Вернулись, так вернулись! ЦСКА дома остановил «Реал»

АФИША – ГРОМЧЕ НЕКУДА

Главная вывеска европейского баскетбола. Матч самых титулованных команд Евролиги. Рандеву завсегдатаев «Финалов четырех» и первых фаворитов почти каждого сезона. Поединок двух суперклубов с составами а-ля «Дрим-тим», с наборов признанных звезд и истинных лидеров, большинство из которых достойно выступления в НБА... Все это было понятно. Не было ясно главное – чего, собственно, ждать?

Уж слишком по-разному этот турнир пока складывается для ЦСКА и «Реала».

Вот вам простые факты.

«Реал» не знает поражений с 30 октября! Начав сезон с трех проигрышей в пяти турах, мадридцы выдали рывок 13-0, заняв первое место в таблице (которое пока делят с «Эфесом»). Все ждали чего-то подобного от «Барселоны», которая собрала сильнейший на бумаге состав, но удивили именно подопечные Пабло Ласо. Объективно – лучший клуб Европы на данный момент.

За это время ЦСКА проиграл аж пять раз. Лишился ряда лидеров – включая главную звезду в лице Уилла Клайберна (по сути, выбыл до конца сезона из-за травмы колена), а также Яниса Стрелникса и Дэнила Хэкета. Армейцы проиграли и «Реалу», в Мадриде, в первом круге. Причем, без шансов – 81:97. Успели уступить «Асвелу» (дебютанту из Франции) и «Маккаби». Проснулись в декабре, выдав серию из трех побед подряд (включая матч с «Эфесом»). До этого – внезапно! – устроили разгром «Барселоне». В гостях! Уничтожив основных фаворитов – 96:67. Но в двух последних турах сначала дома (номинально – матч проходит в Калининграде) в овертайме не справились с «Пао». А в Мюнхене, против «Баварии», упустили преимущество аж в 20 очков! Правда, в концовке дожали соперников. Но в общем видно – ЦСКА нестабилен. И чего ждать от красно-синих, не знает никто. Включая их самих.

А тут – матч с «Реалом»!

Но был один позитивный момент, которые всем дарил надежду – армейцы выстоят. Они вернулись в «Мегаспорт». Впервые за 27 дней. Точнее – с 18 декабря. Потом были то выезды… То матчи в УСК ЦСКА. То две встречи в Калининграде, куда пришлось ехать играть Евролигу из-за занятости московских арен в новогодние праздники. А возвращение на почти что родную арену, где случилось немало шикарных побед, вполне было способно подстегнуть красно-синих.

И очень даже подстегнуло!

ПОГОНЯ И РЫВОК

Правда, не сразу.

– Очень здорово вновь здесь сыграть! Но нам придется встретиться с отличной командой. Надо отдать должное и «Реалу», и Ласо – они всегда демонстрируют высший уровень, а сейчас пробуют новую стратегию с высоким составом и с разными вариантами зонной защиты для закрытия трехсекундной зоны. В общем, будет непросто. Тем более, у нас есть травмированные. Впрочем, у соперников тоже.

Главный тренер армейцев Димитрис Итудис был прав. «Реал» действительно не обошелся без потерь – в Москву на эту неделю (в четверг мадридцам играть еще с «Химками») не приехали Энтони Рэндольф и Руди Фернандес. Признаем прямо – не последние ребята. Но даже в их отсутствие ничто не обещало, что гости скуксятся и вдруг провалят матч…

По факту, в начале «Реал» очень уверен! Доминирует под щитами, использует активное движение мяча. Хитрые передачи, выстрелы с дальней дистанции, хорошая работа на подборах в исполнении «сливочных» почти кладет ЦСКА на лопатки: к началу второй четверти разрыв в счете не просто двузначен… Двукратен! Ну, почти – 14:26. Вспоминая, как сложно приходилось армейцам в последнее время, шанс на «камбэк» выглядит весьма призрачным. Но надо, все же, знать характер ЦСКА!

А он не раз выручал красно-синих. И выручит вновь. Как и самоотверженность в защите. И четкие замены Итидиса. И полная самоотдача игроков. В первую очередь – Кайла Хайнса. Скалы. Глыбы. Настоящего лидера ЦСКА! Но стараются все – и Майк Джеймс, и Никита Курбанов, и Дэрран Хиллиард, и лысеющий (от чего все больше напоминающий Ненада Крстича) Коста Куфос. Да, в общем, все, кто вышел на паркет. Команды закрываются в обороне. Феерии атак нет. Ни канонады дальних выстрелов, ни серии данков… Счет меняется редко. Но чаще – в пользу ЦСКА.

В итоге на экваторе третьей четверти Джеймс выводит армейцев вперед – 34:33. Новичок клуба Ховард Сант-Рос, подписанный буквально на днях, исполняет парочку перехватов, срывая быстрые атаки «Реала». Хиллиард на последних секундах отрезка точной трешкой отвечает на трешку Факундо Кампаццо, и сохраняет равенство в счете – 43:43. А в заключительной десятиминутке армейцы дожимают соперников, как сделали это в полуфинале в Витории. Итог – 60:55.

И как же долго после этого матча буду дрожать колени от напряжения… Зато мы точно знаем, почему ЦСКА – чемпион!

Евролига

Регулярный чемпионат

19-й тур

ЦСКА – «Реал» – 60:55 (14:21, 12:12, 17:10, 17:12)

ЦСКА: Джеймс (19+7 потерь), Хиллиард (14), Хайнс (10), Курбанов (4+10 подборов), Фойгтманн (3) – старт; Сент-Рос (4), Куфос (4), Боломбой (2), Ухов (0), Бэйкер (0), Антонов (0), Воронцевич (0)

«Реал»: Томпкинс (14), Кампаццо (11), Дек (4), Козюр (3), Тавареш (2+9 подборов+4 блок-шота) – старт; Лапровиттола (8), Мики (5), Тэйлор (3), Рейес (3), Кэрролл (2), Юль (0)