Потоптались по «Пао». «Химки» разгромили «Панатинаикос» - Советский спорт
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29 октября 2019 23:11БаскетболМысин Николай

Потоптались по «Пао». «Химки» разгромили «Панатинаикос»

Подмосковные «Химки» добыли четвертую победу в Евролиге. Во вторник на площадке «Арены Мытищи» желто-синие уверенно справились с афинским «Панатинаикосом» - 103:86.

ШВЕД ПРОТИВ КАЛАТЕСА

А ведь никто не говорил, что будет легко! Сдвоенные туры Евролиги – это всегда сложно, два матча на таком уровне – испытание и для «физики», и для нервов. Тем более, когда соперники серьезные. А «Пао» - он ведь из таких!

- Эта команда знает, как выигрывать, - признавал Куртинайтис. – У них есть явно выраженный лидер в лице Ника Калатеса, который в тактическом плане всегда принимает верные решения. Есть колоссальный опыт – «Пао» шесть раз побеждал в Евролиге! И в матче с ними многое зависит от того, как мы будем контролировать ситуацию. Тем более, у нас в распоряжении по-прежнему нет Стефана Йовича – он идет на поправку и скоро «подтянется» к нам, но предстоящую встречу пропустит. Зато планируем задействовать Крамера – возможно, именно ему предстоит защищаться от Ника.

«Панатинаикос», конечно, уже не главный фаворит турнира. С момента последнего титула прошло 8 лет. И все-таки, это по-прежнему – топ-клуб Европы. У которого есть и Калатес (лучший пасующий Европы и в прошлом сезоне, и в нынешнем). Есть Тайриз Райс – экс-лидер «Маккаби» и «Химок». Плюс добавился Джиммер Фреддет. Тот самый Фреддет, который когда-то считался одним из самых перспективных молодых! Который собрал все супер-награды в студенческом американском баскетболе (призы имени Джеймса Нейсмита, Оскара Робертсона, Джона Вудена и Адольфа Раппа), заколачивал в колледже по 40-50 очков за матч и стал 10-м пиком Драфта-2011. Правда, в НБА он так и не раскрылся. Зато потом, в Китае, в предыдущие два сезона, набирал в среднем по 37 очков.

Согласитесь – серьезно!

Приезд Фреддета в «Пао» стал одним из главнейших событий межсезонья в Евролиге. На уровне возвращения Мозгова в «Химки» или перехода Майка Джеймса в ЦСКА. Может, не столь громким, как контракт Миротича с «Барсой»… Но вы поняли – «Панатинаикос» усилился круто! И даже тот факт, что Рик Питино – амбициозный, опытный, скандальный, но авторитетный тренер успел покинуть клуб, а «Пао» вновь возглавил Аргирис Педулакис (человек уважаемый и заслуженный, но далеко не топ-звезда в тренерском списке, а его провал в УНИКСе пять лет назад отлично помнят все казанские болельщики), никого не смущал. «Зеленые» должны претендовать на место в Кельне. Точнее – на путевку в «Финал четырех». И желто-синих ждало серьезное испытание.

Но нынешние «Химки» почти что не остановить!

ПОБЕДА НА ВСЕ 100!

По крайней мере, в нынешнем сезоне это сумели сделать лишь армейцы. Два тура назад в Евролиге. В отличие от «Пао», которые успел проиграть и скромному дебютанту – французскому «Алвесу». И позже – итальянскому «Милану». Обоим – с разницей в одно очко. Правда, на прошлой неделе «Панатинаикос» одолел «Зенит» - 89:79. Кстати, в Питере. Так что первую гостевую победу – и первую победу в России – он все-таки добыть успел.

И матч в Мытищах тоже начинается при преимуществе афинской команды.

Точнее, на первых минутах атаки Шведа и Тиммы выводят хозяев вперед, но к концу стартовой четверти усилиями Дешона Томаса, Фреддета и Джейкоба Уилли гости сами становятся лидерами – 29:25. Почти 30 очков за четверть – это много пропущенных! К защите «Химок» явно есть вопросы. Но тем и интересна команда Куртинайтиса. В отличие от Душко Ивановича, он не стремится всех закрыть на своей половине. Дает волю творчеству. Дает пространство для маневров в атаке. А если в команде такое количество отличнейших снайперов и талантливых скореров, то это обязательно принесет результат!

Лишь бы ребята не заигрывались. Но Римас за этим следит.

И пусть к большому перерыву «Пао» с трудом удерживает лидерство, с началом третьей четверти гостям приходится еще сложнее! Ведь если Калатес – сильнейший плеймейкер Европы, то Швед – сильнейший бомбардир. Который и передачи раздавать не стесняется, но чаще – сам неудержим в своих бросках. А когда надо – подключаются Девин Букер, Янис Тимма, Вячеслав Зайцев, Дайрис Бертанс, Джереми Эванс, Йонас Жеребко, даже Сергей Карасев (несмотря на не лучшую форму). Вы поняли, да? Почти весь состав! И этим составом «химчане» уверенно выигрывают третий отрезок (27:18). А в последнем доводят преимущество до двузначного – 82:72.

И как бы ни старались Калатес и партнеры, сил у них не хватает. А «Химки» зажигают на все 100! Точнее – даже на 103. Речь об очках, если вы вдруг не поняли.

Так что если «Пао» - гранд из прошлого, то «Химки» - из настоящего. Еще бы – есть третье место в таблице! Осталось удержать его в четверг. После игры на выезде с «Зенитом».

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