С Плазой не получилось, с Паскуалем пока тоже. Зенит провел первый матч с новым тренером  - Советский спорт
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20 февраля 2020 22:34БаскетболВелиев Эмиль

С Плазой не получилось, с Паскуалем пока тоже. Зенит провел первый матч с новым тренером 

В Евролиге питерцы уступили берлинской «Альбе», ведя по ходу матча 10 очков 

После очередной неудачной серии (5 поражений в последних шести матчах) Зенит расстался со своим главным тренером Жоаном Плазой. За заменой руководство сине-бело-голубых решило далеко не ходить и пригласило на его место другого каталонца – Хавьера Паскуаля. 47-летний испанец известен по работе в «Барселоне». С сине-гранатовыми наставник выигрывал «Евролигу» в 2010 году, став самым молодым тренером, побеждавшим в главном европейском клубном турнире. Последним местом работы Паскуаля был греческий «Панатинаикос», с которым он смог дважды выиграть местный чемпионат, и один раз – кубок страны. И вот, теперь Хави принимает «Зенит».

У команды из Санкт-Петербурга неплохой состав даже по меркам Евролиги. Специально под дебют в этом турнире в команду пришли такие исполнители как Густаво Айон из «Реала», Уилл Томас из «Валенсии» и Алекс Ренфро из «Партизана». При этом, как показала практика, играть на два фронта команда оказалась не способна. Сейчас «Зенит» идет лишь на 6 месте в Единой Лиге ВТБ, имея отрицательный процент побед и поражений. В Евролиге дела еще хуже - там команда плотно осела на дне турнирной таблицы и не имеет пока даже теоретических шансов побороться за плей-офф.

Кандидатура нового тренера выглядит весьма перспективной. Паскуаль замыкает тройку самых успешных тренеров в Евролиге по проценту побед. По этому показателю он уступает только Желько Обрадовичу и Этторе Мессине.

В интервью газете «Известия» испанский новичок «Зенита» отметил, что пришел в команду с целью помочь ей обрести собственный игровой рисунок, но для этого нужно время.

- Я приверженец системы, при которой всё должно строиться шаг за шагом. В предстоящих четырех матчах мы, естественно, будем играть на победу, но не ждите, что благодаря приходу Паскуаля «Зенит» будет выигрывать у всех «+20». Я не волшебник, но свой узнаваемый стиль у команды точно появится, - отметил наставник

Боевое крещение, казалось, должно пройти в благоприятных условиях. Первым соперником «Зенита» с Паскуалем на тренерской скамейке стала соседка питерцев по турнирному дну Евролиги – берлинская «Альба». Хотя в первом очном противостоянии между этими соперниками немцы разромили «Зенит» со счетом 85:65, Питер вполне оправданно рассчитывал на реванш.

«Альба» занимает последнее место в чемпионате по эффективности в защите, а все победы одерживает только если пойдет игра в атаке. Хозяева прекрасно знают об этом, поэтому стараются активно начать, чтобы добиться важного преимущества уже в первой четверти и задавить немцев своим напором и желанием победить. Команда хороша попадает со средней дистанции, да и признанные снайперы – Тим Абромайтис и Остин Коллинс отправляют в цель почти все, что выбросили из-за дуги. Первый из них - и вовсе единственный в составе, кто имеет 40% попаданий трехочковых в обоих главных турнирах для Питера турнирах. Благодаря этому «Зенит» уходит на первый перерыв с десятиочковым отрывом.

Во второй четверти ситуация изменилась. Берлинцы стали лучше двигать мяч, у них наконец-то полетели первые «трешки». Сначала Рокас Гидрайтис, а потом и лидер команды Маркус Эриксон точно стреляют издали, «Альба» организует рывок 8:0 и почти сравнивается с хозяевами. После этого происходит один из красивейших эпизодов в игре. Лэндри Нноко получает мяч под кольцом, с первого раза попасть у него не выходит, а при второй попытке он натыкается на «мухобойку» от Густаво Айона. Мексиканец в красивом прыжке ставит блокшот «большому» соперника, не позволяя ему забить легкий мяч.

В концовке 35-летний Айон как будто переживает вторую молодость и, потолкавшись с двумя соперниками под кольцом, в непростой ситуации с сиреной еще и набирает два очка, обеспечивая Питеру «+4» по итогам первой половины.

После большого перерыва в старте впервые в матче выходит Эндрю Албиси вместе Дмитрия Хвостова. Игрок сборной России хоть погоды и не портил, но только недавно восстановился от травмы колена, поэтому до идеальной формы ему еще практически как «Зениту» до плей-офф Евролиги. Француз, который редко получает «длинные минуты», старается использовать свой шанс по максимуму. Сначала сам попадает из-за дуги, а потом на дриблинге раскручивает Кресимира Никича, сажая того на паркет, и снова отдает на периметр, откуда Андрей Зубков попадает без сопротивления.

В последнем игровом отрезке на площадке идет равная борьба, снижается результативность с обеих сторон. «Зенит» старается без повода под чужое кольцо не идти, чтобы минимизировать риски получения быстрой контратаки. «Альба», как известно, любит играть в стиле «бей-беги», стараясь максимально быстро доставить мяч на чужой щит, пока соперник еще не успел «расставиться» в обороне. Долгие атаки хозяев особых дивидендов не приносят, а вот разящие выпады немцев позволяют им за 5 минут до конца сначала вплотную приблизиться к сине-бело-голубым, а потом – и выйти вперед. К сожалению для российских болельщиков, это был знак, что «Зенит» окончательно упустил игру. Петербуржцы за 50 секунд до финальной сирены дважды не могут реализовать владение, а потом еще и забывают в трехсекундной зоне Люка Сигму, и американец приносит победу гостям. Два очка Абромайтиса уже никакого значения на итоговый результат не оказывают. 83:81 – «Альба» сильнее.

После этого матча «Зенит» остался на предпоследнем месте потерял практически все шансы на участие в плей-офф Евролиги. В следующем туре коллектив Хавьера Паскуаля принимает еще одного безнадежного аутсайдера турнира – мюнхенскую «Баварию».

Евролига
Регулярный чемпионат
25-й тур

«Зенит» - «Альба» - 81:83 (25:15, 17:23, 22:20, 17:25)

«Зенит»: Томас (19 очков + 4 подбора + 4 передачи), (15 очков + 3 подбора), Айон (12 очков + 7 подборов + 4 передачи), Абромайтис (11 очков + 7 подборов), Айверсон (8), Албиси (3 очка + 6 передач)

«Альба»: Херманссон (24 очка + 4 подбора + 7 передач), Гидрайтис (14 очков + 3 подбора), Сикма (10 очков + 9 подборов + 4 передачи + 4 перехвата), Нноко (8 очков + 4 подбора + 4 потери)

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