ВТБ тоже связаны большие амбиции. Вдруг не УНИКС или «Химки», а именно питерский клуб пробьется в финал? Свой первый матч подопечные Жоана Пласы проведут 1 октября. Кстати, опять против «Зеленой Гуры». Правда, в отличие от «Химок», уже на выезде – в Польше.