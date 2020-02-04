Ларкин попал, а Джеймс – нет. ЦСКА проиграл матч за первое место в Евролиге - Советский спорт
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04 февраля 2020 22:58БаскетболТигай Лев

Ларкин попал, а Джеймс – нет. ЦСКА проиграл матч за первое место в Евролиге

В поединке двух лидеров регулярного чемпионата московские армейцы в упорной концовке уступили на своей площадке турецкому «Эфесу» - 80:82.

Это была игра не только первого и второго клубов нынешней «регулярки», но и финалистов предыдущего сезона Евролиги. Они открывали очередной сдвоенный тур, после которого наступит редкая передышка: на следующей неделе матчей нет вообще.

К очной встрече ЦСКА и «Эфес» подошли, имея за плечами серии из пяти и семи побед подряд соответственно. Чтобы сохранить шансы на успешную погоню за турецким лидером лиги (трудно поверить, что еще весной позапрошлого года «Эфес» занимал в ней глухое последнее место), армейцам нужно было непременно выигрывать.

«ЭФЕС» ТОТ ЖЕ, НО ЦСКА - ДРУГОЙ

Перед стартом Евролиги-2019/20 вряд ли кто-то рискнул бы предположить, что «Эфес» будет столь уверенно возглавлять турнирную таблицу. Летом состав стамбульского клуба почти не изменился - по большому счету, это та же команда, которую ЦСКА обыгрывал в майском финале. Вот только сами армейцы нынче не те, что в Витории. В межсезонье они пережили изрядную селекционную революцию, и игра обновленного коллектива от идеалов слаженности еще все-таки далека. Плюс не добавляют скорости этому процессу многочисленные травмы. Сегодня ожидалось возвращение в строй после травмы Яниса Стрелниекса, однако латышский защитник в заявку на матч попал, а на паркете не появился ни разу.

Хотя у прогресса турецкого клуба есть и другая веская причина – Шейн Ларкин. Защитник «Эфеса» габаритами и манерой похож на Майка Джеймса (182 и 185 см соответственно), но опережает, пусть и ненамного, нашего американца как в списке самых результативных баскетболистов турнира, так и по яркости снайперских подвигов. Взять хотя бы матч с «Баварией», где Ларкин аж десять раз попал издали (его реализация 3-очковых в этом сезоне превышает 50 процентов) и набрал 49 очков, установив рекорд Евролиги ХХI века. Немудрено, что лидер «Эфеса» уже пять раз становился лучшим игроком тура, в том числе - четырежды подряд.

На первых минутах Джеймс взялся самолично опекать Ларкина в защите, но ничего хорошего из этой затеи не вышло – вскоре тренер ЦСКА Димитрис Итудис вынужден был поднять со скамейки нового штатного персональщика команды Ховарда Сант-Роса. У кубинца получалось лучше, однако первую четверть, в которой Ларкин набрал 11 очков, было уже не спасти. А в начале второй тех же «+11» достигло общее преимущество гостей в счете.

ТРУДНАЯ ПОГОНЯ

К счастью, тут Ларкина заменили, и москвичи получили возможность прийти в себя. Игра выровнялась, а перед самым большим перерывом два попадания Джеймса (из-за дуги и сверху после собственного перехвата) оставили от былой разницы символические «-4». Хотя продолжение погони во второй половине получилось очень трудным для ЦСКА. Впервые сравнять счет хозяева сумели лишь на 29-й минуте, когда Дэниэл Хэккетт нашел передачей под кольцом Кайла Хайнса – 57:57.

Через 23 секунды после начала четвертой четверти армейцы были уже впереди. Это Джоэль Боломбой красиво обыграл в трехсекундной зоне Адриена Мормана. Но француз тут же ответил своим попаданием, и никакой «досрочной» победы ни одной из сторон добиться не удалось. Все оставшееся время разница в счете была минимальной, то и дело падая до ничейного нуля.

Максимум, на что сподобился ЦСКА в этой затяжной концовке: недолгие «+2» за 3.08 до конца после точного 3-очкового все того же Боломбоя. Любопытно, что «пушка» Ларкина в тот момент молчала, причем уже давно. С середины третьего периода и почти до самого конца четвертого он не мог забить ничего, промахиваясь не только издали, но даже из-под кольца, без заметного сопротивления. Неужели вслед за Алексеем Шведом армейская защита перемолола и этого суперснайпера?..

К сожалению, на последних секундах Ларкин все-таки сказал свое веское слово.

ДО НОВОЙ ВСТРЕЧИ В ФИНАЛЕ?

До этого был еще другой важный эпизод, когда судьи после видеопросмотра засчитали трехочковый Родриго Бобуа одновременно с сиреной об истечении времени на атаку. Решение арбитров было верным, однако «Эфесу» в этом эпизоде откровенно повезло: все решила какая-то пара сотых секунды.

Дальше Никита Курбанов за 1.02 до конца вновь сократил отставание до минимума – 78:79. Вот тут-то и воскрес из небытия проклятый Ларкин. Бросок он себе придумал – сложнее не бывает: с отклонением, через вскинутые под потолок руки Боломбоя… Но ведь попал, будь он неладен! А Джеймс 10 секунд спустя, наоборот, промазал. После его трехочкового мяч даже не задел дужки кольца, и просто ускакал в аут.

Последняя надежда ЦСКА умерла за 3,8 до сирены, когда Хэккетт, забросив первый штрафной, хотел умышленно смазать второй, но угодил от щита в кольцо. Итоговый результат получился почти таким же, как в декабре в Стамбуле, когда в аналогичной концовке удача сопутствовала армейцам - 81:80.

Вопрос с победителем регулярного чемпионата теперь, похоже, решен: четыре победы – слишком большое отставание для оставшихся 11 туров. Впрочем, формально никакой разницы между первым и четвертым местами нет. Что одно, что другое приносят командам преимущество своей площадки в четвертьфинальной серии плей-офф.

А с «Эфесом» мы, надеюсь, еще встретимся. Может даже опять в финале. А что? Лично я буду только за.

Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур

ЦСКА (Россия) – Эфес (Турция) - 80:82 (16:25, 21:16, 20:17, 23:24)

ЦСКА: Джеймс (20, трехочковые 2/8), Фойтманн (15, трехочковые 3/8), Хэккетт (11), Хайнс (7+11 подборов).

Эфес: Ларкин (23, трехочковые 4/9), Мицич (19), Бобуа (13, трехочковые 3/6), Пляйс (11).

Положение: Эфес (Турция) – 20 побед-3 поражения, Реал (Испания), Барселона (Испания) – 16-6, ЦСКА – 16-7, Маккаби Т-А (Израиль) – 14-8, Панатинаикос (Греция) – 13-9, Валенсия (Испания), Милан (Италия) – 11-11, Фенербахче (Турция) – 10-12, Црвена Звезда (Сербия), Олимпиакос (Греция), Химки (Россия) – 9-13, Жальгирис (Литва), Баскония (Испания), Виллербанн (Франция) – 8-14, Альба (Германия), Зенит (Россия), Бавария (Германия) – 7-15.

Матчи 23-го тура: «Зенит» – «Фенербахче» и «Маккаби» – «Химки» состоятся в среду, 5 февраля.

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