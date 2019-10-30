Матч с «Оли» полон боли. Во встрече с «Олимпиакосом» ЦСКА потерял Хэкетта и победу

КРАСНО-СИНИЕ И КРАСНО-БЕЛЫЕ

– «Олимпиакос» недавно сменил тренера. Подписал двух игроков. Все это говорит об амбициях клуба. Возможно, старт сезона у команды вышел неидеальным, но недооценивать ее нельзя. Ведь у нее есть все – и клубный дух, и опыт выступлений на высочайшем уровне, которым обладает большинство игроков. Нам нужно отнестись к игре серьезно. И помнить о тяжелом расписании. Ведь на этой неделе – сразу два тура Евролиги, а с учетом Лиги ВТБ нам предстоит три встречи за шесть дней, – подчеркивал Димитрис Итудис.

Матч ЦСКА – «Олимпиакос» – это всегда громкая вывеска! Всегда принципиальная борьба! Ведь если в регулярках армейцы часто брали верх (как, кстати, и в плей-офф), то вот в «Финалах четырех» не раз терпели поражения. Обидные. При статусе фаворитов. И форма «Оли», видимо, не просто так имеет красно-белые цвета. Какой колер способен сильнее раззадорить армейцев?

При этом Итудис был прав – начало сезона у пирейцев выдалось так себе. Дэвиду Блатту поставили страшный диагноз – рассеянный склероз. Сыграв один матч в Евролиге (и уступив его дебютантам из «Виллербана»), заслуженный тренер России подал в отставку, решив, что не способен полностью отдаваться работе, а значит – обязан уйти. Сменивший его Кястутис Кемзура (знакомый нам по руководству «Химками», хотя это было давно) больших успехов тоже не добился. «Валенсия» была обыграна, но следом вновь пошли поражения – от «Зенита» (второй дебютант) и испанской «Басконии». Это при том, что «Олимпиакос» освобожден от выступления в чемпионате Греции! Ну, не совсем – из-за конфликта с местной федерацией, клуб низвели лишь во второй дивизион. И там, по сути, выступает дубль. А основной состав сконцентрирован на Евролиге.

Неудачи заставили офис в Пирее пойти на важные решения. И подписать двух новых игроков. Один нам отлично известен – экс-лидер «Нижнего Новгорода» (и лучший скорер Евролиги сезона-2015) Тейлор Рочести. Второй – молодой центровой Уилли Рид. Оба пополнили состав в течение последней недели. И их дебют в форме «Оли» ожидался как раз в «Мегаспорте». В принципиальном матче с ЦСКА.

ПОТЕРЯ КЛАЙБЕРНА

Армейцы, в отличие от «Олимпиакоса», стартовали в Европе, как положено чемпионам. С побед! К пятому туру только ЦСКА и «Барселона» сумели подойти без поражений. При этом даже суперзвездная «Барса» (основной фаворит, по мнению многих) в общей таблице оказалась ниже – за счет более скромной разницы набранных/пропущенных очков. Да, красно-синие каким-то образом сумели проиграть «Енисею» с «Зенитом», но это было в Лиге ВТБ. А в Евролиге и «Валенсия» с «Баварией», и «Альба» с «Химками» (при том, что желто-синие отлично начали сезон!) были побиты и разбиты. Почти без вариантов!

Но ничего ведь не дается не просто так… И матч в Берлине на прошлой неделе обошелся ЦСКА очень дорого. Уилл Клайберн (кто не в курсе – MVP последнего «Финала четырех»!) порвал «кресты» и выбыл на долгое время. Скорее всего – до весны. Возможно, лишь к плей-офф поправится. И эта потеря – действительно очень чувствительна.

Учитывая, что Коста Куфос и Михаил Кулагин по-прежнему находятся в лазарете. А на позиции третьего номера у ЦСКА остался только лишь Никита Курбанов. Да, Дэрран Хиллиард, Семен Антонов, на крайний случай – Андрей Воронцевич способны отработать легким форвардом… Но, по большому счету, заменять Уилла некем.

И все-таки – как-то придется справляться без него.

РЫВОК ПИРЕЙЦЕВ

– «Оли» всегда играет неуступчиво. И что бы не происходило на площадке, нам надо быть готовыми к тому, что соперник сможет сделать рывок, – отмечал Янис Стрелниекс.

Так и вышло. Пусть первая четверть (за исключением стартовой минуты) проходит под диктовку ЦСКА (тут Кайл Хайнс старается особо, хотя неудержим и Майк Джеймс), во второй все меняется. Доведя преимущество до двузначного (29:18 в начале второго отрезка), армейцы пропускают тот самый рывок. Когда Георгиос Принтезис, Уилл Черри, Брендон Пол и, конечно, Василис Спанулис устраивают героический камбэк. Отрезок 15:2 в пользу «Оли» переворачивает все с ног на голову. Гости теперь впереди (31:33) и останавливаться совсем не намерены. А ЦСКА, как ни пытается Итудис встряхнуть парней тайм-аутами, своей пламенной речью и разного рода заменами, долго не может вернуть прежний темп.

В итоге до большого перерыва пирейцы лишь наращивают свое преимущество, пусть и несильно – 43:39. И сохраняют его на протяжении всей третьей четверти (64:60 перед последнем двухминутным перерывом). Фанаты на трибунах «Мегаспорта» гонят красно-синих вперед. Но потерявшие еще и Дэниэла Хэкетта (американец получил повреждение по ходу первой половины матча и на паркет в итоге не вернулся), хозяева так и не могут изменить ситуацию. Хотя стараются Хайнс, из кожи вон лезет Джеймс, пытается заменить Клайберна Хиллиард… Но Пол, Спанулис и Кевин Пантер помогают гостям сохранить преимущество.

Да – в равной, напряженной борьбе… Но нам от этого не менее обидно.