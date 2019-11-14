Швед заставил капитулировать и Мессину, и Родригеса, и Сколу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 ноября 2019 22:42БаскетболТигай Лев

Швед заставил капитулировать и Мессину, и Родригеса, и Сколу

В матче двух клубов, входящих в группу лидеров главного еврокубка, подмосковные «Химки» одержали красивую победу над итальянским «Миланом».

ВОЗВРАЩЕНИЕ «СБИТОГО ЛЕТЧИКА»

Когда летом в «Милан» пришел бывший тренер ЦСКА Этторе Мессина я, признаться, не придал этому большого значения. Ну, пришел и пришел. Надоело уважаемому человеку по энбэашным ассистентам мыкаться, чего ж тут не понять?

Когда итальянский клуб подписал еще одного экс-армейца (причем, совсем недавнего) Серхио Родригеса, казалось, что они просто подбирают «сбитого летчика». Все-таки в Москве бородатый испанец не оправдал надежд, возлагавшихся на него, как на плеймейкера. Тем более, что ЦСКА в ответ забрал у «Милана» весьма яркого первого «номера» Майка Джеймса.

Однако начался сезон, и пошло ровно наоборот. Джеймс в России предпочел сосредоточиться на обязанностях снайпера, а не дирижера. В то время как 33-летний Родригес в Италии принялся и забивать, и пасовать с таким юношеским энтузиазмом, что недавно его признали лучшим игроком Евролиги по итогам октября. И после семи туров «Милан» стоял в турнирной таблице выше ЦСКА, деля лидерство с «Барселоной».

Вы не находите, что здесь что-то не так? Как до рокировки Джеймс-Родригес, так и после нее, у итальянской команды основной разыгрывающий был, а у российской - не шибко. Может, дело не в конкретных баскетболистах, а в системных странностях армейской «консерватории»? Хотя с другой стороны - какие могут быть претензии к действующему чемпиону главного еврокубка? Раз уж главный клубный трофей континента минимум на год обосновался здесь, значит, всем критикам, включая меня, лучше оставить при себе свои замечания.

Впрочем, мы отвлеклись. На этой неделе «Милан» и Мессина приехали в гости не к ЦСКА, а к «Химкам», у которых вопрос с главным дирижером атак закрыт наглухо - благодаря наличию такого дефицитного «фрукта», как Алексей Швед.

Показатели Шведа, Родригеса и Джеймса в среднем за матч этого и прошлого сезонов

Евролига-2019/20

Клуб

Очки

Передачи

Алексей Швед

Химки

21,3

6,0

Серхио Родригес

Милан

15,4

5,0

Майк Джеймс

ЦСКА

18,4

4,9

Евролига-2018/19

Клуб

Очки

Передачи

Алексей Швед

Химки

23,3

6,6

Серхио Родригес

ЦСКА

10,2

4,5

Майк Джеймс

Милан

19,8

6,4

ТРИУМФ НЕСБИТОГО ЛЕТЧИКА

В первой половине матча он раздал партнерам шесть голевых передач, но его команда в основном проигрывала. Во второй отдал всего одну, и «Химки», тем не менее, переломили ход борьбы, победив без всякой концовки. Просто дело тут не в тупой статистике: что до большого перерыва, что после него, у хозяев площадки на этой площадке был настоящий, бесспорный хозяин. Баскетболист в майке с номером 1. А на каких конкретных отрезках Швед брал игру на себя, а когда предпочитал уйти в тень, это уже мелкие подробности, к сути происходящего отношения имеющие очень мало.

Родригес полматча тоже был хорош. Даже не конкретно он, а нападение «Милана» в целом: полноценная европейская классика с острыми скидками на дугу после входов в трехсекундную зону. Немудрено, что преимущество гостей доходило до девяти очков. Только вот игра продолжается не 20 минут, а 40, и на два последних периода подопечных Мессины явно не хватило. Несмотря на наличие великолепного Луиса Сколы который в свои 39 (!) лет только что стал вице-чемпионом мира в составе сборной Аргентины и уходить на второй план по-прежнему не собирается. Начиная с третьего периода «Химки» ощутимо прибавили, особенно в обороне. И теперь в таблице Евролиги они стоят выше и «Милана», и ЦСКА. А Швед – единолично возглавил список лучших снайперов Евролиги, оторвавшись от еще одного экс-армейца Нандо Де Коло.

Последний, кстати, тоже мог бы быть сейчас в Москве, но у него травма. Де Коло не сыграет в пятницу против ЦСКА за свой новый клуб «Фенербахче». А турецкий же «Эфес» тем временем от души разобрался на стамбульском паркете с дебютантом Евролиги «Зенитом». По ходу матча питерцы ни разу не вели в счете, и на итоговые «минус два» обращать внимания не советую: в третьей четверти доходило до «-25». Там с разыгрывающими тоже беда, причем совсем.

Может это все-таки как-то связано, а?..

Евролига. Регулярный чемпионат. 8-й тур

Химки (Россия) – Милан (Италия) – 87:79 (22:25, 25:26, 18:14, 22:14)
Химки: Швед (24+7 передач, трехочковые 5/14), Еребко (19), Букер (11), Йович (10).
Милан: Скола (16), Ролл (14), Недович (13+7 передач), Родригес (13+5 передач+4 перехвата), Мицов (11).

