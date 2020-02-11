Антон Понкрашов: Для молодых игроков в наших клубах места нет

Но в карьере 33-летнего Антона Понкрашова это было. Наездившись по России, защитник вернулся в Петербург писать новейшую историю баскетбола родного города.

СТАВКА ПЛАЗЫ

- Антон, многие считают, что в этом сезоне «Зенит» играет незрелищно. От защиты. Согласны?

- Наш тренер Жоан Плаза сразу сказал, что чемпионство выигрывает защита. Нападение – это здорово, но мы команда, которая акцент будет делать на обороне.

- Это стало вашим козырем?

- Да, и мы каждый день улучшаем его.

- В начале сезона Плаза признался, что Единая лига ВТБ для «Зенита» важнее Евролиги.

- Да, «Зенит» – команда с амбициями и мы хотим побеждать в чемпионате ВТБ. В прошлом сезоне удалось сделать сюрприз - команда удачно финишировала, достойно сыграла в плей-офф. Мы намерены продолжить традицию. Но это очень сложно, график – безумно сложный.

«В 29 – ЕЩЕ МОЛОДОЙ, В 31 – УЖЕ СТАРЫЙ»

- У вас была мечта – играть до 40 лет. Мечта актуальна?

- Да. Тем более что не вижу в этом ничего особенного. Понятно, у людей складывается стереотип, что 33 года – уже серьезный возраст в баскетболе.

- Напрасно?

- Для меня это смешно. Такие рамки придумали сами люди. Есть куча примеров, когда в НБА совершенно спокойно играют до 40... Не вижу в возрасте большой проблемы: стараюсь следить за здоровьем, активно тренироваться. Для меня давно пришло понимание, что чем старше ты становишься, тем больше должен уделять внимание подготовке. И я каждый день стараюсь стать лучше.

- Откуда взялось такое предвзятое отношение в российском баскетболе к ветеранам?

- Вспоминаю одну смешную историю. Играл такой питерский баскетболист Артем Кузякин. Когда он выступал за подмосковный «Триумф», ему было 27- 28. В период моего выступления за ЦСКА, нам раздавали статистические отчеты по соперникам. И там Артем всегда числился, как «young player» (молодой игрок). А когда спустя пару лет перешел в «Зенит», сразу стал ветераном. У нас в России почему-то четкая грань: до 29 – ты еще молодой, а в 31 – уже старый. А мне кажется, важно, как ты подходишь к работе, и как следишь за своим телом.

« РОССИЙСКИЙ БАСКЕТБОЛ НЕ РАЗВИВАЕТСЯ СОВСЕМ »

- Вам нравится, как сейчас развивается российский баскетбол?

- Очень сложная тема. Я несколько раз по ней высказался. Не нравится мне, как он развивается. Точнее, российский баскетбол не развивается совсем. Как в нашей системе может вырасти молодой игрок? Назовите любой клуб!

- Пускай, будет «Зенит».

- Пускай! У «Зенита» есть тренер Плаза, перед которым стоит конкретная задача и он может комплектовать команду с восемью иностранцами в составе. А еще у него есть шесть опытных русских, которые или играли в сборных, или играют до сих пор. Выходит 14 человек. А в заявку на игру попадают 12. Вопрос, как при такой арифметике, ты можешь воспитать молодого и перспективного? Им же надо заниматься.

- Его и поставить некуда!

- Правильно! Молодые даже не участвуют в тренировочном процессе, ведь в каждой команде есть почти три готовые пятерки. Такая ситуация в любой команде из числа фаворитов, которые комплектуются под определенные задачи. Получается, что места молодым нет.

- Но есть в лиге и клубы, которые опираются молодежь.

- Да, «Парма», «Нижний Новгород», «Автодор»… У них другие цели, они делают ставку на своих игроков и могут заниматься развитием молодых. А, когда в составе 8 иностранцев, то молодых некуда поставить. Когда я начинал карьеру, было двое русских на площадке. Сейчас я не вижу ситуации, при которой молодой русский может заиграть. Мне это непонятно.

- Многим не понятно!

- Просто мы не смотрим дальше: не задумываемся, что будет, допустим, через пять лет, когда закончат российские игроки, которые сейчас выходят на паркет. Кто будет играть в сборной России? Об этом не думают. А надо бы. Молодые российские игроки сами по себе не вырастут и не превратятся в условных Шведу, Кириленко, Моню, Хряпу… За талантами надо ухаживать. Это мое мнение. Мне баскетбол не безразличен, я отдал ему много лет жизни.

ГРУСТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

- Может дело в том, что российские клубы в основном возглавляют иностранные специалисты?

- Да, если бы и российские тренировали, не думаю, что ситуация бы кардинально изменилась. Задача бы перед ними стояла та же самая. Для молодежи один шанс – уменьшать лимит на иностранцев и давать игровое время русским. Из-за того, что уровень легионеров высокий, наши ребята будут прогрессировать.

- Вы пережили золотой век российской сборной.

- Да, и все считают, что он возник сам собой. Но так не бывает. Российские игроки получали практику, проводили на площадке свои 15-20 минут. И приезжали в сборную уже готовыми, с сезонами за плечами… Плюс, конечно, сказался талант всех этих баскетболистов.

- Еще недавно мы боролись за медали на Олимпиаде, а сейчас попадание туда уже будет считаться успехом.

- Так не совсем правильно говорить. Все равно российская сборная несколько последних лет выступает здорово. Нельзя говорить, что мы такие молодцы, взяли бронзу Олимпиады, а они отобраться не могут. Не совсем так. Мы говорим о дальнейшей перспективе…

- И что с ней?

- Она такова, что когда закончат карьеру 5-6 человек из нынешней сборной, у нее начнутся провалы. И, мы будем думать, как эту ситуацию исправлять, вместо того, чтобы принимать уже сейчас какие-то решения.

СКАЗКА НА ЯВУ, РЕЦЕПТ БЛАТТА И СТРИТБОЛЬНАЯ МЕЧТА

- Вырастет ваш сын, спросит, какой для вас главный турнир за сборную самый важный. Что скажете?

- Без вопросов – Олимпийские игры в Лондоне. Мы вообще с ребятами часто вспоминаем игру в сборной. Там каждый год – как маленькая жизнь. Но лондонская Олимпиада стоит в рамочке и отдельно. Не передать словами ощущение от Игр, а нам еще там и медаль удалось выиграть. Как будто история из сказки. История, в которую тяжело поверить. И мне очень приятно, что я стал ее частью.

- Мозаика из сильных российских баскетболистов, которые в тот момент были в самом рассвете, сложилась благодаря Дэвиду Блатту. Или были варианты?

- Дэвид стал тем клеем, который эту мозаику и скрепил. Он многому нас научил: как превратиться в Команду, как коллектив должен работать, какая атмосфера должна быть... В те годы, когда Блатт был у руля, человеческие качества и отношения внутри коллектива стояли на первом месте. Это и было залогом успеха.

- Вы в свое время хотели себя попробовать в стритболе, даже пробиться на Олимпиаду.

- Я регулярно играл на улице.. Сейчас стритбол стал олимпийским видом спорта. И мне было бы интересно попробовать себя на крупных международных турнирах. По крайней мере, если бы позвали, рассмотрел бы точно такое предложение.

«ПРИЕХАЛ В ДЕТСКИЙ ЦЕНТР И ЖИЗНЬ ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ»

- Еще один ваш проект – помощь детскому дому в Ярославской области. Это тоже продолжает оставаться частью вашей жизни?

- Да, мы с женой уже давно этим занимаемся. Не бью себя в грудь и не говорю, что делаю какие-то нереальные вещи. Но стараюсь помогать людям! У всех, как мы знаем, – разные ситуации. Некоторым нужна помощь. А кому-то – просто внимание.

- Таких тоже много.

- Поэтому, я никогда не отказываюсь, когда предлагают поехать в детский дом, что-то купить, подарить. Я всегда – «за». Есть фонд «Надежда на завтра» – давно уже с ними сотрудничаю. По возможности помогаем детям.

- Был какой-то особый день, когда вы поняли, что надо не только для себя жить, но и дарить любовь остальным…

- Да, и я его помню, как сейчас. Был 2010-й год, я играл в петербургском «Спартаке» и в первый раз нашу команду пригласили прийти в онкологическую клинику: пообщаться с родителями, их больными детьми, подарить какие-то подарки. Мне дали микрофон и я должен был что-то сказать. В этот момент и произошел перелом внутри. Ты – успешный спортсмен – должен что-то сказать родителям, которые борются за жизнь ребенка. И даже не понимают, будет ли у их малыша завтрашний день…

Тот день изменил всю мою жизнь.





