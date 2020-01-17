Потухший «Зенит». Питерский клуб уступил «Валенсии»

КРЕПКИЕ ОРЕШКИ ИЗ ВАЛЕНСИИ

«Зенит», одержав в прошлом матче победу над «Басконией», закономерно рассчитывал на успех и в следующем домашнем матче против еще одного испанского соперника. Тем не менее, соперник этот оказался не таким простым. «Валенсия» славится своей ротацией, поэтому даже в отсутствии лидера по набранным очкам в сезоне Бояна Дубилевича, у испанцев нашлись герои, способные вести игру и постоянно набирать очки.

Встреча начинается с обоюдных атак и большого количества бросков. До поры до времени «Зениту» удается держаться на плаву в этой перестрелке, и даже выходить вперед, но посредственная игра в обороне и высокий процент реализации гостей в итоге делают свое дело. Вышедший на площадку за 4 минуты до конца первой четверти Колин Айверсон допускает две подряд пробежки, а испанцы отвечают «трешкой» с сопротивлением от Вани Маринковича и уходят на перерыв с разницей «плюс 4».

Во втором игровом отрезке на паркете появляется Эндрю Албиси. Вернее - его гений из Единой Лиги ВТБ. Француз стартует с места в карьер, сразу отгрузив 2 подряд «трехи» в кольцо соперника, и обозначая претензии хозяев на камбэк. Правда, «Зенит» продолжает неважно играть в защите – просто если в первой четверти очки испанская команда набирала в основном из-под кольца, то во второй у нее работает уже дальняя артиллерия. Брок Мотум и Морис Ндум находят достойный ответ на выстрелы французского снайпера Зенита. Война из-за дуги продолжается до самого большого перерыва, однако команды остаются при своих. На очередной точный бросок с шестиметровой линии в исполнении Албиси, своей успешной попыткой отвечает ветеран Валенсии Фернандо Сан-Эметерио. Итог: к большому перерыву все те же 4 очка преимущества Валенсии и 42:46 на табло.

КОШКИ-МЫШКИ И НЕУДАВШИЙСЯ КАМБЭК

Во второй половине Эндрю Албиси снова присаживается на скамейку, а нового героя в стане команды с берегов Невы не находится. В отсутствии француза резко падает процент попаданий из-за дуги, которые до этого были основным хлебом коллектива Жоана Плазы. «Валенсия» продолжает попадать практически все, что вылает из рук ее игроков. В дебюте последнего игрового отрезка преимущество испанцев составляет целых 14 очков, и казалось, что шансы питерцев свести игру хотя бы в овертайм равны практически нулю.

Впрочем, у оранжевых игра в обороне также оставляет желать лучшего. Достаточно сказать, что «зенитовцы» собирают под чужим щитом 16 подборов – тогда как «Валенсия» забирает у себя на кольце лишь на один мяч больше! Хозяева уже не раз показывали, что характера команде не занимать, поэтому зрители почти заполненной «Сибур Арены» имеют право ждать интересной концовки. Они ее и получают. Наконец-то включатся центровые «Зенита», команда начинает набирать очки под кольцом. Трибуны, почувствовав запах крови, включаются на полную, и гости допускают невынужденные ошибки, а хозяева – забивают в быстрых прорывах. Через несколько минут на табло уже равенство - 74:74. Но…

К сожалению, игра вновь переходит в фазу качелей. И «Валенсия» тут выступает в роли мыши, которая все время на шаг впереди кота. За полминуты до конца, имея всего 3 очка отставания, все тот же Албиси допускает необязательный фол на дуге, после чего Жоан Плаза со скамейки разводит руками – понимает, что эту игру спасти не удастся. И Сэм Ван Россом забивает два последних гвоздя в крышку зенитовского гроба с линии штрафных…