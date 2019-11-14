Швед заставил капитулировать и Мессину, и Родригеса, и Сколу

ВОЗВРАЩЕНИЕ «СБИТОГО ЛЕТЧИКА»

Когда летом в «Милан» пришел бывший тренер ЦСКА Этторе Мессина я, признаться, не придал этому большого значения. Ну, пришел и пришел. Надоело уважаемому человеку по энбэашным ассистентам мыкаться, чего ж тут не понять?

Когда итальянский клуб подписал еще одного экс-армейца (причем, совсем недавнего) Серхио Родригеса, казалось, что они просто подбирают «сбитого летчика». Все-таки в Москве бородатый испанец не оправдал надежд, возлагавшихся на него, как на плеймейкера. Тем более, что ЦСКА в ответ забрал у «Милана» весьма яркого первого «номера» Майка Джеймса.

Однако начался сезон, и пошло ровно наоборот. Джеймс в России предпочел сосредоточиться на обязанностях снайпера, а не дирижера. В то время как 33-летний Родригес в Италии принялся и забивать, и пасовать с таким юношеским энтузиазмом, что недавно его признали лучшим игроком Евролиги по итогам октября. И после семи туров «Милан» стоял в турнирной таблице выше ЦСКА, деля лидерство с «Барселоной».

Вы не находите, что здесь что-то не так? Как до рокировки Джеймс-Родригес, так и после нее, у итальянской команды основной разыгрывающий был, а у российской - не шибко. Может, дело не в конкретных баскетболистах, а в системных странностях армейской «консерватории»? Хотя с другой стороны - какие могут быть претензии к действующему чемпиону главного еврокубка? Раз уж главный клубный трофей континента минимум на год обосновался здесь, значит, всем критикам, включая меня, лучше оставить при себе свои замечания.

Впрочем, мы отвлеклись. На этой неделе «Милан» и Мессина приехали в гости не к ЦСКА, а к «Химкам», у которых вопрос с главным дирижером атак закрыт наглухо - благодаря наличию такого дефицитного «фрукта», как Алексей Швед.

Показатели Шведа, Родригеса и Джеймса в среднем за матч этого и прошлого сезонов

Евролига-2019/20

Клуб Очки Передачи Алексей Швед Химки 21,3 6,0 Серхио Родригес Милан 15,4 5,0 Майк Джеймс ЦСКА 18,4 4,9

Евролига-2018/19

Клуб Очки Передачи Алексей Швед Химки 23,3 6,6 Серхио Родригес ЦСКА 10,2 4,5 Майк Джеймс Милан 19,8 6,4

ТРИУМФ НЕСБИТОГО ЛЕТЧИКА

В первой половине матча он раздал партнерам шесть голевых передач, но его команда в основном проигрывала. Во второй отдал всего одну, и «Химки», тем не менее, переломили ход борьбы, победив без всякой концовки. Просто дело тут не в тупой статистике: что до большого перерыва, что после него, у хозяев площадки на этой площадке был настоящий, бесспорный хозяин. Баскетболист в майке с номером 1. А на каких конкретных отрезках Швед брал игру на себя, а когда предпочитал уйти в тень, это уже мелкие подробности, к сути происходящего отношения имеющие очень мало.

Родригес полматча тоже был хорош. Даже не конкретно он, а нападение «Милана» в целом: полноценная европейская классика с острыми скидками на дугу после входов в трехсекундную зону. Немудрено, что преимущество гостей доходило до девяти очков. Только вот игра продолжается не 20 минут, а 40, и на два последних периода подопечных Мессины явно не хватило. Несмотря на наличие великолепного Луиса Сколы который в свои 39 (!) лет только что стал вице-чемпионом мира в составе сборной Аргентины и уходить на второй план по-прежнему не собирается. Начиная с третьего периода «Химки» ощутимо прибавили, особенно в обороне. И теперь в таблице Евролиги они стоят выше и «Милана», и ЦСКА. А Швед – единолично возглавил список лучших снайперов Евролиги, оторвавшись от еще одного экс-армейца Нандо Де Коло.

Последний, кстати, тоже мог бы быть сейчас в Москве, но у него травма. Де Коло не сыграет в пятницу против ЦСКА за свой новый клуб «Фенербахче». А турецкий же «Эфес» тем временем от души разобрался на стамбульском паркете с дебютантом Евролиги «Зенитом». По ходу матча питерцы ни разу не вели в счете, и на итоговые «минус два» обращать внимания не советую: в третьей четверти доходило до «-25». Там с разыгрывающими тоже беда, причем совсем.

Может это все-таки как-то связано, а?..

Евролига. Регулярный чемпионат. 8-й тур

Химки (Россия) – Милан (Италия) – 87:79 (22:25, 25:26, 18:14, 22:14)

Химки: Швед (24+7 передач, трехочковые 5/14), Еребко (19), Букер (11), Йович (10).

Милан: Скола (16), Ролл (14), Недович (13+7 передач), Родригес (13+5 передач+4 перехвата), Мицов (11).

Эфес (Турция) – Зенит (Россия) – 90:88 (21:14, 21:16, 27:20, 21:38)

Эфес: Мицич (24+6 передач), Ларкин (22), Пляйс (13), Санли (13).

Зенит: Холлинз (26, трехочковые 7/11), Айон (21), Пушков (12), Ренфро (5+10 передач).

Матчи Реал (Испания) – Барселона (Испания), Панатинаикос (Греция) – Альба (Германия), Баскония (Испания) – Маккаби Т-А (Израиль) закончились поздно ночью по московскому времени. В пятницу играют: ЦСКА (Россия) – Фенербахче (Турция), Олимпиакос (Греция) – Жальгирис (Литва), Валенсия (Испания) – Бавария (Германия), Црвена Звезда (Сербия) – Виллербанн (Франция).

Барселона – 6 побед-1 поражение, Эфес, Химки, Милан - 6-2, ЦСКА, Маккаби – 5-2, Панатинаикос, Реал, Виллербанн – 4-3, Баскония, Жальгирис, Бавария – 3-4, Црвена Звезда, Фенербахче, Олимпиакос – 2-5, Зенит – 2-6, Альба, Валенсия – 1-6.