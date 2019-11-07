«Зенит» отправили в закат. «Химки» одержали пятую победу в Евролиге

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НЕ СЛИШКОМ УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ

А ведь сколько ожиданий было от этого сезона у питерцев! К дебюту в Евролиге готовились с размахом – команду обновили чуть менее, чем полностью. Из прежнего состава остались лишь Евгений Воронов, Антон Пушков и Владислав Трушкин. Зато приехало немало звездных новичков – от экс-лидеров «Локо-Кубани» в лице Дмитрия Хвостова и Матеуша Понитки, до бывшего капитана сборной России Антона Понкрашова, форварда «Химок» Андрея Зубкова, плеймейкера команды Франции (к слову, взявшей бронзу на последнем ЧМ!) Эндрю Альбиси и почти легендарного Густаво Айона – двукратного чемпиона Евролиги в составе «Реала»! И все этим шикарным набором игроков остался руководить Жоан Пласа – авторитетный тренер, работавший в том же «Реале», а также – в «Жальгирисе», «Уникахе», «Севилье»…

Может, не за «Финал четырех», но за плей-офф «Зенит» был обязан бороться!

Реальность оказалась суровее. Уже в первом матче на долгое время выбыл Зубков, а Густаво Айон получил перелом носа. Правда, мексиканец давно вернулся на паркет, просто играет с тех пор в специальной маске. На старте турнира «Зенит» уступил «Альбе», затем – ожидаемо проиграл «Барселоне» (возможно, главному фавориту Евролиги). Тяжелую и волевую победу над «Олимпиакосом» (добытую в гостях, в овертайме) сменило поражение дома от «Панатинаикоса». А триумф в игре с «Жальгирисом» омрачил разгром от ЦСКА. В итоге перед седьмым туром питерцы оказались в подвале таблицы. У них не все так плохо, как у «Фенербахче» (один из главных фаворитов начал сезон с показателей 1-5 и занимает лишь 17-е место!). Но далеко не так радужно, как у армейцев и желто-синих.

Ведь ЦСКА – лидирует в регулярке. А «Химки» закрепились в топ-5. И именно с ними на домашнем паркете «Сибур Арены» в четверг предстояло бороться подопечным Пласы.

ОЗЛОБЛЕННЫЕ ГОСТИ

Химчане тоже уступили ЦСКА в Евролиге, и это поражение для них оставалось единственным. Пока на прошедшей неделе желто-синие неожиданно не проиграли «Црвене Звезде» в Белграде. «Возможно, некоторые игроки уж слишком хорошо о себе подумали после успеха в матче с «Панатинаикосом», - развел руками Римас Куртинайтис.

Похоже, что без жесткого разбора в раздевалке там не обошлось.

Тем не менее, даже эта осечка не смазала общее впечатление. Пусть команда до сих пор не играет в оптимальном составе (непонятно, когда вернется Тимофей Мозгов, плюс травмирован Егор Вяльцев), на результаты это сильно не влияет. В Единой лиге ВТБ «Химки» идут без поражений, уверенно возглавляя таблицу (те же армейцы проиграли уже дважды, в том числе – и «Зениту»). А в Евролиге закрепились в топ-5. И матч в Санкт-Петербурге мог еще более улучшить их позиции. Тем более, что ожидалось возвращение Криса Крамера и Стефана Йовича.

- «Зенит» - серьезная команда. Очень хорошая, несмотря на ряд недавних неудач. Возможно, на их игре сказывается отсутствие Андрея Зубкова – он действительно очень важен в ротации, - отмечал Куртинайтис. – Тем не менее, они смогли одолеть «Жальгирис», достойно бились с ЦСКА. Айон, Альбиси и Остин Холлинс показывают классный баскетбол, плюс защита «Зенита» отличается испанским стилем – не присущим большинству других клубов. Мы серьезно относимся к предстоящей борьбе, но мы готовы к всевозможным сюрпризам. Главное – не терять концентрацию. И полностью отдаваться игре.

«ХИМКИ» ПРОТИВ ХОЛЛИНСА

С первых секунд становится понятно, что второй матч подряд против российской команды (а с ЦСКА «Зенит» играл в 6-м туре) хозяева уступать не намерены. Особенно старается Холлинс, изнуряющий гостей «трешками». Но и «Химки» справляются с натиском, в том числе – благодаря игре Крамера, вернувшегося на паркет после длительной паузы. Он, плюс такой же вернувшийся Йович, а также, разумеется, Швед, помогают подмосковной команде удерживать равенство в счете. Но в лидеры уйти не получается. Итог первой четверти – 28:28.

Результативный нас ждет матч!

Однако чем дальше, тем очевиднее проблемы «Зенита». Если к Холлинсу вообще нет вопросов, то остальные игроки никак не могут пристреляться и наладить свои действия в нападении. Даже Айон, давно ставший тут лидером, почти бессилен против передней линии «химчан».

А у гостей раскрывается Швед, совсем не мажет Йонас Жеребко, плюс добавляют свое Энтони Гилл и Дайрис Бертанс. Даже Сергей Карасев, не лучшим образом играющий в этом сезоне, не жалеет когда-то бывшую родной команду (в которой, по сути, провел всю карьеру, за исключением трехлетней командировки в НБА) – удачно взаимодействует с Йовичем и Шведом, один раз точно попадает издали, еще дважды – в проходах… К большому перерыву преимущество «Химок» существенно – 52:43. И расклад сил становится понятен.

Нет, хозяева бороться не бросят. Будут держаться до конца. Даже отчасти – сохранять интригу. Но класс команд существенно разнится. И это ясно задолго до финальной сирены. «Химки» сделали выводы из игры с «Црвеной Звездой». И второй раз на те же грабли наступать не стали. Концентрация – почти на пределе. Разнообразие атак – присутствует. А как старается Девин Букер… Да он почти также результативен, как его полный тезка из «Финикса». Набирает целых 20 очков! Тут даже Швед записал на свой счет одним меньше.

Итог – у «Химок» пятая победа. А у «Зенита» - пятое поражение. Больше российских дерби в первом круге не будет. Но ждите – они вновь пройдут весной!