Калининград должен быть рад. ЦСКА остановил «Милан» Мессины

КАЛИНИНГРАД ВМЕСТО МОСКВЫ

Под Новый год и правда чудеса случаются! Вот, например – еще полгода назад кто-то мог бы представить, что матч Евролиги пройдет в Калининграде? Да там ведь нет и клуба Лиги ВТБ! Не говоря уже о главном турнире Европы. Однако ж, пожалуйста – именно здесь свой заключительный домашний матч уходящего года провел… ЦСКА!

Да-да, тот самый ЦСКА, который – действующий чемпион Евролиги, один из главных фаворитов нынешнего и который, вообще-то, прописан к Москве. Но парадокс – один из самых титулованных и успешных, знаменитых, богатых клубов Европы де-юре не имеет собственной площадки. Которая принадлежала бы только ему. В итоге вышло, что и «Мегаспорт» – стандартная арена для игр Евролиги – на новогодние каникулы был занят различными ледовыми шоу. И даже УСК ЦСКА, носящий имя Александра Гомельского, отдали на этот период под различные «елки». Найти другие подходящие площадки в российское столице красно-синие не смогли. Во-первых, их в принципе не так много. А, во-вторых – еще меньше тех, которые бы подходили под требования Евролиги. И в любом случае – все заняты.

О том, что ситуация развернется таким неожиданным образом, стало известно заранее. По сути – в начале сезона. И ЦСКА активно искал запасной вариант. Рассматривался даже сценарий, что юридически домашний матч придется играть за границей… К счастью, до крайностей не дошло. Дворец спорта «Янтарный» – отлично знакомый российским спортивным болельщикам, но, все-таки, по волейболу (а не по баскетболу), оказался свободен. И отлично вписался в календарь красно-синих – с учетом того, что свой следующий матч (после встречи с «Миланом») им предстоит сыграть в Минске (считай – в «пешей доступности»).

Так вот – представьте радость местных жителей, которым нежданно-негаданно упал подобный новогодний подарок! Когда еще сюда доедет Евролига? А тут – сразу два матча! Сначала – с «Миланом». Потом, 3 января, – с «Панатинаикосом». Надо ли говорить, что все билеты скупили заранее? Да, угадайте, сколько свободных мест был в зале перед стартовым спорным? Скорее всего, вы подумали правильно.

Ровно ноль.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭТТОРЕ

Что, в общем, неудивительно. Если вспомнить о другой подоплеке. Интриге. А именно – о встрече ЦСКА с Мессиной!

Этторе – легенда армейцев. Навсегда ей останется. Он дважды приводил красно-синих к победе в турнире. Он делал то, чего не смогли многие опытные тренеры. Титулованные. И заслуженные. Вспомним хотя бы и Душана Ивковича… Да, Димитрис Итудис – нынешний тренер ЦСКА – формально повторил успех Мессины. И все равно – он стал лишь вторым. А Этторе сделал то, чего фанаты красно-синих ждали несколько десятилетий. И, если честно, в какой-то момент не чаялись дождаться.

Как бы Мессина не прощался не с ЦСКА (а расставание выдалось не самым безоблачным), в сердцах болельщиков это ничего не изменит.

Он на пять лет уехал в НБА. Работал в «Сан-Антонио». Ассистентом самого Грегга Поповича. Но первым европейским главным тренером в истории Лиги так и не стал – его опередил Игор Кокошков. Да и в самих «Сперс» Грегг решил задержаться, не спеша уступать свою роль кому-то из сменщиков… Мессина подумал-подумал, да и решил – нечего ждать у моря погоды. И принял предложение «Милана». Вернулся на родину. В команду, которую собрал под себя. На роль не только тренера, но и, фактически, менеджера. В общем, получил карт-бланш. И результаты не заставили себя ждать – на протяжении первых шести туров «Милан» значился в лидерах Евролиги! Потом, правда, пробелы в составе все-таки начали давать о себе знать. В итоге к матчу с ЦСКА команда Этторе откатилась в конец зоны плей-офф. Но опускаться ниже точно не намерена!

И да – как бы мы ни были рады новой встрече с Мессиной, в конкретной ситуации успехов ему не желали. Ведь и армейцам победа нужна – чтобы иметь возможность вернуться в топ-4. Поэтому так активна поддержка болельщиков в Калининграде. Которые не просто радуются шансу впервые увидеть матч Евролиги. Но и понимают, как их помощь важна для российской команды. Как необходима. И как способна ее мотивировать!

ДЖЕЙМС ПРОТИВ МЕССИНЫ

– Видимо, Джеймс наберет в этом матче примерно 45 очков, – то ли шутил, то ли всерьез отметил Мессина. Держал в уме, конечно, что именно Майк стал первой «жертвой» его прихода в «Милан». Несмотря на контракт с итальянской командой, американец был отправлен восвояси – Этторе не увидел ему места в составе (позвав на замену знакомого нам Серхио Родригеса). И только после этого Джеймс пришел в ЦСКА. После чего стал новым лидером команды.

В общем, в мотивации однофамильца Леброна сомневаться нам не приходилось. Из штанов выпрыгнет, но «Милан» остановит!

И, в общем, это делает. Правда – с переменным успехом. Точнее, поначалу успехов у Майка немного. Как и у всего ЦСКА. Желания – хоть отбавляй. Сил – тоже достаточно. Поддержки болельщиков? «Янтарный» – золото! Трибуны болеют вовсю… Но везения, собранности, где-то – стабильности хозяевам не хватает. Итог – после уверенной первой четверти (19:13) армейцы вдрызг уступают вторую (13:26). И на большой перерыв уходят при отрицательной разнице в счете (32:39).

Тут и Мессина, конечно, старается. Но и хозяева гостям шанс дают.

Но потом все меняется. Во-первых, не один лишь Джеймс горит желанием «наказать» «Милан» (и Мессину). Активно включаются Дэниэл Хэкетт и Йоханнес Фойтманн. Первый из них (кстати – парень с итальянским гражданством) вовсе проводит свой лучший матч за ЦСКА! Неудержим на всех позициях, во всех точках. Попадает шесть «трешек», рвет защиту миланцев в проходе. Набирает почти 30 очков! Немец уверенно страхует в краске – на обеих половинах площадки. А Джеймс… Он тоже хорош. Просто не так заметен на фоне партнеров.

Третья четверть становится ключевой. Рывок хозяев возвращает им преимущество. Дальше, пусть и в борьбе, ЦСКА его все же удерживает.

Прости, Этторе. Гуляй, Калининград!

Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур

ЦСКА (Россия) – «Милан» (Италия) – 78:75 (19:13, 13:26, 27:22, 19:14)

ЦСКА: Хэкетт (28), Джеймс (17 + 11 передач), Фойгтманн (14 + 8 подборов), Хайнс (3), Курбанов (2) – старт; Хиллиард (8), Боломбой (4), Стрелниекс (2), Бэйкер (0), Антонов (0), Воронцевич (0), Куфос (0)

«Милан»: Родригес (13), Тарчевски (11 + 10 подборов), Скола (7), Мицов (5), Брукс (0) – старт; Гудайтис (13), Ролл (10), Недович (7), Мораскини (6), Делла Валле (3), Уайт (0)

26 декабря. Калининград. ДС «Янтарный». 6500 зрителей