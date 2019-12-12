Отпустили, догнали, разгромили. «Химки» уверенно взяли верх над «Альбой»

НЕМЦЫ ПОД МОСКВОЙ

- У нас был тяжелый прошлый месяц – три выездных матча в Евролиге подряд, плюс домашняя игра с «Барселоной»… Но мы вернулись в свой ритм и одержали хорошую победу над «Зенитом». Впереди – «Альба». Команда опасная, быстрая. Которая доставила немало хлопот сильным соперникам. Но нам она по зубам. Мы должны справиться с задачей, - рассуждал накануне Римас Куртинайтис.

Собственно, «Химки» были не просто должны. А обязаны побеждать в этом матче!

Хорошее начало сезона действительно перечеркнул ноябрь, когда тяжелый календарь, затянувшаяся выездная серия и домашнее рандеву с основным фаворитом турнира притормозили ход «химчан», обернувшись для них четырьмя поражениями и отбросив в конец зоны плей-офф. Правда, конкретно с «Барсой» на площадке «Арены Мытищи» удалось побороться на равных, что вселяло определенный оптимизм. Но все равно – проигрыш есть проигрыш. Пусть и с небольшой разницей в счете. Матч с «Альбой» мог либо продлить эту нерадостную серию. Либо послужить толчком для нового подъема.

То, что вероятнее второй вариант, стало понятно тремя днями ранее. Когда в Санкт-Петербурге «Химки» одолели «Зенит». Да, в рамках Лиги ВТБ, но клуб-то – из числа участников Евролиги! Матч выдался жарким, но закончился в пользу гостей – 108:101. Отдельно порадовал Алексей Швед, набравший 30 очков и 13 передач (в обоих случаях – его личный лучший результат в сезоне). А также Сергей Карасев, накидавший своей бывшей команде аж 20 очков! Учитывая, что у звездного форварда текущий год проходит ни шатко ни валко, такой перфоманс смотрелся особенно классно. Тем более, что перед этим против «Барсы» Сергей тоже выглядел мощно, реализовав четыре «трешки» из четырех попыток. Неужто форму набирает, наконец?

Успех в Питере обязан был добавить уверенности. И, разумеется, помочь во встрече с «Альбой». Которая, при всем к ней уважении, в разряд фаворитов не входит. Начав сезон в Евролиге с победы (даже с разгромной, и над тем же «Зенитом» - 85:65 в первом туре), берлинцы следом проиграли шесть встреч подряд. Правда, ноябрь в сравнении с «Химками» они провели поувереннее, взяв верх над «Пао», «Црвеной Звездой» и «Жальгирисом». Но все равно в общей таблице остались в хвосте. Хотя… Мы-то знаем, как часто в Европе бывают сюрпризы. В том числе – неприятные для нас. Вдруг и «Альба» выкинет такой на «Арене Мытищи»?

ПОГОНЯ БЕЗ ЭВАНСА

Поначалу кажется – вполне способна! И это, если честно, пугает.

Когда-то, относительно недавно, Аито Гарсия Ренесес уже уступал Куртинайтису на европейском уровне. Причем – в решающий момент. А именно – в финале Кубка Европы-2015. Правда, испанец тогда возглавлял «Гран Канарию», а не «Альбу». Возможно, обида за то поражение стала дополнительным мотиваторов для наставника гостей. Поскольку берлинцы в начале выглядят гораздо уверенней.

Да, Девин Букер, отлично знакомый с соперником по выступлению в чемпионате Германии (летом он перешел из «Баварии») ударно проводит первую четверть, набирая сразу 8 очков. Плюс подключается в атаках Швед, забивая непростые мячи. Но «Альба» все равно отрывается – в основном, благодаря Люке Сикме. Стартовая четверть завершается в пользу гостей – 32:23. И пропустить 30 очков за 10 минут – это действительно много для любой обороны! Более того, в начале нового отрезка желто-синие теряют Джереми Эванса, неудачно приземлившегося после броска, а сами берлинцы отрываются уже до «плюс 12». И Куртинайтису приходится брать тайм-ауты, меняя ротацию и вдохновляя подопечных парой крепких фраз…

К счастью, все быстро меняется. Трешка Шведа, четыре очка Йонаса Жеребко, точный бросок с фолом в исполнении Карасева помогают химчанам сократить отставание. Причем резко, уверенно, быстро. И под довольный гул трибун выйти в лидеры уже до большого перерыва – 54:51. В третьей четверти было важно развить свой успех. И хозяева это сделали.

Наглухо закрыв свою половину, наладив действия в обороне, «Химки» выдают очередной рывок 8:0, делая преимущество двузначным. И дальше, как ни старается «Альба», подобраться поближе у нее не выходит. Швед, Букер, Жеребко и Энтони Гилл изнуряют соперников своим нападениям, забивая на любой вкус – в проходах, издали, данками и лэй-апами… Любые серии кончаются, недуачные – тоже. И «Химки» такую закончили. Красивым и уверенным разгромом «Альбы» - 104:87.