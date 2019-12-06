Джеймс все испортил. Джеймс все исправил. ЦСКА вырвал победу у «Жальгириса» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 декабря 2019 01:59БаскетболКудрявцева Екатерина

Джеймс все испортил. Джеймс все исправил. ЦСКА вырвал победу у «Жальгириса»

Встреча прошла на домашнем паркете российского клуба.

Защитник ЦСКА Майк Джеймс сперва помог соперникам армейцев перейти в овертайм. Зато потом забил победный бросок! Итог – успех красно-синих. Счет - 85:82.

После важнейшей победы на выезде в Барселоне, ЦСКА вернулся в «Мегаспорт», чтобы сразиться со своим историческим соперником – литовским «Жальгирисом». Каунасцы в этом сезоне показывают не лучшую игру и занимают лишь 16-ю строчку турнирной таблицы с тремя победами. Однако и они уже успели сотворить сенсацию, неожиданно обыграв «Реал» и «Фенербахче».

Главный тренер армейцев Димитрис Итудис так комментировал предстоящую встречу:

- Нам противостоит команда, которая всегда сражается, играет на грани фола, с большим энтузиазмом. «Жальгирис» на данный момент показывает, что может играть на хорошем уровне, хоть это пока и не подтверждается результатами. Каунасцы победили «Реал» и «Фенер», но проиграли командам, которые испытывают трудности. Недавно они приобрели Риверса, опытного снайпера. Это говорит об амбициях, о том, что они хотят стать лучше. Нужно проявить осторожность.

АРМЕЙЦЫ В ПОГОНЕ!

Переполненный «Мегаспорт» в этот вечер ожидал действительно жаркое противостояние двух давних соперников. С первых минут встречи становится понятно – команды ведь стоят друг друга и просто так сдаваться не намерены! Счет на табло это отчетливо подтверждает. 2:2 после трех сыгранных минут матча. Однако уже к середине четверти вопреки всем прогнозам «Жальгирис» выходит вперед и начинает упрочивать свои лидерские позиции, чем заставляет Итудиса нервничать и брать тайм-аут. В первой десятиминутке гости играют содержательнее, грамотнее и смотрятся интереснее, а ЦСКА проявляет индивидуальные действия и несвойственно для себя набирает лишь 9 очков. И пусть в начале второй четверти армейцы делают рывок 4:0, но это их не спасает, а преимущество гостей увеличивается до плюс 12. «Трёхи» у армейцев не летят, статистика по подборам – в два раза хуже соперников...

«Жальгирис» настроен решительно!

Тут-то и наступает переломный момент. «Х-фактором» армейцев в первой половине встречи становятся Янис Стрелниекс, Дэниэл Хэккет и Рон Бэйкер, которые демонстрируют красивую и агрессивную игру в защите и в нападении, сокращая отставание москвичей. ЦСКА начинает догонять каунасцев, а Стрелниекс первым попаданием из-за дуги в этот вечер выводит хозяев паркета вперед за мгновение до большого перерыва – 32:31.

ДВА БРОСКА ДЖЕЙМСА

Третью четверть команды проводят на равных, попеременно обмениваясь точными попаданиями и лидирующими позициями. Наконец-то у обеих полетело из-за дуги. У соперников «просыпается» Артурас Милакнис и отличается двумя дальними попаданиями, у армейцев огонь по кольцу литовцев открывают Рон Бэйкер и Никита Курбанов. Интрига жива! Заключительная десятиминутка становится звездным часом Дэниэла Хэккета, который успевает везде, отправляет в корзину гостей две «трехи» и агрессивно защищается. Но «Жальгирис» остается в игре и благодаря активному прессингу в последних атаках добивается успеха, сравнивая счет – 69:69. Решающий бросок остается за ЦСКА, который берется реализовать лидер армейцев Майк Джеймс.

И… Промахивается!

Овертайм!

Повторение матча 21 ноября 2018 года, когда точно также в Москве армейцам и литовцам не хватило 40 минут, чтобы определить сильнейшего. На площадке чувствуется усталость и высокое напряжение. На протяжении 4,5 дополнительных минут соперники так и не могут определить однозначного лидера этой встречи. Лишь за 12 секунд до конца овертайма после того, как кольцо гостей «засасывает» тяжелейший мяч от Майка Джеймса, кажется, что госпожа Фортуна улыбается армейцам. Но «Жальгирис» выпутывается и из этой ситуации, сравнивая счет (82:82) после досадной ошибки Джоэла Боломбоя в трехсекундной зоне соперников. У ЦСКА остается 4 секунды на последнюю атаку, тайм-аут Итудиса и хладнокровный Майк Джеймс… Который вновь берет ситуацию в свои руки. Вновь делает решающий бросок. И теперь – не промахивается! Три победных очка – и ЦСКА может выдохнуть.