Эфес (Турция) – Зенит (Россия) – 90:88 (21:14, 21:16, 27:20, 21:38)
Эфес: Мицич (24+6 передач), Ларкин (22), Пляйс (13), Санли (13).
Зенит: Холлинз (26, трехочковые 7/11), Айон (21), Пушков (12), Ренфро (5+10 передач).

Матчи Реал (Испания) – Барселона (Испания), Панатинаикос (Греция) – Альба (Германия), Баскония (Испания) – Маккаби Т-А (Израиль) закончились поздно ночью по московскому времени. В пятницу играют: ЦСКА (Россия) – Фенербахче (Турция), Олимпиакос (Греция) – Жальгирис (Литва), Валенсия (Испания) – Бавария (Германия), Црвена Звезда (Сербия) – Виллербанн (Франция).

Барселона – 6 побед-1 поражение, Эфес, Химки, Милан - 6-2, ЦСКА, Маккаби – 5-2, Панатинаикос, Реал, Виллербанн – 4-3, Баскония, Жальгирис, Бавария – 3-4, Црвена Звезда, Фенербахче, Олимпиакос – 2-5, Зенит – 2-6, Альба, Валенсия – 1-6.

ЗаКруглились. «Молодежка» упустила победу над канадцами за 22 секунды до сирены Сборной России не хватило совсем чуть-чуть, чтобы удержать минимальный перевес в счете в пятом матче молодежной Суперсерии-2019. В овертайме канадцы дожали огорченных гостей (2:1 ОТ) и вышли вперед в серии. 14.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Егор Замула: Удивлен, какой получился счет в матче со сборной WHL Валерий Брагин: В концовке не хватило сил Валерий Брагин: Сборной России нужно продолжать улучшать нашу игру в большинстве
Щербакова впереди, Туктамышева упала. Но шансы на финал Гран-при есть и у нее В Китае стартовал четвертый этап серии Гран-при. У женщин после короткой программы лидирует россиянка Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева – пока четвертая. 08.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Наш парный конвейер работает без выходных. Золото Гран-при – у Мишиной и Галлямова Вслед за женским катанием у России в Гренобле победный дубль и в парном: Анастасия Мишина и Александр Галлямов – первые, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – вторые. 03.11.2019 15:45 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Трусова четыре раза упала на тренировках ФФККР призвала ISU изучить судейские решения на этапах Гран-при Александр Коган: Мне как судье отдельные моменты на предыдущих этапах были не очень понятны
Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10 Карен Хачанов не сумел защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник во втором раунде он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу и теперь выпадет из топ-10 рейтинга. 29.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
Сергей Толчинский: Видео нашей драки со «Спартаком» до сих пор в интернете гуляет Форвард ЦСКА – о противостоянии с красно-белыми, Кубке Германии и своем увлечении теннисом. 13.11.2019 15:30 Хоккей Кузютина Елена
Андрей Червиченко: В Ростове забыли, что не платить можно только рабам и дуракам Бывший президент «Спартака» и коренной ростовчанин высказался о кризисной ситуации в клубе из его родного города. 13.11.2019 21:45 Футбол Августин Александр
Трусова упала четыре раза, встала – пять. Репортаж с тренировки В четверг фигуристы провели официальный тренировки во дворце «Мегаспорт» перед стартом Гран-при России. 14.11.2019 19:24 Фигурное катание Чикирис Олег
Сергей Шахрай: Впечатление, что арбитры начали охоту на российских фигуристок Наш обозреватель – о короткой программе на этапе Гран-при в Китае. 08.11.2019 19:45 Фигурное катание Волохов Юрий
Новости
22:33 Хоккей ЦСКА уступил «Салавату» и потерпел третье поражение подряд
22:21 Футбол Сборные Турции и Франции вышли на Евро-2020
22:06 Хоккей «Авангард» разгромил «Северсталь» в матче КХЛ
21:52 Баскетбол «Химки» нанесли поражение «Олимпии» в матче Евролиги
21:38 Хоккей Хоккеисты «Торпедо» обыграли «Сибирь» и одержали третью победу кряду
21:25 Футбол Бывший гендиректор «Ростова» назвал виновных в текущем положении клуба
20:51 Футбол Василий Кикнадзе: 100 млн евро за Миранчуков? Они для нас бесценны
20:34 Футбол «Рубин» и «Краснодар» обсудят трансфер Намли зимой 2020 года
20:13 Футбол Комличенко – о заявлении Цорна: Без проблем. Сильно не расстроился
19:54 ММА Тейлор отказался от поединка с Шлеменко
19:35 Футбол Иранцы с Азмуном проиграли Ираку в матче отбора ЧМ-2022
19:15 Берреттини завершил Итоговый турнир АТР победой над Тимом
18:51 Футбол Юрген Клопп: Мы бы подписали Златана, если бы он не играл за «МЮ»
18:24 Футбол «Локомотив» готов продать Миранчуков за 100 млн евро
18:10 Кросби перенес операцию и пропустит шесть недель
17:45 Авто/Мото Hyundai выиграла чемпионат мира по ралли
16:58 Футбол Узбекистан проиграл Саудовской Аравии на последней минуте, у Шомурдова гол
16:45 Биатлон Малышко выиграл первый контрольный спринт в Тюмени
16:38 Футбол Левандовски в третьем месяце подряд признан болельщиками «Баварии» лучшим игроком команды
16:30 Хоккей Пажо стал первой звездой дня в НХЛ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array