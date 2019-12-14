«Руна» рвется в Единую лигу. Как частный клуб пробивает дорогу в элиту российского баскетбола

ОТ ДЕТСКОЙ КОМАНДЫ – ДО СУПЕРЛИГИ

Все большое начинается с малого. «Руна» – не исключение. До статуса профессиональной команды пришлось пройти долгий путь. И первый шаг был сделан в 2004 году, когда в российской столице появился ДЮБК (детско-юношеский баскетбольный клуб), принявший участие в первенстве Москвы.

Дальше все развивалось стремительно.

В 2013 году на базе ДЮБК была организована команда «Руна-Баскет». В 2017-м она получила статус профессионального клуба. В прошлом сезоне – добралась до третьего места в Суперлиге-2 и получила право перейти в Суперлигу-1. Фактически – в главный российский турнир, проводящийся под эгидой РФБ, победитель которого наделяется статусом чемпионов России! Сейчас «Руна» идет на седьмом месте в таблице регулярного чемпионата, серьезно претендуя на плей-офф. Но планы у руководителей клуба масштабные. Вплоть до включения в Лигу ВТБ!

Впрочем, прогресс требует времени. Двигаться надо постепенно. И главное – не забывать об истоках. Борясь за титул Суперлиги-1 (хотя, конечно, в год дебюта получить его очень сложно), в «Руне» прекрасно помнят о том, с чего начинали. И строят исключительно свою, особую модель развития. С упором на детско-юношеский спорт. Свою спортивную школу. Свои команды, выступающие в первенстве Москвы, России, соревнованиях Европейской юношеской баскетбольной лиги (EYBL) и многих других подобных турнирах. А главное – реализуя социальные проекты, в которые входит и сотрудничество с детскими домами, и взаимодействие с обычными школами, и с центрами поддержки семей… Главная цель – популяризация баскетбола. Привлечение детей на площадки. Развитие мальчишек и девчонок с самых ранних этапов карьеры. Кто знает, кто из них в будущем сможет попасть в НБА?

– Нам важно не просто подготовить резерв для главного состава из нашей же команды ДЮБЛ. Нам важно охватить массы. Чтобы как можно больше детей увлеклось баскетболом. Приходило на матчи. И чтобы они сами брали мяч в руки. Играли. Развивались. Совершенствовались, – отмечают в «Руне».

Схема, кстати, работает. И дает результат.

КУРС – НА ЕДИНУЮ ЛИГУ

В любом случае, детям нужен пример. И успехи основного состава – сильнейший мотиватор для мальчишек, которые сейчас тренируются в «Руне», мечтая о карьере игрока. А для главной команды цель номер один – конечно, Лига ВТБ. Куда сложно попасть. Но ведь нет ничего невозможного!

Уже этим летом, готовясь к Суперлиге-1, клуб серьезно усилил состав. Тренерский штаб возглавил Олег Окулов, четыре года проработавший в «Енисее» (как раз из Лиги ВТБ!). Среди игроков подписали экс-защитника «Химок» Максима Ткаченко и экс-центрового ЦСКА Ивана Лазарева. Который, к слову, не так уж давно выходил в стартовой пятерке армейцев на матч с «Барселоной» и закрывал во встрече Евролиги Анте Томича! Приехал лучший бомбардир чемпионата Австрии Эддисон Спрюилл, сходу ставший главным скорером «Руны». И чемпион мира по баскетболу 3х3 на юниорском уровне Ален Хаджибегович – потенциальный участник драфта НБА. Был даже сын экс-звезды НБА и члена Зала славы баскетбола Алонзо Морнинга – Трей Морнинг. Правда, с ним не сложилось – проблемы при прохождении медобследования и личные обстоятельства не позволили ему начать сезон в «Руне».

Тем не менее, уровень – высокий! И это отражается, в том числе, в победах. Текущее седьмое место в Суперлиге – достойный результат для новичка.

– Конечно, Лига ВТБ – наша главная цель. Но мы понимаем, что для этого нужно время, – отмечает генеральный директор клуба Сергей Юхневич. – Пока необходимо набираться опыта и решить ряд задач, которые необходимы для выполнения условий по вступлению в Единую лигу.

Речь, кстати, не только о бюджете. При том, что «Руна» – частный клуб, и все финансирование обеспечено исключительно спонсорами. В отличие от большинства других команд, у него нет поддержки региональных властей. Все деньги поступают только от партнеров. Даже по меркам Суперлиги-1 бюджет «Руны» входит только в топ-10. Для выступления в Единой лиге его нужно серьезно повышать. Но эта задача – решаемая. В числе других – поиск нужной арены. Сейчас команда выступает на площадке «Территории мяча», где все на высшем уровне, но недостаточна вместимость трибун. 600 зрителей на каждом матче – отличный показатель в формате Суперлиги, но ведь для Лиги ВТБ нужно заметно больше! А размещать их фактически негде. Нужен другой стадион, и поиск такого даже в Москве – задача, прямо скажем, не из легких.

– В любом случае, работа ведется. Цель у нас есть. И есть понимание, как ее достигнуть. Все остальное – просто дело времени, – подчеркивают в клубе.

Так что, возможно, в ближайшие пару сезонов в Единой лиге появится вторая команда из Москвы. Пока столицу представляет только ЦСКА.