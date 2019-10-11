Янис Тимма: Куртинайтис всегда даст хороший совет

На площадке «Арены Мытищи» желто-синие встретятся с испанской «Басконией». Один из лидеров команды Янис Тимма в преддверии встречи дал интервью «Советскому спорту».

«МАМА ШЕНГЕЛИИ ДЕЛАЕТ ВКУСНЫЕ ХАЧАПУРИ»

– Впереди матч с «Басконией». Хорошо знакомая вам команда, где вы провели целый сезон. Как ее охарактеризуете?

– Да, команда мне знакома, шестеро ребят остались из того состава, когда я там играл. Тренер поменялся, но стиль остался тот же – «Баскония» играет в быстрый баскетбол.

– Как против них играть?

– Хорошо защищаться, не давать убегать в быстрые отрывы, играть пять на пять.

– Вы же там сдружились с Торнике Шенгелия?

– Это так. И до сих пор дружим.

– Что ему написали: «Приезжай, здесь получишь по полной»?

– Это может у вас, журналистов так принято. Спортсмены друг другу такое не пишут. Нам хватает баскетбола в жизни, чтобы еще говорить об игре. Беседуем не на спортивные темы.

– Не хотите сводить Шенгения в грузинский ресторан в Москве? В Витории вряд ли они есть.

– К Торнике часто приезжала мама, она готовила очень вкусные хачапури, хинкали. Мы с Торинке их кушали с удовольствием. Так что по грузинской кухне ему скучать не приходится.

«ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ»? НЕ БУДЕМ ЗАГАДЫВАТЬ»

– В прошлом сезоне «Химки» взяли вас в аренду у «Олимпиакоса» где у вас не очень задалось. Теперь вы подписали двухлетний контракт с подмосковным клубом, стали одним из лидеров. Как говорят в России: «Что ни делается – все к лучшему».

– Согласен, все сложилось в результате самым наилучшим образом.

– Уже пошли разговоры, что с таким составом «Химки» должны быть в «Финале четырех». Это не давит?

– Команда у нас очень хорошая, но, увы, много травмированных. У команды очень большой потенциал. А насчет «Финал четырех», процентов 90 команд в Евролиге тоже усилились. Конкуренция огромная, сейчас говорить о «Финале четырех» бессмысленно и что-то загадывать заранее.

– Как вам работается с таким требовательным тренером, как Римас Куртинайтис очень?

– Римас был прекрасным игроком, для него в баскетболе секретов нет. Он все свои знания хочет передать нам. Да, он жесткий, но при этом очень хороший человек. С ним всегда можно обсудить какие-то проблемы. Он всегда внимательно выслушает и даст совет. И я ему за это очень благодарен.

– С Евролигой разобрались. Но «Химки» уже последние лет 15 пытаются сбросить с трона ЦСКА. Что делать?

– Обыгрывать их, по-другому армейцев с этого трона не сбросишь. Как я уже говорил, у нас отличный состав, отличный тренер и большой потенциал. Главное, чтобы все были здоровы. А загадывать на весь сезон не хочу.

– «Зенит» на днях обыграл ЦСКА. Не ожидали?

– Не собирался идти на этот матч, но потом все же решил сходить. Оказалось, не зря. Отличная игра получилась. Хорошо в «Зените» выглядели русские ребята.

– Кстати, Римас играл за армейцев и стал чемпионом СССР. Знали об этом?

– Про этот факт не знал, но знаю, что у Римаса была блестящая карьера и он много чего выиграл.

– Знаете основной слоган главного соперника – «ЦСКА всегда будет первым!»?

– Не знал, но для меня это ничего не значит. Я на это не обращаю внимание.

«ДЕЛО ПРОТИВ ПОРЗИНГИСА – ПОЛНЫЙ БРЕД»

– Когда Сергей Карасев перебрался в «Химки», обрадовались?

– Да, мы с Сергеем сдружились в «Зените». В Питере вообще подобралась отличная команда, прекрасные ребята, была отличная атмосфера.

– Сейчас в «Химках» появился еще один латыш – Дайрис Бертанс. Помогаете ему на первых порах?

– Конечно, на первых порах объяснил, что и где находится. Но он парень ответственный, семейный, сам достаточно быстро осваивается. Русский язык он понимает, это большой плюс.

– Есть в спорте поговорка – три серба в одной команде уже банда. Начинают всем руководить. Вам бы третьего латыша…

– Третьего латыша нет, зато литовцев много, – смеется Янис. -Сейчас в Москве сразу несколько хоккеистов из Латвии играет – в «Динамо», «Спартаке». Мы создали в соцсетях свою группу – московских латышей. Общаемся, делимся новостями, но вот совместить графики, чтобы встретиться всем вместе, никак не получается.

– Чтоб закончить с латышской темой. Кристапс Порзингис из «Далласа» постоянно попадает в разные истории. Верите, что он мог кого-то изнасиловать?

– Слушайте, в Америке таких дел заводится масса. Просто Кристапс известный баскетболист, поэтому про него и пишут. Уверен, что это дело – полный бред. У Порзингиса была тяжелая травма, но я его хорошо знаю, знаю его характер, насколько он любит баскетбол. Скоро мы увидим его на площадке и все у него будет хорошо.

«МНЕ КОМФОРТНО И В ПИТЕРЕ, И В МОСКВЕ»

– Вы два года прожили в Питере. Теперь нужно привыкать к Москве.

– Для меня это не проблема. Питер мне нравился. Но Москва мне тоже нравится. Мне комфортно в обоих городах. Просто они немного разные.

– В чем?

– В Москве центр побольше, расстояния побольше. Питер в этом плане более компактный. Особенно он красив по вечерам: когда на Неве разводят мосты, включается иллюминация. Но не могу сказать, что я скучаю по чему-то в Питере. В Москве тоже много красивых мест.

– Ходили болеть за «Зенит»?

– Сложно было выбраться на стадион, у нас был жесткий график. Один раз только удалось сходить на футбол, а так смотрел матчи по телевизору. Но футболисты на наши матчи часто приходили, например, Данни с семьей. Потом после игры шли в ресторан поужинать. Данни замечательный парень, с ним приятно общаться.

– Знаете жест Дзюбы, который он показывает после забитого гола?

– Дзюбу знаю, жест – нет.

– Он как бы честь отдает, – показываю Янису жест Артема. – Этот жест ему приносит удачу. Может, и вам стоит перенять?

– Нет, думаю, ни к чему.

– У вас много тату. Когда первую сделали?

– Мне давно нравились татуировки, но до 18 лет не решался сделать. Нужно было бы спрашивать разрешение у мамы с папой. Когда исполнилось восемнадцать, я набил первую татуировку, и разрешение не спрашивал, посчитал, что уже достаточно взрослый.

– Как родители отреагировали?

– Мама занервничала, папа воспринял достаточно спокойно. А сейчас им даже нравится.

– Чему посвящена первая татуировка?

– Там фраза Майкла Джордана, которая для меня очень важна. Какая? Пусть это останется моей тайной.