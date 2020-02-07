Роковая третья четверть. ЦСКА терпит второе подряд поражение в Евролиге

«Двойная» игровая неделя Евролиги началась неудачно как для ЦСКА, так и для «Олимпиакоса». Армейцы дома уступили всего два очка лидеру регулярного чемпионата турецкому «Эфесу» (80:82), а греков разгромил в Каунасе «Жальгирис» со счетом 94:69.

В предстоящей встрече с греками дополнительную мотивацию армейцем придает домашнее поражение в первом игровом круге, о чем и сказал Димитрис Итудис перед выездом в Пирей:

-«Олимпиакос» справился с нами в первом круге. Сейчас это абсолютно другая команда, с другим тренером, новыми игроками, другой философией. Нужно реабилитироваться, сыграть лучше.

Напомним, что в начале января «Олимпиакос» подписал контракт с хорошо известным всем российским болельщикам тренером Георгиосом Барцокасом, который в 2013 году привел греческий клуб к чемпионству в Евролиге.

ВЕЧЕР ПОТЕРЬ

ЦСКА продолжает бороться за четверку сильнейших, а вот «Олимпиакос» пока находится вне зоны плей-офф на 12 месте турнирной таблицы. Да и на эту встречу греки выходят в ослабленном составе, без своих грозных титулованных лидеров Вассилиса Спанулиса и Георгиоса Принтезиса. Однако это совершенно не мешает им лихо начать матч, а, кажется, наоборот, придает дополнительный азарт и волю к победе. Для армейцев начало встречи складывается неудачно, красно-синие совершают слишком много потерь – уже 9 за первую четверть. А греки терпеливо выжидают свой шанс, наказывают ЦСКА за ошибки своими легкими очками и закрепляют за собой лидерство – 20:15.

Переломным моментом первой половины встречи становится бросок сверху Рона Бэйкера, благодаря которому ЦСКА впервые выходит вперед в этом матче. Но что такое «+1» в баскетболе? Это ровным счетом – ничего. 34:33 после двадцати минут встречи. Армейцы пока впереди.

РОКОВАЯ ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ

После большого перерыва ЦСКА не похож сам на себя. Армейцы проводят катастрофическую третью четверть, набирая всего 4 очка за 10 минут! Такого игрового отрезка в активе красно-синих, кажется, не было никогда. А вот «Олимпиакос», напротив, в ослабленном составе демонстрирует колоссальную волю к победе, мчится на всех парах вперед и при поддержке своих немногочисленных, но очень громких болельщиков громит ЦСКА – 21:4.

Есть ли возможность спастись в такой ситуации? Нужны подвиги Майка Джеймса, но, и он не в силах противостоять греческой хватке. Но надежда, как говорится, умирает последней. Рон Бэйкер своим дальним попаданием в заключительной десятиминутке «будит» свою команду. Американца поддерживают Никита Курбанов и Майк Джеймс, отправляя в корзину соперников свои «трехи», но греческие баскетболисты контролируют ситуацию и доводят этот матч до победного конца – 72:59.

«Олимпиакос» улучшает свои шансы на попадание в плей-офф, а ЦСКА отправляется проводить работу над ошибками и делать выводы.