ЦСКА, экспортный вариант. Армейцы без проблем обыграли «Баварию» - Советский спорт
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10 октября 2019 23:29БаскетболТигай Лев

ЦСКА, экспортный вариант. Армейцы без проблем обыграли «Баварию»

В первом домашнем матче Евролиги-2019/20 ее действующий чемпион ЦСКА с разницей «+11» взял верх над немецкой «Баварией» и возглавил таблицу чемпионата.

Армейцы, в межсезонье сменившие две трети состава, во внутреннем чемпионате пока буксуют. В конце сентября они проиграли в Красноярске «Енисею», а в понедельник получили по кумполу и от питерского «Зенита» - 79:82. В турнирной таблице Единой лиги ВТБ ее «постоянный» чемпион сейчас делит унылое восьмое место с польской «Зелена Гурой», имея в активе лишь одну победу из трех – случай беспрецедентный в истории московского суперклуба.

Однако на результатах ЦСКА на международной арене это никоим образом не сказывается. Можно вспомнить финал предсезонного «Кубка Гомельского» с «Олимпиакосом» или поездку в Валенсию на прошлой неделе – в обоих случаях армейцы добились разгромных побед с преимуществом «+25». Как будто у ДимитрисаИтудиса есть две разных команды: для внутреннего пользованияи для внешнего. Хотя греческий тренер вряд ли в курсе, насколько у нас еще с советских времен привыкли ценить экспортную продукцию. Мол, раз ужчто-либонашего производства пользуется спросом «там», значит, товар стоящий, можно смело переплачивать - если, конечно, достанешь такой дефицит.

БРАВО, БОЛОМБОЙ

С «Баварией» разгрома не получилось, хотя ЦСКА вел в счете всю игру, уже во второй четверти достигал отметки «+14», а в четвертой имел перевес в 19 очков. За счет чего? В первую голову я отметил бы высокорослую линию армейцев. Центровой гостей Грэг Монро, отыгравший девять предыдущих сезонов в НБА, был изрядно удивлен, когда уже на первых минутах получил блок-шот от Кайла Хайнса, невзирая на 13-сантиметровую разницу в росте не в пользу капитана ЦСКА. ПричемХайнсу там и прыгать-то толком не пришлось. Он накрыл соперника, что называется, на чувстве, просто подловил его.

Дальше Монро продолжили пытать ЙоханнесФойтманн с ДжоэлемБоломбоем. Немецкий форвард помимо фирменных дальних бросков порадовал умением отдавать длиннющие передачи в быстрый отрыв. А на Боломояэтой осенью вообще не нарадуешься, парень прибавляет просто на глазах. Сегодня он влепил «Баварии» два трехочковых с вершины дуги с интервалом в минуту и даже глазом не моргнул - бросал не как раньше, после паузы, а смело, быстро, без тени сомнений. Плюс здорово пасовал партнерам с границ трехсекундной зоны. Ну, а подбор - это уж точно его территория. Кстати, армейцы взяли 13 отскоков в нападении против пяти баварских.

Сила в руках у Боломбоя просто поразительная. В одном из эпизодов, когда у ЦСКА на атаку оставалось всего семь десятых секунды, он умудрился выловить где-то в космосе совершенно безнадежный пас и в одном прыжке запулить мяч из-за головы метров с девяти так, что тот коснулся-таки дужки кольца. После чего достался Андрею Воронцевичу, который забил с фолом! Ай да Джоэль, ай да «новый русский». Ждем в сборной страны на олимпийской квалификации в следующем году.

ПРОВАЛ ДЖЕЙМСА

Зато лучший снайпер предыдущего чемпионата Евролиги Майк Джеймс игру, чего уж скрывать, провалил: лишь семь очков при бросках с игры 3/15 и четыре потери. Пять голевых передач? Слабенькое утешение, они были несложными. От Джеймса требуетсядругое: чтобы он пасовал изнутри, после острых входов в трехсекундную зону. А отдать свободному вдоль дуги – это, пардон, и я могу. Как и отворачиваться от мяча, чтобы создать на публику иллюзию «слепого» паса – такое любой спортшкольник умеет. В общем, не надо морочить нам голову, мистер Джеймс. Мы ведь знаем, как вы на самом деле можете играть, - и по прошлому сезону в «Милане», и по матчу на прошлой неделе в Валенсии.

Так или иначе, новый ЦСКА теперь там же, где и старый, - во главе Евролиги. А на ее другом, нижнем «полюсе» вдруг обнаружился богатенький турецкий «Фенербахче». Команда ЖелькоОбрадовича потерпела в его родном Белграде второе поражение кряду - от «Црвены Звезды».

Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур

ЦСКА (Россия) – Бавария (Германия) –79:68 (22:18, 25:22, 13:10, 19:18)

ЦСКА:Клайберн (15), Фойтманн (10+12 подборов), Боломбой (10).

Бавария:Монро (17+10 подборов+3 блок-шота), Джедович (12), Бартель (10).

Црвена Звезда (Сербия) – Фенербахче (Турция) – 68:56.

Положение:ЦСКА- 2 победы-0 поражений, Альба (Германия), Виллербанн (Франция), Баскония (Испания), Барселона (Испания), Химки (Россия), Панатинаикос (Греция), Реал (Испания) – 1-0, Црвена Звезда, Бавария – 1-1, МаккабиТ-А (Израиль), Эфес (Турция), Жальгирис (Литва), Милан (Италия), Олимпиакос (Греция), Зенит (Россия), Валенсия (Испания) – 0-1, Фенербахче- 0-2.

Матчи Реал – Маккаби,Виллербанн – Панатинаикос закончатся поздно ночью по московскому времени. 11 октября играют: Зенит - Барселона, Химки - Баскония, Олимпиакос - Валенсия, Милан - Жальгирис, Эфес - Альба.

3-й тур: 17 октября – ЦСКА – Химки, Жальгирис - Реал, Фенербахче - Баскония, Панатинаикос - Милан, Маккаби - Црвена Звезда, Бавария - Виллербанн, 18 октября – Олимпиакос - Зенит, Барселона - Альба, Валенсия - Эфес.

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