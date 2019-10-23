Кавай «съел» Короля. В НБА прошли первые матчи сезона - Советский спорт
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23 октября 2019 20:15БаскетболМысин Николай

Кавай «съел» Короля. В НБА прошли первые матчи сезона

Победа «Клипперс» над «Лейкерс», бойкот чемпионата в Китае, несостоявшийся дебют Зайона Уилямсона и самые большие перстни «Торонто». Чем запомнится первый день нового сезона в НБА.

НЕАНГЕЛЬСКИЙ ПРИЕМ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ

Когда летом в «Лейкерс» к Леброну Джеймсу приехал Энтони Дэвис, а «Клипперс» подписали Кавая Ленарда и выменяли из «Оклахомы-Сити» Пола Джорджа, фанаты в Лос-Анджелесе обалдели от счастья. Еще бы – вместо одного супер-клуба город получил сразу два! И оба – главные претенденты на титул в стартовавшем сезоне, причем шансы «Парусников» букмекеры оценивают выше. У директората Лиги не было особой дилеммы, какой матч-открытие выбрать. Конечно, «Клипперс» против «Лейкерс»! И пусть в первый день регулярки состоялась еще одна встреча – действующий чемпион «Торонто» принял «Нью-Орлеан», мы понимаем, что интерес к борьбе «Рэпторс» и «Пеликанс» был значительно ниже.

Кому они нужны, когда тут Джеймс с Каваем сходится! С тем самым, которого так хотел видеть в ЛАЛ!

Сам Ленард, выиграв с «Торонто» титул, предпочел другой выбор. Договорился с Джорджем о тандеме в «Клипперс» и подписался в ЛАК. Домик в Лос-Анджелесе (точнее, в Сан-Диего – считайте, местный пригород) он прикупил уже заранее – всего-то за 13 миллионов долларов. Успел обжиться. И подготовиться к дебюту в новом клубе. Только тот факт, что уроженец Риверсайда (расположен недалеко от Города Ангелов) отказался надеть майку «Лейкерс», фанаты желто-фиолетовых ему не простили. И первый матч двух клубов хоть и прошел формально дома у ЛАК, но игрался-то все в том же «Стэйплс Центре», который исторически считается ареной ЛАЛ! Так что и стартовала встреча с дружного, но громкого свиста болельщиков. Так Ленарда встречали на площадке.

Обидно? Возможно. Только Кавай на это не отреагировал. А ответил, как может – набрал 30 очков, добавил к ним 6 подборов и 5 передач, принес «Клипперс» победу (112:102) и довольный удалился в закат… Точнее – в раздевалку. Это при том, что не было Джорджа – Пол выбыл из-за травмы.

Трибуны огорченно притихли…

ГРИН ЛУЧШЕ ДЭВИСА И ЛЕБРОНА

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А самим «Лейкерс» не помогли ни Леброн, ни Дэвис. Хотя как многого ждали от этого супер-дуэта! Эксперты предостерегали – не пойте дифирамбы. Рано включать победный марш – пусть сначала сыграются! Не ошиблись – особой синергии у Леброна и Энтони не было.

Мы оба действуем весьма агрессивно и часто просто забывали друг о друге, признался молодой центровой. – Такое было и с моей стороны, и с его. Нам нужно разобраться, в чем причина. И не допускать подобного впредь.

В итоге лучшим игроком в составе «Лейкерс» стал ни Джеймс и не Дэвис. А… скромный Дэнни Грин. Который словно обиделся на старого друга Кавая, с которым выступал и в «Сан-Антонио», и в «Торонто» (за то, что тот не позвал его с собой в «Клипперс»), и накидал в кольцо хозяев целых семь трех (из девяти попыток)! К финальной сирене у Грина в активе было 28 очков (у Дэвиса – 26, у Джеймса – 19) и наивысший показатель полезности в клубе плюс 7 (у Дэвиса – плюс 3, у остальных – «0» или меньше). Правда, номинальных гостей это все равно не спасло…

