Антон Понкрашов: Для молодых игроков в наших клубах места нет - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 февраля 2020 19:50БаскетболГурфинкель Игорь

Антон Понкрашов: Для молодых игроков в наших клубах места нет

Победа на чемпионате Европы и медаль на Олимпиаде. Сегодня эти достижения для российского баскетбола звучат фантастически.

Но в карьере 33-летнего Антона Понкрашова это было. Наездившись по России, защитник вернулся в Петербург писать новейшую историю баскетбола родного города.

СТАВКА ПЛАЗЫ

- Антон, многие считают, что в этом сезоне «Зенит» играет незрелищно. От защиты. Согласны?
- Наш тренер Жоан Плаза сразу сказал, что чемпионство выигрывает защита. Нападение – это здорово, но мы команда, которая акцент будет делать на обороне.

- Это стало вашим козырем?
- Да, и мы каждый день улучшаем его.

- В начале сезона Плаза признался, что Единая лига ВТБ для «Зенита» важнее Евролиги.
- Да, «Зенит» – команда с амбициями и мы хотим побеждать в чемпионате ВТБ. В прошлом сезоне удалось сделать сюрприз - команда удачно финишировала, достойно сыграла в плей-офф. Мы намерены продолжить традицию. Но это очень сложно, график – безумно сложный.

«В 29 – ЕЩЕ МОЛОДОЙ, В 31 – УЖЕ СТАРЫЙ»

325311_700x526A

- У вас была мечта – играть до 40 лет. Мечта актуальна?
- Да. Тем более что не вижу в этом ничего особенного. Понятно, у людей складывается стереотип, что 33 года – уже серьезный возраст в баскетболе.

- Напрасно?
- Для меня это смешно. Такие рамки придумали сами люди. Есть куча примеров, когда в НБА совершенно спокойно играют до 40... Не вижу в возрасте большой проблемы: стараюсь следить за здоровьем, активно тренироваться. Для меня давно пришло понимание, что чем старше ты становишься, тем больше должен уделять внимание подготовке. И я каждый день стараюсь стать лучше.

- Откуда взялось такое предвзятое отношение в российском баскетболе к ветеранам?
- Вспоминаю одну смешную историю. Играл такой питерский баскетболист Артем Кузякин. Когда он выступал за подмосковный «Триумф», ему было 27- 28. В период моего выступления за ЦСКА, нам раздавали статистические отчеты по соперникам. И там Артем всегда числился, как «young player» (молодой игрок). А когда спустя пару лет перешел в «Зенит», сразу стал ветераном. У нас в России почему-то четкая грань: до 29 – ты еще молодой, а в 31 – уже старый. А мне кажется, важно, как ты подходишь к работе, и как следишь за своим телом.

«РОССИЙСКИЙ БАСКЕТБОЛ НЕ РАЗВИВАЕТСЯ СОВСЕМ»

maxresdefault

- Вам нравится, как сейчас развивается российский баскетбол?
- Очень сложная тема. Я несколько раз по ней высказался. Не нравится мне, как он развивается. Точнее, российский баскетбол не развивается совсем. Как в нашей системе может вырасти молодой игрок? Назовите любой клуб!

- Пускай, будет «Зенит».
- Пускай! У «Зенита» есть тренер Плаза, перед которым стоит конкретная задача и он может комплектовать команду с восемью иностранцами в составе. А еще у него есть шесть опытных русских, которые или играли в сборных, или играют до сих пор. Выходит 14 человек. А в заявку на игру попадают 12. Вопрос, как при такой арифметике, ты можешь воспитать молодого и перспективного? Им же надо заниматься.

- Его и поставить некуда!
- Правильно! Молодые даже не участвуют в тренировочном процессе, ведь в каждой команде есть почти три готовые пятерки. Такая ситуация в любой команде из числа фаворитов, которые комплектуются под определенные задачи. Получается, что места молодым нет.

- Но есть в лиге и клубы, которые опираются молодежь.
- Да, «Парма», «Нижний Новгород», «Автодор»… У них другие цели, они делают ставку на своих игроков и могут заниматься развитием молодых. А, когда в составе 8 иностранцев, то молодых некуда поставить. Когда я начинал карьеру, было двое русских на площадке. Сейчас я не вижу ситуации, при которой молодой русский может заиграть. Мне это непонятно.

- Многим не понятно!
- Просто мы не смотрим дальше: не задумываемся, что будет, допустим, через пять лет, когда закончат российские игроки, которые сейчас выходят на паркет. Кто будет играть в сборной России? Об этом не думают. А надо бы. Молодые российские игроки сами по себе не вырастут и не превратятся в условных Шведу, Кириленко, Моню, Хряпу… За талантами надо ухаживать. Это мое мнение. Мне баскетбол не безразличен, я отдал ему много лет жизни.

ГРУСТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

- Может дело в том, что российские клубы в основном возглавляют иностранные специалисты?
- Да, если бы и российские тренировали, не думаю, что ситуация бы кардинально изменилась. Задача бы перед ними стояла та же самая. Для молодежи один шанс – уменьшать лимит на иностранцев и давать игровое время русским. Из-за того, что уровень легионеров высокий, наши ребята будут прогрессировать.

- Вы пережили золотой век российской сборной.
- Да, и все считают, что он возник сам собой. Но так не бывает. Российские игроки получали практику, проводили на площадке свои 15-20 минут. И приезжали в сборную уже готовыми, с сезонами за плечами… Плюс, конечно, сказался талант всех этих баскетболистов.

- Еще недавно мы боролись за медали на Олимпиаде, а сейчас попадание туда уже будет считаться успехом.
- Так не совсем правильно говорить. Все равно российская сборная несколько последних лет выступает здорово. Нельзя говорить, что мы такие молодцы, взяли бронзу Олимпиады, а они отобраться не могут. Не совсем так. Мы говорим о дальнейшей перспективе…

- И что с ней?
- Она такова, что когда закончат карьеру 5-6 человек из нынешней сборной, у нее начнутся провалы. И, мы будем думать, как эту ситуацию исправлять, вместо того, чтобы принимать уже сейчас какие-то решения.

СКАЗКА НА ЯВУ, РЕЦЕПТ БЛАТТА И СТРИТБОЛЬНАЯ МЕЧТА

2097332hhen

- Вырастет ваш сын, спросит, какой для вас главный турнир за сборную самый важный. Что скажете?
- Без вопросов Олимпийские игры в Лондоне. Мы вообще с ребятами часто вспоминаем игру в сборной. Там каждый год – как маленькая жизнь. Но лондонская Олимпиада стоит в рамочке и отдельно. Не передать словами ощущение от Игр, а нам еще там и медаль удалось выиграть. Как будто история из сказки. История, в которую тяжело поверить. И мне очень приятно, что я стал ее частью.

- Мозаика из сильных российских баскетболистов, которые в тот момент были в самом рассвете, сложилась благодаря Дэвиду Блатту. Или были варианты?
- Дэвид стал тем клеем, который эту мозаику и скрепил. Он многому нас научил: как превратиться в Команду, как коллектив должен работать, какая атмосфера должна быть... В те годы, когда Блатт был у руля, человеческие качества и отношения внутри коллектива стояли на первом месте. Это и было залогом успеха.

- Вы в свое время хотели себя попробовать в стритболе, даже пробиться на Олимпиаду.
- Я регулярно играл на улице.. Сейчас стритбол стал олимпийским видом спорта. И мне было бы интересно попробовать себя на крупных международных турнирах. По крайней мере, если бы позвали, рассмотрел бы точно такое предложение.

«ПРИЕХАЛ В ДЕТСКИЙ ЦЕНТР И ЖИЗНЬ ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ»

2018992vffo

- Еще один ваш проект – помощь детскому дому в Ярославской области. Это тоже продолжает оставаться частью вашей жизни?
- Да, мы с женой уже давно этим занимаемся. Не бью себя в грудь и не говорю, что делаю какие-то нереальные вещи. Но стараюсь помогать людям! У всех, как мы знаем, – разные ситуации. Некоторым нужна помощь. А кому-то просто внимание.

- Таких тоже много.
- Поэтому, я никогда не отказываюсь, когда предлагают поехать в детский дом, что-то купить, подарить. Я всегда – «за». Есть фонд «Надежда на завтра» – давно уже с ними сотрудничаю. По возможности помогаем детям.

- Был какой-то особый день, когда вы поняли, что надо не только для себя жить, но и дарить любовь остальным…
- Да, и я его помню, как сейчас. Был 2010-й год, я играл в петербургском «Спартаке» и в первый раз нашу команду пригласили прийти в онкологическую клинику: пообщаться с родителями, их больными детьми, подарить какие-то подарки. Мне дали микрофон и я должен был что-то сказать. В этот момент и произошел перелом внутри. Ты – успешный спортсмен – должен что-то сказать родителям, которые борются за жизнь ребенка. И даже не понимают, будет ли у их малыша завтрашний день…

Тот день изменил всю мою жизнь.



