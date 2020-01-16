Из Мытищ – на щите. «Химки» уверенно обыграли «Реал» - Советский спорт
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16 января 2020 23:45БаскетболМысин Николай

Из Мытищ – на щите. «Химки» уверенно обыграли «Реал»

Подмосковные «Химки» уверенно справились с одним из лидеров Евролиги, переиграв на паркете «Арены Мытищи» мадридский «Реал» – 102:94.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАДРИДЦЕВ В МОСКВЕ

Хотя, казалось бы, чего было ждать? «Реал» с октября не проигрывал матчей! Выдал 13 побед подряд. Укрепился на первой строчке таблицы, которую делил с «Анадолу Эфесом». И ярко обозначил, кто главный фаворит в борьбе за титул. Не «Барселона» с ее суперзвездным составом. Не «Фенербахче», проваливший начало сезона. Не ЦСКА, попавший в мини-кризис из-за потери ряда ключевых игроков. А именно «Реал». Пусть даже и без Дончича (впрочем, Лука уехал в Америку почти два года назад).

Но стоило мадридцам прилететь в Россию на недельное турне и встречи сразу в двух турах, как в королевстве Пабло Ласо что-то пошло не так. Поединок с армейцами в «Мегаспорте», начавшись весьма бодро для гостей, закончился в вязкой и упорной борьбе, в которой красно-синие добились успеха. И серия побед «Реала» прервалась. Тем злее в четверг они были должны сыграть с «Химками»!

Теми «Химками», которые в начале года сами обыграли ЦСКА, но затем дважды оступились в Евролиге – против «Зенита» и «Валенсии». Обидные поражения и вылет из зоны плей-офф вряд ли добавил команде позитивных эмоций. Ее болельщикам – тоже. И выходить в таком настроении на рандеву с одним из грандов, к тому же обозленным, мотивированным, было непросто. С другой стороны – отступать тоже некуда. Еще одна осечка, и возвращение в борьбу за четвертьфинал осложнится совсем до предела.

«Реал» провел сложный матч с ЦСКА, рассуждал накануне Римас Куртинайтис. – Игра вышла непростой, обе команды увязли в защите, и результативность получилась невысокой. Но это не значит, что так будет и с нами. У мадридцев – хорошая команда, которая играет быстро и свободно. У них, возможно, не так много комбинаций, но есть баскетболисты, создающие ситуации под себя. В большинстве случаев они «решают» в эпизодах, исходя из конкретного момента. Так что нас ждет сложная борьба! При том, что «Химки» столкнулись с проблемами. Мы потеряли в агрессии и энергии, поражения не добавляют уверенности. Но надо собраться. Умнее действовать в концовках. И принимать хорошие решения, а не просто удобные.

НЕРЕАЛЬНЫЕ «ХИМКИ»

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Что имел в виду Римас, заметно уже в самом начале. И про свободную игру «Реала», попавшего все, что можно на первых минутах. И про собранность самих химчан. Поскольку в нужный момент желто-синие могут сложить трудный паззл и действовать четко. Грамотно. Слаженно. Всей командой. В которой забивает отнюдь не только Швед (а Алексей попадает и много, и ярко!). А почти все ребята основы.

Наладив действия в защите, закрыв гостей на три минуты (именно столько по ходу первой четверти «Реал» не может набрать ни очка), хозяева включаются в погоню. Кладет сочный данк Девин Букер. Кладет трешку и Швед. Заметно помогает Янис Тимма, а Джереми Эванс взрывает трибуны очередным броском сверху, от которого едва не треснул щит. Выйдя вперед (17:11), «Химки» удерживают лидерство. И это несмотря на обилие дальних выстрелов «сливочных».

В итоге к концу первой половины хозяева приходят с «плюс 11» (55:44). По ходу третьего отрезка игра выравнивается. «Реал», даже в отсутствие Энтони Рэндольфа, мощно работает под щитами, используя весь арсенал движений (и бросков) и экс-химчанина Джордана Мики, и Трея Томпкинса (когда-то зажигавшего за «Нижний»), и Уолтера Тавареша (член первой сборной Евролиги прошлого сезона). Но подобраться в счете не выходит. И разница в 10 очков так и держится долгое время. Пока чуть ближе к середине заключительной десятиминутки не превращается… в «плюс 24».

И это не Швед (почти на мажущий с шестиметровой линии) приводит к рывку «Химок» 10:0. Точнее, не он один. Работают все – и игроки старта, и запасные. По факту, сразу пять человек из химчан наберут больше 10 очков (сам Швед, плюс Тимма, Букер, Гилл и Жеребко). Еще один – Эванс – почти сделает то же самое (на счету Джереми – 9 очков). Широкая ротация от Куртинайтиса, активная командная игра, свободное, и где-то вдохновенное перемещение мяча по площадке – вот в чем залог успеха «Химок». Вот, что действительно заводит трибуны. Да и команду, разумеется, тоже. И именно поэтому «Реал» бессилен. Уступая 69:93, гости бороться не бросают. Но всем понятно – они обречены. Да, эта встреча своим обилием ярких атак, своей результативностью, так не похожа на встречу с ЦСКА. Но итог точно тот же – мадридцы повержены. Причем – уверенно, эффектно. И заслуженно.

Евролига
Регулярный чемпионат
20-й тур

«Химки» – «Реал» – 102:94 (25:21, 30:23, 25:25, 22:25)

«Химки»: Швед (21 очко + 13 передач), Букер (15), Тимма (13), Жеребко (11), Зайцев (4) – старт; Гилл (13), Карасев (10), Эванс (9), Йович (6), Крамер (0)

«Реал»: Кампаццо (10), Томпкинс (10), Тэйлор (8), Дек (4), Тавареш (4) – старт; Мики (20), Козюр (17), Рейес (7), Лапровиттола (6 + 6 передач), Кэрролл (5), Юль (3), Межри (0)

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