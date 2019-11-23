6:0 в пользу Испании. ЦСКА тоже проиграл «Реалу» - Советский спорт
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23 ноября 2019 04:07БаскетболКудрявцева Екатерина

6:0 в пользу Испании. ЦСКА тоже проиграл «Реалу»

На этой неделе три российских команды провели по два матча в Испании. И во всех случаях потерпели поражения! Последним проиграл ЦСКА – в пятницу, мадридскому «Реалу» (81:97).

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ

Свою вторую игру в сдвоенной испанской выездной серии армейцы провели против мадридского «Реала». Мадридцы еще хорошо помнят, кто не пустил их в финал в прошлом сезоне, и поединок на аренев столице Испании стал принципиальным для обоих соперников!

В среду действующие чемпионы Евролиги оступились на паркете в Витории, где завоевали свой титул в мае текущего года. Один из самых частых соперников армейцев - «Баскония» - можно сказать, вернула должок, и одержала победу с уверенным преимуществом в 10 очков (80:70). Поэтому настрой подопечных Димитриса Итудиса на предстоящий гостевой матч с «Реалом» был действительно боевым. Обидно ведь проигрывать дважды!

-«Реал» - сильный соперник.Мы все знаем, что этот клуб означает для европейского баскетбола. На настоящий момент они выиграли все домашние матчи. У них большой состав, укомплектованный высокими игроками. Они доминируют на всех позициях. И, конечно, нам придется непросто, - отметил наставник армейцев. Разумеется, не ошибся.

Первая половина встречи проходит на равных. Команды в Евролиге имеют одинаковые показатели, располагаясь на соседних строчках в турнирной таблице. Однако фаворитом матча на домашнем паркете выглядит «Реал». Первая десятиминутка остается за «сливочными» - 23:19. В начале второй четверти ЦСКА начинает прессинг на площадке, а «Реал» дарит шансы гостям своими промахами. Два дальних попадания от Яниса Стрелникса и Майка Джеймса помогают армейцам сравнять счет (27:27) и вынуждают Пабло Лассо взять быстрый тайм-аут. Запускаются баскетбольные «качели», которые не могут выявить явного лидера. Подспорьем для армейцев становятся все тот же Стрелникс и Йоханнес Фойтманн, которые находят свои броски и успешно атакуют кольцо соперников. Итог - вторая десятиминутка проходит в плотной борьбе, но заканчивается ничьей (обе команды набирают по 29 очков). В то же время первая половина встречи все равно остается за хозяевами площадки (52:48).

РЕШАЮЩАЯ ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ

Настоящей катастрофой для армейцев и страшным сном Итудиса наяву становится начало третьей четверти. ЦСКА на протяжении 4,5 минут не может попасть в кольцо «Реала»! Зато активно набирает фолы, в то время как хозяева не прощают армейцам ошибок и почти каждую атаку завершают результативным броском. Как результат - стремительный рывок мадридцев 13:0! Красно-синие уступают метр за метром баскетбольной площадки, проигрывая атаку за атакой, и лишь тайм-аут Итудиса приводит гостей в чувства, а точный дальний выстрел Дэррана Хиллиарда приносит им первые очки во второй половине.

Увы, даже это не особо помогает ЦСКА вернуться в игру. Итудис вынужден взять еще один быстрый тайм-аут, чтобы найти решение и угадать с составом игроков. И угадывает! И находит! За две минуты до конца третьей четверти Дэниэл Хэкетт делает красивый перехват мяча и набирает 2 очка в быстром отрыве. А центровой армейцев Джоэл Боломбой поражает кольцо «сливочных» с дальней дистанции и с левой руки хорошим движением дарит надежду на возвращение в игру, поставив точку в третьей десятиминутке - 75:64 в пользу хозяев. Все еще много, но уже не смертельно!

В заключительной четверти ЦСКА предстояло решить непростую задачу - найти скрытые источники для агрессивной защиты и вынудить «Реал» ошибаться. Хозяева паркета дарят российским гостям реальный шанс вернуться в игру. Почти что чудо совершает Майк Джеймс, набирая четыре очка в одной атаке после фола Серхио Льюля. Однозначно, лучший момент вечера! Однако этого недостаточно, чтобы переломить ситуацию, и разница «минус 10» продолжает держаться. К финальной сирене даже еще увеличиваясь.

Увы, как и «Зенит», и «Химки», ЦСКА улетел с Пиреней без побед. Тем злее будет перед новым туром! Который красно-синим опять играть… в Испании! Теперь – в гостях у «Барселоны».

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