«В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 20:54 Фигурное катание Иванова Дарья
2:5 – минус три опять. Сборная России вчистую проиграла шведам Наш «детский сад» наступил на старые грабли, дали сопернику убежать в отрыв. Догнать же не получилось. 08.02.2020 21:21 Хоккей Домрачев Владислав
Ни Медведева, ни Рублева. Даниил и Андрей оступились в четвертом круге в Мельбурне Мы ждали на Australian Open российский четвертьфинал, в котором могли встретиться Андрей Рублев и Даниил Медведев. В итоге же не дождались на этой стадии никого. Рублев уступил Александру Звереву. Медведев – Станисласу Вавринке. 27.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай
«Не имеет значения, как заброшу шайбу». Не рановато ли Овечкин начал праздновать юбилейный гол? Случилось то, что я опасался больше всего. В столице США вовсю принялись праздновать – досрочно! – 700-шайбие Овечкина и закономерно нарвались на фиаско: «Вашингтон», долго лидировавший в чемпионате, дома безропотно уступил «Филадельфии», еще мечтающий о плей-офф - 2:7. 09.02.2020 14:52 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Тодд Рирден: Для Самсонова это сезон роста, до сих пор мы выдели только взлеты Тодд Рирден: Нынешняя игра «Вашингтона» не является победоносным хоккеем «Калгари» на своем льду обыграл «Сан-Хосе» (видео)
Папа вернулся. Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку в Поклюке Норвежец Йоханнес Бе, месяц не выступавший в Кубке мира, одержал победу в первой же гонке. 23.01.2020 19:00 Биатлон Чикирис Олег
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Рейтинг российских бойцов ММА. Шлеменко выше Исмаилова, Минаков ниже Емельяненко «Советский спорт» представляет рейтинг российских бойцов ММА на основе информации портала Fightmatrix. 31.01.2020 16:00 ММА Ващенко Сергей
Артем Дзюба: Перед новым годом звонили от Моуринью. «Зенит» не отпустил Приводим выдержки из интервью лидера сборной России и питерского клуба телеканалу «Россия-24». 09.02.2020 20:02 Футбол
В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми. 25.01.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Шестеркин едва не оформил первый «сухарь». «Рейнджерс» победили (видео) Очередной игровой день НХЛ включал в себя пять матчей. 10.02.2020 07:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Новости
20:58 Теннис Кузнецова обыграла американку Брйэди в первом круге St. Petersburg Ladies Open
20:51 ММА Харитонов – о подготовке к бою с Родригесом: Работаем по древней технологии Таиланда
20:47 ММА Забит Магомедшарипов: Согласился бы на бой с Макргегором
20:41 Футбол Борис Игнатьев: Лучше Семина вряд ли кто-то будет
20:39 ММА Немков – о бое с Бейдером: Есть понимание, в каких моментах он чуть теряется
20:33 Баскетбол Мозгов улетел на обследование в Мюнхен
20:23 ММА UFC уволил российского бойца
20:14 Футбол Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни
20:09 Футбол «Милан» уволит Пиоли, если команда не попадет в Лигу чемпионов
19:58 Футбол Беленов на три года продлил контракт с «Уфой»
19:49 Олимпиада Украина и Белоруссия могут подать совместную заявку на проведение летней Олимпиады
19:33 Хоккей «Автомобилист» проиграл «Барысу», у клуба из Казахстана серия из четырех побед
19:22 Хоккей «Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» благодаря дублю Хартикайнена
19:16 Биатлон Анфиса Резцова: В конфликте Губерниева и Вяльбе, я на стороне Елены
19:14 Футбол Евгений Ловчев: У Рейнгольда были проблемы с сердцем, мне тревожно за Валеру
19:14 Футбол Кавазашвили о состоянии Рейнгольда: Сейчас он уже в сознании, инсульта нет, слава Богу
19:01 Биатлон Анфиса Резцова: Зачем на Большунова надевать винтовку? У него в лыжах все хорошо
19:01 Фигурное катание Тренер эстонской фигуристки Кийбус: Россиянки – пришельцы из космоса
18:57 Теннис Рублев за 56 минут обыграл грузина Басилашвили на турнире ATP в Роттердаме
18:42 Биатлон Анфиса Резцова: Похоже, наши не совсем готовы физически
Эксперта Фонда Горчакова и ее мужа обвинили в госизмене из-за свадебного фото
Президент DNS Дмитрий Алексеев: телефон — не помидор, из Турции его не привезёшь
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Проезд по улице Калинина в Белгороде перекроют до 1 сентября
На мэра Георгиевска завели два уголовных дела
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика