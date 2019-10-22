Стоит ли Карри 40 миллионов? Почему нельзя пропустить новый сезон НБА

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КАКОЙ ИЗ СУПЕРКЛУБОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СУПЕР?

Все меняется, НБА – в том числе. Но таких перемен, какие накрыли лигу прошедшим летом, в ней не было…. Никогда! Более дюжины топ-звезд, как сговорившись, резко «снялись» с места, сменив прописку и отправившись в другие клубы. Кто – за «вкусным» контрактом, кто – за лучшими шансами выиграть титул, кто – за более убедительной ролью лидера, если на прежнем месте в этом качестве утвердиться не удалось. Почти полтора месяца активной «миграции» держали в напряжении болельщиков и экспертов. А потом… все затихло. Слегка устаканилось. И мы получили возможность изучить изменения. В первую очередь – в балансе сил.

Четыре года интрига крутилась вокруг одной дуэли – кто сильнее: «Голден Стэйт» или «Кливленд»? Уход Леброна из «Кавс» в «Лейкерс» летом 2018-го помог закрыть это главу. Чемпионат-2019 прошел под лозунгом: «Кто справится с «Уорриорс»? Ведь клуб из пригорода Сан-Франциско оставался основным фаворитом (хотя мы уже знаем, что это «Воинам» не помогло – кубок уехал в Торонто). Теперь изменится и это. Поскольку «Голден Стэйт» больше – отнюдь не сильнейшие в лиге. В том числе – на бумаге. В лучшем для себя случае, они – одни из. Из целого списка топ-клубов, которые планируют борьбу за перстни.

Вот краткий список:

1) «Лейкерс» с Леброном и Энтони Дэвисом.

2) «Клипперс» с Каваем Ленардом и Полом Джорджем (да-да, в Лос-Анджелесе нынче сразу два супер-клуба! И непонятно, какой из них сильнее).

3) «Хьюстон» с Джейсом Харденом и примкнувшим к нему Расселом Уэстбруком.

4) «Голден Стэйт» – со Стефеном Карри, Клеем Томпсоном и Д’Анджело Расселлом.

5) «Милуоки» – с MVP последней регулярки Яннисом Адетокунбо, Крисом Миддлтоном, Эриком Бледсо.

6) «Филадельфия» – с Джоэлем Эмбиидом и Беном Симмонсом…

Можно было добавить и «Бруклин», куда прибыл сам Кевин Дюрант, до кучи – еще Кайри Ирвинг. Но Кей-Ди из-за травмы ахилла, скорее всего, пропустит сезон целиком. А Кайри в одиночку «Нетс» к перстням не вытянет. Посмотрим, что там будет через год.

И, если разобраться, то только «Филадельфия» и «Милуоки» почти не изменились по сравнению с прошлым сезоном. В смысле – сохранили прежних лидеров и обошлись без громких подписаний новых звезд. А вот на Западе была такая «встряска», что мама-не горюй… И ведь никто не гарантирует, что у названных выше клубов действительно получится борьба за кубок! Поскольку:

1) как уживутся вместе Леброн с Дэвисом – тема для научных исследований. Не факт, что там все будет гладко.

2) у Ленарда – серьезные проблемы с бедром, которые становятся только хуже. А Джордж успел сломаться еще до старта сезона (пропустит около месяца). То есть, вопрос здоровья лидеров ЛАК стоит очень остро. А от их состояния в «Клипперс» зависит почти все.

3) как будут делить мяч Джеймс и Рассел – два главных эго-маньяка всей НБА – пока не знают даже они сами. Да, на бумаге связка двух MVP 2017-2018 годов выглядит крайне мощно! И оба же во всеуслышание твердят, что повзрослели, что не думают о личной статистике и главное для них – успехи клуба. Но говорить легко. А у звезд этой Лиги слова частенько расходятся с делом…

4) у «Воинов» пока нет Томпсона – из-за проблем с коленом он тоже может пропустить сезон. А если и вернется посреди регулярки, то далеко не факт, что быстро выйдет на пик формы (травма очень серьезная). Вписать Д’Анджело Расселла в заднюю линию со Стефом – задачка тоже не из легких. И вообще не факт, что экс-лидера «Нетс» не используют в трейде поближе к весне. Нынешний «Голден Стэйт» стал гораздо слабее (ушел не только Дюрант, но и ряд возрастных игроков). Так что шестой финал подряд кажется задачей непосильной. Вот и проверим, как с ней справится Стив Керр.

И есть ведь целая когорта клубов, с не столь звездным составом, но способных вполне пошуметь, даже – устроить парочку сенсаций в плей-офф! От «Денвера» и «Юты» до «Майами», «Индианы» и «Бостона». Как ни крути, после определенного застоя последних пяти лет, сейчас нас ждет взрывная карусель событий! Кто в новой НБА станет лучшим – сказать невозможно. Но то, что лучше стала сама НБА (просто в плане спортивной интриги) – это точно!

СТОИТ ЛИ КАРРИ СВОИ 40 МИЛЛИОНОВ?

НБА – лига миллионеров. Вот вам несколько фактов, чтобы это понять:

– В 30 клубах на контрактах одновременно может значиться всего 510 игроков. В общей сложности все они в предстоящем сезоне получат примерно 4 миллиарда долларов!

– 51 из них заработают по 20 миллионов и более. В том числе зарплата 20 превысит 30 миллионов в год. Это – больше, чем у всех игроков ЦСКА вместе взятых!

– И лишь один баскетболист превысит отметку в 40 миллионов за сезон. Его имя – Стеф Карри.

Свой первый титул и первый же приз MVP – в 2015-м – Карри выиграл, получая около 10 миллионов! Он был четвертым по зарплате в клубе и 53-м в НБА. Думаете, ему сразу подняли «ставку»? А вот нет! В 2016-м – когда Стеф снова получил MVP – он был в составе «Воинов» лишь пятым по доходу! При этом больше лидера «Уорриорс» получали такие ребята, как Амир Джонсон или Брендон Найт.

И лишь потом Карри выдали нормальный контракт, который он реально заслуживал. И который одновременно стал крупнейшим в истории Лиги. А именно – 201,2 миллиона на 5 лет. Только разделены они не поровну между годами, а повышаются с каждым сезоном. В итоге именно сейчас платежка Стефа составит 40 200 000 долларов. И это больше, чем зарабатывал любой игрок НБА за все время существования Лиги.

Вопрос – а стоит ли он этих денег?

С одной стороны – безусловно. Хотя бы потому, что предыдущие пять лет Карри, фактически, играл в долг команде. Его вклад в успехи «Уорриорс» был значительно выше, чем это отражалось в «гонорарной» ведомости. Сейчас восторжествует справедливость. С другой – реально ли Стеф готов отработать подобную сумму? Тем более, что в будущем сезоне он получит 43 миллиона, а через год – еще почти 46?

«Золотой мальчик» стал действительно «золотым»!

При этом в последние годы Карри не был однозначно сильнейшим даже в составе собственного клуба. В ментальном плане лидером команды частенько выступал Дреймонд Грин, в игровом – всем известный Дюрант. Стеф оставался исключительным снайпером, набирал по 30 очков за игру (ну, почти), не раз спасал встречи в концовках… Но и частенько их запарывал, регулярно попадал в лазарет (за две последних регулярки он пропустил 30 матчей) и крайне редко мог похвастать тем, что способен все решить в одиночку… Финал с «Торонто» без Томпсона и Кей-Ди он не вытянул. А сейчас и Дюранта не будет, и возвращение Клея – под вопросом. На одном Грине далеко не уедешь, в нынешнем «Голден Стэйт» только Карри обязан брать ситуацию в свои руки, вести «Воинов» к титулу. Раз получаешь 40 с лишним миллионов, то без сомнений, ты обязан это делать! Но в том, удастся ли Стефу не просто сохранить результативность, но и опять раскрыться в роли лидера (каким он был три сезона назад), есть большие сомнения.

Как говорится: дороже – не обязательно лучше.

ЗАГУБИТ ЛИ ЛЕБРОН КАРЬЕРУ ДЭВИСА?

Из всех звездных дуэтов в НБА именно супер-тандем «Лейкерс» вызывает основной интерес. Леброн так много усилий потратил, чтобы вытащить Дэвиса из луизианских болот, что превратил сам процесс в «Санту-Барбару». В ней было все – и упертость офиса «Пеликанс», категорически отказавшихся отпускать центрового зимой. И долгое, при том – не лучшее прощание Энтони с предыдущей командой. И огромная сделка, согласно которой ЛАЛ отдали почти всю молодежь, до кучи – еще и немало драфт-пиков, лишь бы получить вторую топ-звезду летом. Вот только стоит ли овчинка выделки? И не выйдет ли так, что Дэвис спустя год или два признает свой обмен ошибкой?

С одной стороны – он давно понял, что в «Новом Орлеане» титул не выиграть. По крайней мере, не с таким управлением. Энтони честно отдал клубу семь лет карьеры, но максимум, чего смог добиться – дважды выйти в плей-офф, ни разу не пройдя первый раунд. Сейчас ему – 26. Он находится на пике карьеры. Он – готовая суперзвезда. И он, конечно, грезит перстнями. А с кем их брать, как не с Леброном? К тому же – в майке самой известной и популярной команды НБА? Не говоря о том, что Лос-Анджелес – не Новый Орлеан, а Калифорния – не Луизиана. Здесь приятнее жить, здесь куда больше и рекламные контракты. И главное – здесь есть Король! Который, видимо, планирует устроить заключительный поход за титулом. Прежде чем через пару лет, дождавшись собственного сына, объединится с ним в одной команде (не важно, где – тут уж кто Бронни выберет) и спокойно закончит карьеру. Это будет потом. Пока же Леброн понимает, что у него – один-два года максимум, когда он еще может быть на пике и реально оставаться топ-звездой, способной превратить свой клуб в контендер. Только уже не может делать это в одиночку.

Поэтому ему так нужен был Дэвис.

С другой – кто гарантирует, что Энтони и Джеймс уживутся вдвоем на паркете? Кажется, проблем никаких нет. У них разные функции на площадке, и, более того, их лучшие качества прекрасно дополняют друг друга. Леброн – форвард-универсал, способный забивать из всех позиций, но которому требуется страховка под щитами (на очках второго шанса) и в защите (где он часто филонит, в том числе – и в плей-офф). Дэвис – отличный центровой (один из лучших в Лиге), идеально играющий на подборах, при этом упирающий не только на мощь (там ее – ого-го!), но и на отличную технику. Нет ни одной ситуации на площадке – хоть в быстром прорыве, хоть при зонной защите соперника, хоть в позиционном нападении с отходом Энтони на дугу, хоть при игре в изоляцию для Леброна – когда бы они не решили задачу вдвоем (а ведь у них и партнеров отличных хватает!). Только… Хватит ли Джеймсу мудрости не перетаскивать на себя одеяло, спокойно отходить на дальний план и позволить партнеру стать лидером, если в «Лейкерс» поймут, что Леброн постарел? Сможет ли Дэвис не расслабиться, зная, что рядом Король, который в любой ситуации способен все решить в свою пользу? Ведь Энтони ни разу реально не боролся за титул. Он толком и не представляет, что теперь его ждет. И как он справится с богемной жизнью в Городе Ангелов – мы тоже не знаем.

Слишком много соблазнов. Слишком много вопросов. Слишком много различных «если», которые могут погубить эти «Лейкерс», если что-то пойдет вдруг не так. Сейчас мы в равной степени можем увидеть как лучшую связку в истории клуба – как было у Коби Брайнта с Шакилом О’Нилом. Так и полный провал – как было у того же Коби с Дуайтом Ховардом.

Запасайтесь поп-корном. Следите за развитием событий!

ПЯТЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА MVP

ЯННИС АДЕТОКУНБО (Греция, «Милуоки»)

Яннис провалился на чемпионате мира – его сборная Греция даже не вышла в плей-офф. Но теперь вернулся в родную стихию, в более подходящую ему НБА, и полон решимости помочь «Милуоки» второй раз подряд победить в регулярке. Если удастся, новый приз MVP от Адетокунбо никуда не денется.

