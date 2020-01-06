Подарок на Рождество. «Химки» уверенно переиграли ЦСКА в главном матче недели - Советский спорт
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06 января 2020 18:58БаскетболМысин Николай

Подарок на Рождество. «Химки» уверенно переиграли ЦСКА в главном матче недели

Подмосковные «Химки» устроили праздник для собственных болельщиков, победив самого принципиального соперника – ЦСКА. Армейцы, уверенно начав матч на «Арене Мытищи», в итоге уступили 80:96.

ГЛАВНОЕ БАСКЕТБОЛЬНОЕ ДЕРБИ

Не просто так в НБА самые главные и интересные матчи приурочивают к Рождеству. В качестве подарка для болельщиков. Идеальный повод и возможность выбраться с семьей из дома после праздника и насладиться битвой, допустив, «Лейкерс» против «Клипперс» или «Сан-Антонио» с «Хьюстоном»! Неудивительно, что в Лиге ВТБ недолго думали, куда поставить в календарь самый принципиальный поединок – ЦСКА и «Химок». Конечно, на новогодние каникулы! В итоге вышло тоже на Рождество. Только уже на наше.

И под такое дело подмосковный клуб даже опять задействовал «Арену Мытищи», предупреждая аншлаг – родная площадка БЦ МО вряд ли бы вместила всех желающих. Не ошиблись в итоге – трибуны почти битком уже за полчаса до матча! Без малого 7 000 болельщиков – включая активный и солидный десант фанатов армейцев – создают подходящую атмосферу. Еще бы баскетбол не подвел… Но вспомните, когда последний раз «Дерби Ленинградки» выдавалось скучными и несодержательным?

Если и было такое, то очень давно…

При этом и химчане, и красно-синие подошли к рандеву предельно замотивированными. Во-первых, обе команды неважно начали Новый год – с поражений в туре Евролиги. При этом если «Химки» в отсутствие заболевшего Шведа не смогли справиться с одним из лидеров турнира, «Анадолу Эфесом», то ЦСКА проиграл еще более обидным образом – в овертайме отпустил «Панатинаикос». Расстроив тем самым калининградцев – формально домашний для себя поединок армейцы провели в «Янтарном», вдалеке от дома (из-за занятости всех московских арен). Учитывая, что до этого и декабрь у красно-синих сложился не лучшим образом (и «Химки» тоже, если честно, не блистали), очная встреча с принципиальным соперником могла стать для ЦСКА солидным толчком. В случае успеха, конечно. Но тоже самое касалось и «химчан». К которым, кстати, вернулся Швед (лучший снайпер Европы поправился быстро). Под самый Новый год желто-синие потерпели свое первое поражение в Единой лиге ВТБ – не устояли дома против «Локо-Кубани». Но сохранили свое место во главе таблицы турнира. Поскольку армейцы таких поражений в своем пассиве имеют уже три – от «Енисея», «Зенита» и УНИКСа.

Надо ли говорить, насколько высока была мотивация у подопечных Итудиса?

УДАРНОЕ НАЧАЛО ЦСКА

И это чувствуется в самом начале. Когда ЦСКА, сначала пропустив несколько резвых атак хозяев, включает повышенные обороты. Майк Джеймс забивает трешку с ведения, Дэрран Хиллиард кладет мяч с фолом, добавляет сочный данк Кайл Хайнс… И преимущество – уже за гостями. Тайм-аут Куртинайтиса ситуацию не спасает – армейцы продолжают наращивать отрыв. Не то, чтобы очень внушительный, но тем не менее – 7:13. И к концу четверти лишь точный дальний выстрел Джереми Эванса позволяет хозяевам вернуться в игру, уйдя на первый двухминутный перерыв с минимальным отставанием в счете (20:21). Но сразу после Йоханнес Фойтманн набирает пять очков кряду, а желто-синие не могут забить 120 секунд…

Это много!

Вдумайтесь – 32 раза «Химки» и ЦСКА встречались друг с другом в рамках Единой лиги (в общей сложности таких матчей – больше сотни). И лишь семь раз оказались сильнее. И даже сейчас, когда формально, на бумаге, желто-синие впервые за долгое время выглядят фаворитами (учитывая травму Уилла Клайберна и общее не лучшее состояние красно-синих в текущем сезоне), ситуация на табло однозначная. Подопечные Итудиса собираются в новый отрыв!

И, видимо, убежали бы. Если бы не главное приобретение «Химок» в последние полтора года. И речь не о Яннисе Тимме, ни о Йонасе Жеребко и не о Тимофее Мозгове (он до сих пор восстанавливает больное колено, на входит в заявку, так что в стильном костюме следит за встречей со скамьи). Речь – о характере. Который снова появился у команды после прихода Куртинайтиса. И этот характер (сдобренный парой крепкий слов от Римаса) позволяет им выстоять в ключевые моменты. Не всегда. Не против любого соперника. Но именно сейчас, во встрече с главным – с ЦСКА.

РЫВОК 13:0

Поэтому Швед, Эванс и Йович быстро отыгрывают отставание, сравнивая счет (28:28), а трешка Тиммы завершает рывок желто-синих – 13:0. Итудис вновь бросает в бой Джеймса, но баланс сил уже сместился в сторону хозяев, выходящих вперед – 45:41. И чем дальше, тем больше преимущество «Химок». Ни травма Энтони Гилла (нечаянный удар в лицо от Воронцевича в одном из эпизодов выводит форварда из игры), ни старания Джеймса (набравшего, в итоге, 20 очков), ни активная ротация от Итудиса не помогают ЦСКА изменить ситуацию. Разрыв только растет, становясь и двузначным (69:58), и даже подбираясь к отметке в «плюс 20» (79:60). Гости, конечно, упираются. У них с характером тоже полный порядок! Но этот день – он все-таки для фанатов «химчан». Ревущих от восторга с трибун «Арены Мытищи».

И продолжающих гнать своих парней вперед…

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