Как, собственно, и болельщики, едва не поседевшие по ходу дополнительной пятиминутки.

Как говорится, бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Майк Джеймс исполняет баззер-битеры в Евролиге….

Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Роджер Федерер: Чувствую себя на 25 лет, но мое тело стареет Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России
Четверной Туктамышевой и Загитова на Красной площади. Обзор событий уик-энда На минувшей неделе серьезных турниров не было. Но это вовсе не означает, что в фигурном катании не происходило ничего интересного. 02.12.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев
Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев
Роковой рубеж. Два промаха на заключительной стойке лишили Логинова медали Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде закончилась триумфом сборной Франции - первые четыре места заняли спортсмены из этой страны. Мартен Фуркад добился победы. Александр Логинов и Матвей Елисеев попали в топ-10. 04.12.2019 21:00 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Жюстин Бреза – о победе в индивидуальной гонке: Сегодня хорошо работала ногами Лариса Куклина: Две такие ошибки себе не прощу Бреза выиграла индивидуальную гонку, Куклина – на 5-й позиции
ТВ-рейтинги: Емельяненко заодно с Кокляевым нокаутировал и «Зенит», и биатлон Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Старт биатлонного КМ смотрели неплохо - но не как поединок Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым. 04.12.2019 20:19 Бокс Тигай Лев
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Вырастут ли у Гарипова крылья? Рассказ о вратарском треугольнике Гарипов – Галимов – Демченко Последние вратарские перестановки в клубах вызвали резонанс. Герой плей-офф Эмиль Гарипов разорвал контракт с «Ак Баром» и продолжит карьеру в «Авангарде». 04.12.2019 17:17 Хоккей Домрачев Владислав
Прохоркин заставляет «Лос-Анджелес» забыть о Ковальчуке Главный тренер «Кингз» Тодд Маклеллан публично хвалит 26-летнего российского новичка НХЛ Николая Прохоркина, что по сути выглядит черной меткой для Ильи Ковальчука. 03.12.2019 21:30 Хоккей Славин Виталий
Все сильнейшие в сборе. Объявлен состав российской команды на Кубок Первого канала Как и обещал президент ФХР Владислав Третьяк, наша сборная сыграет на домашнем этапе Евротура сильнейшим составом. На лед арены в Парке легенд и «Газпром Арены» выйдут восемь олимпиоников, два чемпиона мира и столько же новичков национальной команды. 03.12.2019 19:30 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
07:43 Хоккей «Колорадо» в гостях обыграл «Монреаль»
07:28 Хоккей «Бостон» в овертайме уступил «Чикаго»
07:14 Волейбол «Зенит» одержал вторую победу на клубном чемпионате мира по волейболу
07:00 Хоккей Победный буллит Свечникова принес «Каролине» победу над «Сан-Хосе»
06:46 Хоккей «Айлендерс» победил «Вегас», Варламов отразил 31 бросок
06:32 Хоккей Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
06:17 Хоккей Шайба Сергачева не спасла «Тампу» от поражения в игре с «Миннесотой»
01:53 Футбол Аллегри пообещал вернуться в июне: Занимаюсь изучением английского языка
01:35 Футбол Источник: Каррера возглавил греческий АЕК
01:18 Футбол «Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче АПЛ
01:03 Футбол СМИ: Федотов покинет «Оренбург» и станет тренером «Сочи»
00:32 Фигурное катание Дмитрий Алиев: Боролся за каждый элемент
00:29 Фигурное катание Александра Бойкова и Дмитрий Козловский: Сегодня мы были немного зажаты 
00:20 Фигурное катание Чен занял первое место после короткой программы, Алиев – 4-й
00:04 Футбол Суарес считает, что Месси будет играть еще долго
23:49 Хоккей Андрей Мартемьянов – о поражении «Сочи»: На буллиты нас не хватило чисто физически
23:39 Футбол Леонид Слуцкий: Идти в другой российский клуб после ЦСКА нет смысла
23:35 Фигурное катание Мишина и Галлямов: Очень приятно выступать на олимпийской арене
23:33 Футбол Арендованный у «Зенита» Эрнани помог «Парме» выйти в 1/8 финала Кубка Италии
23:15 Футбол «Эвертон» уволил своего главного тренера
С Абызова и сотрудников его обанкротившейся компании хотят взыскать 34 млрд рублей
Полузамёрзшего мужчину нашли в яме на окраине Комсомольска-на-Амуре
Тюменский суд огласит приговор Кутергиной 9 декабря. Ей грозит 6 лет тюрьмы
Братьев Глушковых, обвиняемых в мошенничестве и взяточничестве, экстрадировали в РФ
Глава волгоградского УФСБ возглавил спортивное общество «Динамо»
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика