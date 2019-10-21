Сергей Белоголовцев уяснил разницу между уличным баскетболом и классическим - Советский спорт
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21 октября 2019 16:00Баскетбол

Сергей Белоголовцев уяснил разницу между уличным баскетболом и классическим

Профессионалы зарабатывают деньги, а любители получили шанс поехать на Олимпиаду. Баскетбол 3х3 совсем другой вид спорта.

Чемпионка мира Анна Лешковцева и генеральный менеджер женской сборной России 3х3 Игорь Кочарян рассказали все секреты уличного баскетбола.

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