Джеймс овертайм назначил, но Миротич его отменил. ЦСКА проиграл концовку «Барсе»

Календарная зима на исходе (климатической, похоже, не будет совсем), а значит в Евролиге пришло, наконец, время настоящих турнирных интриг. После прошлогоднего расширения турнира с 16 команд до 18 регулярный чемпионат стал еще тягомотнее, и в течение пяти месяцев было не шибко понятно: за что они, собственно, играют?

Нет, ей-богу, за что? К чему все эти бесконечные разъезды, запиханные в одну неделю спаренные туры, оборачивающиеся частыми травмами? Пока дождешься выздоровления одних - глянь, а в клубном лазарете уже других полно, потом вместо них «ломаются» третьи - и так до посинения. Какой может быть тренировочный процесс при подобной текучке? Набрать бы живых людей на ближайший матч - и то хорошо.

Хотя к приезду «Барсы» кипа армейских больничных листов все-таки подрассосалась. Кроме давно отсутствующего Уилла Клайберна, там остаются лишь Андрей Воронцевич с Михаилом Кулагиным, что по меркам этого сезона - едва ли не мечта. Очень кстати, ведь игра против «Барселоны» имела для ЦСКА особое значение.

«Регулярка» выруливает на финишную прямую, нынешний тур - девятый с конца (из 34-х), и из таблицы все явственней проступают очертания будущей сетки плей-офф. Армейцы шли четвертыми, и ни опуститься ниже пятого места, ни подняться выше третьего они, скорее всего, не успеют, «Эфес» с «Реалом» ушли слишком далеко. Отсюда две оставшихся задачи: во-первых, не пропустить вперед «Маккаби» и не потерять преимущества своей площадки в четвертьфинале, и, во-вторых, по возможности поравняться с вышестоящим соседом, то есть, «Барсой».

11 ТЫСЯЧ В «МЕГАСПОРТЕ»

Израильский клуб приедет в Москву в конце марта, и это будет отдельный, серьезный разговор. Сегодня же у ЦСКА был последний реальный шанс зацепиться за клуб каталонский: либо получаем от него безнадежную разницу «минус три» по количеству побед, либо, напротив, имеем «-1» да с перевесом по личным встречам на случай итогового равенства. Напомню, в первом круге москвичи разгромили «Барселону» на ее паркете с разницей «+29».

На ответной встрече состоялся аншлаг: больше 11 тысяч зрителей на трибунах «Мегаспорта». «Барса» начала сверхвысокой пятеркой (средней рост 205,6), где роль плеймейкера исполнял Кори Хиггинс, четыре предыдущих сезона отыгравший за ЦСКА. Димитрис Итудис в ответ впервые выпустил в стартовом составе Рона Бэйкера, но эта затея себя не оправдала – 0:7 на 2-й минуте и 9:18 на 8-й. Лишь после этого тренеру армейцев удалось нащупать работающее сочетание игроков: Хэккетт, Хильярд, Сант-Рос, Боломбой и Куфос.

БРАВО, БОЛОМБОЙ!

Джоэлю Боломбою, только что вернувшемуся из Перми с отборочного матча ЧЕ Россия – Македония, пришлось иметь дело с самым дорогим баскетболистом Европы Николой Миротичем. Получалось на удивление неплохо, причем не только в обороне. За полторы минуты до большого перерыва Боломбой прямо через руки Миротича отправил в кольцо трехочковую бомбу, и уже у армейцев стало «+7» - 36:29.

Но Миротич не зря имеет за плечами пять сезонов в НБА со средней результативностью выше десяти очков в каждом из них, а сейчас получает в Барселоне 5,4 миллиона долларов в год. За последние восемь секунд второй четверти черногорский воспитанник «Реала» влепил Боломбою два дальних попадания. Плюс второй центровой гостей Брэндон Дэвис, за весь предыдущий чемпионат сподобившийся лишь на один точный трехочковый, в этот вечер попал из-за дуги четыре из четырех!

БРАВО, КУРБАНОВ!

Никаких «досрочных побед» в этом матче, конечно, не было. Их там в принципе не могло быть! Вся вторая половина - сплошные «качели». Великолепен был Никита Курбанов, к двум трехочковым в конце третьего периода добавивший в начале четвертого перехват и бросок сверху в быстром отрыве. Но все равно все решилось на последних секундах.

За 21,5 до конца при счете 77:78 Курбанов выиграл спорный у Миротича. Дальше Майк Джеймс испортил ответную атаку потерей - и уже «-3» после штрафных Дэвиса. У ЦСКА оставалось восемь секунд. И проваливший игру Джеймс, получив пас от Хэккета, отправил-таки в цель из правого угла свой первый в матче точный трехочковый! 80:80, ничья! То есть, овертайм?

ТЕПЕРЬ - ТОЛЬКО «МАККАБИ»

Не-а. У «Барсы» еще имелись свои 5,4 секунды, и Миротич броском со средней дистанции через руки Ховарда Сант-Роса отменил дополнительную пятиминутку. Когда мяч упал в сетку, на счетчике оставалось четыре десятых. Эх-ма…

Что ж, теперь ЦСКА до «Финала четырех» будет играть в этой Евролиге только с «Маккаби». Сначала за свое поле в 1/4, а потом и непосредственно в 1/4. Все ясно. Хотя игры с «Барселоной» - конечно, жаль.

В параллельном матче аутсайдеров «Зенит» проиграл в Питере «Баварии». «Химки», находящиеся на грани вылета из зоны плей-офф, в пятницу принимают французский «Виллербанн».

Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур

ЦСКА (Россия) – Барселона (Испания) - 80:82 (15:18, 25:19, 20:26, 20:19)

ЦСКА: Хэккетт (17), Хильярд (14), Джеймс (12), Курбанов (11), Хайнс (10).

Барселона: Миротич (23), Хиггинс (17), Дэвис (16).

Зенит (Россия) – Бавария (Германия) - 68:77 (20:19, 16:21, 18:20, 14:17)

Зенит: Холинз (18), Айон (17).

Бавария: Монро (26), Ципсер (13), Лучич (10), Ло (5+8 передач).

Положение: Эфес (Турция) – 22 победы-3 поражения, Реал (Испания), Барселона – 20-6, Маккаби Т-А (Израиль) – 17-8, ЦСКА – 17-9, Панатинаикос (Греция) – 14-12, Валенсия (Испания) – 12-13, Химки (Россия), Олимпиакос (Греция), Фенербахче (Турция), Милан (Италия) – 11-14, Жальгирис (Литва), Црвена Звезда (Сербия) – 10-15, Альба (Германия), Баскония (Испания), Виллербанн (Франция) – 9-16, Бавария – 8-18, Зенит – 7-19.