ДЖЕЙМС ХАРДЕН (США, «Хьюстон»)

Уэстбрук в последние сезоны в «Оклахоме» действительно показал, что готов уйти в тень ради больших успехов команды. Так что лидером «Хьюстона» останется, видимо, Джеймс. Самый ценный игрок позапрошлого сезона остается на пике. И однозначно вновь поборется за MVP.

ПОЛ ДЖОРДЖ (США, «Лос-Анджелес Клипперс»)

Пол был в тройке номинантов на MVP этим летом, но ожидаемо проиграл Яннису. Хотя и сделал многое в составе «Тандер». Учитывая проблемы Кавая с бедром, Джордж имеет все шансы стать первой скрипкой в «Клипперс». Если ему удастся вытащить клуб на первое место на Западе, вопрос об MVP может отпасть сам собой.

ЛЕБРОН ДЖЕЙМС (США, «Лос-Анджелес Лейкерс»)

Как бы здорово ни заиграл Энтони, в случае успеха ЛАЛ в регулярке должно случиться что-то фантастическое, чтобы его признали первой звездой клуба. Все знают, кто Король в НБА. И точно знают, кто Король в «Лейкерс».

ДЖОЭЛЬ ЭМБИИД (Камерун, «Филадельфия»)

Бен Симмонс может сколько угодно работать над своим броском, но мы все равно знаем, кто главный игрок «Филадельфии». Камерунец, возможно, самый лучший центровой в НБА. И одна из самых раскрученных звезд во всей Лиге. Если «Сиксерс» будут царить на Востоке, а сам Джоэль перестанет «ломаться», он может повторить успех другого африканца – Хакима Оладжьювона. И получить почетный приз MVP.

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ МОЛОДЫХ ИГРОКОВ

Кто из новичков из второгодок Лиги вызывает наибольший интерес?

ЗАЙОН УИЛЬЯМСОН (США, «Нью-Орлеан»)

Зайон приходит в Лигу в качестве нового Леброна Джеймса. Да-да, так часто говорят о молодых игроках, но тут – действительно особый случай. Уильямсон, в идеале – не просто потенциальная суперзвезда. А тот парень, который определит развитие НБА на 10 лет вперед. Поэтому так интересно наблюдать за ним в дебютном сезоне.

ЛУКА ДОНЧИЧ (Словения, «Даллас»)

Юный словенец уже в свой первый год выдал статистику получше, чем у Леброна в дебютном сезоне (21,2 очка, 7,8 подбора, 6,0 передач). Лука – возможно, самый талантливый белый в Лиге за всю историю! Осталось только сделать так, чтобы его личные цифры повлияли на цифры клуба, и «Даллас» смог бы пробиться в плей-офф.

ТРЕЙ ЯНГ (США, «Атланта»)

Янг заработал репутацию одного из лучших юных плеймейкеров. Он в первый же сезон попал в топ-10 по передачам в Лиге! Конечно, от Трея ждут многого. Второй сезон продемонстрирует, готов ли он поддерживать свой уровень. А станет лучше – превратится в суперзвезду!

АР-ДЖЕЙ БАРРЕТТ (Канада, «Нью-Йорк»)

Друг и партнер Зайона по студенческой команде «Дьюка» ушел под третьим пиком на последнем драфте. И попал в «Никс». Худшее место в плане перспектив на титул. Но отнюдь не плохое – для старта карьеры. Барретт способен пошуметь не хуже Зайона. Но если Уильямсон – новый Джеймс, то станет ли Ар-Джей новым Кармело Энтони?

ДЕАНДРЕ ЭЙТОН (Багамские острова, «Финикс»)

Свой первый сезон центровой «Санс» завершил с отличными цифрами – 16,3 очка, 10,3 подбора. Дабл-дабл в среднем за весь чемпионат! Но «Финикс» не борется за что-то серьезное. И от Эйтона ждут понимания – будет ли он довольствоваться только личной статистикой? Или способен проявить амбиции?