С «Валенсией» – мимо. А впереди – «Реал». «Химки» неудачно начали неделю в Евролиге - Советский спорт
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14 января 2020 23:45БаскетболКудрявцева Екатерина

С «Валенсией» – мимо. А впереди – «Реал». «Химки» неудачно начали неделю в Евролиге

Новая «двойная» неделя Евролиги приберегла для «Химок» аж два домашних матча с испанскими клубами. Увы, первый из них желто-синие проиграли – уступили «Валенсии» (75:84).

В ОЖИДАНИИ РЕВАНША

Мы помним, как в конце ноября все три российских клуба съездили в, мягко говоря, неудачное баскетбольное турне по Испании. Тогда, уже в ушедшем году, россияне вернулись «с пиренейской охоты» ни с чем – одна победа при восьми поражениях. Настало время для реванша! И в том числе – реванша «Химок». Которых в четверг ждет встреча с «Реалом». А перед ней – поединок с «Валенсией».

– «Валенсия» играет с желанием, старается и борется все 40 минут. Они выходят и действуют с максимальной самоотдачей как дома, так и на выезде. В итоге если недооценить соперника и проявить слабость, сразу возникнут проблемы, – отмечал наставник «Химок» Римас Куртинайтис.

Проблемы сразу и возникли

То ли «Химки» «перенастроились» на игру и перегорели еще до матча, то ли предматчевое предчувствие Куртинайтиса материализовалось, но в начале встречи от собранности подмосковных баскетболистов мало что остается. Алексей Швед «отмалчивается», не в силах поразить кольцо издали, а «Валенсия» подтверждает свой статус одной из самых бросающих издали команд Евролиги. Фантастический процент трехочковых (7 из 9) позволяет гостям вырваться вперед. Один только капитан «Валенсии», легенда испанского баскетбола Фернандо Сан-Эметерио, отправляет в кольцо химчан четыре «трехи»! Хозяева же площадки набирают трудовые очки, как и полагается бойцам – с потом и кровью… Но отпускают гостей на расстояние 10 очков. Двум подмосковным супергероям, Шведу и «человеку в маске» Энтони Гиллу, благодаря результативным атакам, все же удается хоть немного приблизиться к гостям, запустить новую волну и открыть второе дыхание.

И правда – спустя десять минут наставник «Химок» находит оптимальный состав, который шаг за шагом не только догоняет соперников, но и вырывается вперед. Вышедший на площадку Сергей Карасев своей прытью, наконец, заставляет нервничать главного тренера «Валенсии». А Швед в индивидуальном красивом моменте уводит свою команду на большой перерыв в лидерах – 47:44.

ЛЕХА, ГДЕ «ТРЕХИ»?

При этом обе команды демонстрируют отменную защиту. Так даже сразу и не вспомнить игру, в которой было такое же рекордно малое количество штрафных бросков в течение 30 минут! Ну оно и понятно: с испанцами надо играть в обороне аккуратно и по их правилам. Третью десятиминутку команды проводят нерезультативно, но на равных. У химчан хороший игровой отрезок выдает Вячеслав Зайцев, а у «Валенсии» в погоню включается Кино Колом, который, кстати, доставил «Химкам» много хлопот в первом матче. Хозяева на шаг впереди, но команда просто задыхается без точных дальних залпов Шведа. И правда – Алексей попадает всего дважды из восьми попыток. Зато все выходит у Сан-Эметерио, который демонстрирует идеальную результативность с любой дистанции. А вот «Химкам», наоборот, не хватает ни сил, ни везения раздуть пламя в концовке и найти скрытые резервы.

Итог – победа «Валенсии» и в этом матче (84:75). И в общем противостоянии с желто-синими в регулярке (2-0).

Евролига
Регулярный чемпионат
19-й тур

«Химки» – «Валенсия» – 75:84 (23:29, 24:15, 15:19, 13:21)

«Химки»: Швед (18), Йович (8), Тимма (7), Жеребко (7), Букер (4) – старт; Гилл (12), Эванс (8), Зайцев (6), Карасев (5)

«Валенсия»: Сан-Эметерио (18), Доорнекамп (13), Састре (10), Ндур (7), ван Россом (3+7 передач) – старт; Лабери (11), Абальде (9+11 подборов), Мотум (7), Колом (4), Лойд (2), Маринкович (0)

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