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ДЕБЮТ ЗАЙОНА

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К матчу «Торонто» с «Нью-Орлеаном» могло быть чуть больше внимания, если бы состоялся дебют Зайона Уильямсона. Первый пик драфта-2019 приходит в НБА почти «мессией». В нем видят нового Леброна, нового Короля, игрока, который будет доминировать в Лиге на протяжении ближайшего десятилетия (а может, и дольше). Таких авансов никому не выдавали уже очень давно! По сути – с самого 2003 года (когда первым пиком был Джеймс). Беда в том, что Зайон… сломался. То, чего так боялись болельщики, увы, все же случилось. Одни из главных козырей Уильямсона – значительная мышечная масса и колоссальная природная мощь – сыграли с ним злую шутку. Колени новичка «Пеликанс» уже во время предсезонки не выдержали нагрузок НБА при его большом весе.

Вместо того, что выйти на паркет в первом матче, Уильямсон лег под нож хирурга из-за разрыва мениска. И выбыл минимум на 8 недель. Дебют пока откладывается.

ПЕРСТНИ ДЛЯ «ТОРОНТО»

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Сам матч начался с торжественной церемонии – игроки «Рапторс» получили перстни. Те самые, которые заслужили в предыдущем сезоне, победив в финальной серии «Голден Стэйт». Не все, конечно, присутствовали (того же Ленарда не было – по объективным причинам). Но большинство героев наградили. При этом было замечено, как расщедрился офис «Торонто» для своих парней он заказал самые большие перстни в истории! Не так, чтобы размером с кулак, но тем не менее. Возможно, позитивные эмоции помогли «Рапторам» начать новый сезон с победы – «Нью-Орлеан» был повержен со счетом 130:122.

И это – безо всякого Кавая!

Так, Фред Ванвлит установил личный рекорд, набрав 34 очка. А камерунец Паскаль Сиакам – одно из открытий предыдущего чемпионата – первым с 1992 года выдал линейку 34-18-5 (очки-подборы-передачи) в первом матче сезона. Да-да, в НБА ведут даже такую статистику… Это, правда, не помогло дожать гостей в основное время. Но в овертайме «Рапторы» «съели» «Пеликанов» 13:5.

КИТАЙСКИЙ ПРОТЕСТ

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При этом ни дерби в Лос-Анджелесе, ни матч чемпионов не показали по китайскому ТВ. Серьезно? Да! Скандал, начавшийся месяц назад, не спешит утихать. Напомним, генеральный менеджер «Хьюстона» Дэрил Мори сделал в своих соцсетях пост в поддержку Гонконга, что вызвало резкую критику среди партнеров НБА из Поднебесной. Китайские медиа-холдинги грозят Лиге бойкотом и разрывов контрактов на трансляции игр, что может обернуться потерями на сумму в 500 миллионов долларов в год! Мори, конечно, извинился. «Хьюстон» официально отрешился от слов своего управленца (мол, он высказывал только личное мнение). Но китайцы требуют более жестких санкций в адрес руководителя «Рокетс». Вплоть до увольнения и запрета на профессиональную деятельность в НБА. А офис Лиги не готов к столь резким шагам, резонно полагая, что наказание должно быть соразмерно преступлению. В чем преступление Мори, понять могут только в Китае. Но не в США.

Что будет дальше – никто пока не знает. Но первые матчи сезона в Поднебесной никто не увидел.

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 112:102 (22:25, 40:29, 23:31, 27:17)

«ЛАК»: Ленард (30), Уильямс (21), Харрелл (17)
«ЛАЛ»: Грин (28), Дэвис (25 + 10 подборов), Джеймс (18)

«Торонто» – «Нью-Орлеан» – 130:122 ОТ (27:30, 29:31, 32:25, 29:31, 13:5)

«Торонто»: Сиакам (34 + 18 подборов). Ванвлит (34), Лоури (22)
«НО»: Ингрэм (22), Редик (16)

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