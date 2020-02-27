Последние среди последних. В матче двух худших команд Евролиги «Зенит» уступил «Баварии»

Положению «Зенита» не позавидуешь. Команда из Петербурга находилась перед матчем на 17-й строчке в Евролиге, да и в Единой Лиге ВТБ все идет не так гладко, как хотелось бы. После нескольких неудач в команде поменялся главный тренер – вместо Жоана Плазы был приглашен именитый Хавьер Паскуаль, выигрывавший главный турнир континента с «Барселоной». Впрочем, результат пока тот же - в битве за последнее место против «Баварии» сине-бело-голубые тоже уступили (точнее – выиграли, но в отрицательном смысле).

Старт для хозяев выдался неплохим - Тим Абромайтис бросает издали, мяч бьется в дужку кольца, после чего Остин Холлинс добавляет сверху, заставляя проснуться болельщиков и давая понять, сегодня «Зенит» настроен наконец-то прервать неудачную серию. Команда Паскуаля как всегда хорошо начинает, набирая несколько очков в быстрых атаках, но, к сожалению, проблемы в обороне не обошли зенитовцев и здесь. «Бавария» первые минуты рассчитывает исключительно на своего центрового Грега Монро, постоянно забрасывая мяч под кольцо, где соперники не могут удержать мощного американца, но под конец четверти красные начинают попадать и издалека. Маттиас Лессорт и Томас Брэй не позволяют «Зениту» уйти особо оторваться, «+1» у сине-бело-голубых по итогам первых 10 минут игры.

Вторая четверть становится полным продолжением первой. Зенитовцы на полшага впереди, но гости далеко по счету их не отпускают. Сначала петербургские баскетболисты раскручивают красивую карусель на чужом кольце и в три передачи доставляют мяч до Андрея Зубкова, который с периметра не мажет. «Бавария» на это отвечает двухочковым быстрым проходом Маду Ло. После этого Паскуаль дает отдохнуть своим лидерам – на лавку садятся оба лучших разыгрывающих команды – Дмитрий Хвостов и Эндрю Албиси. На паркете вместо них появляется восстановившийся Алекс Ренфро. В отсутствии локомотивов атаки, нападение хозяев выглядит беззубо, поэтому мюнхенцы сначала быстро догоняют соперника, а потом, благодаря «трешке» Пола Зибцера и невероятному попаданию с центра площадки с сиреной от Данило Бартеля, и выходят вперед.

После перерыва ход матча снова напоминает конец предыдущей четверти. Команда Оливера Костича выходит из раздевалки с предельной концентрацией. Бартель, воодушевленный своим трехочковым, продолжает создавать проблемы обороне «Зенита». Форвард исполняет нетипичую для себя комбинацию «гол-блокшот-ассист», после чего отрыв «Баварии» достигает невероятных для матча восьми очков. Несмотря на то, что красные за 6 минут набирают пять командных фолов, зенитовцы не спешат идти под кольцо в надежде на нарушение, а продолжают выбрасывать «неподготовленные» мячи с периметра. Точность попадания «трешек» по итогам трети игры у хозяев достигает космически провальных 19 процентов, что и предрешает исход.

В решающем игровом отрезке немцы включили свою фирменную расчетливость, стали внимательнее играть в обороне, не позволяя сопернику легко проходить под свой щит. «Зенит» перестает быстро разгонять атаки и двигать мяч, чтобы заставить гостей ошибаться, а линейным нападением поставить в тупик «Баварию» не удается. Красные не только хорошо обороняются, но и при любом возможности забрасывают мяч на Монро, который из-под кольца по итогам встречи набросал 26 очков, став лучшим игроком матча. Хозяева титаническими усилиями, и не без помощи фола Владимира Лучича на дуге, добиваются ничьей, в следующей же атаке совершают перехват, Холлинс убегает в быстрый отрыв, и, казалось, вот он – шанс перевернуть неудачную игру… Но, при попытке забить сверху, американец натыкается на блокшот от Зибцера, после чего очередные шесть очков набирает злой гений гостей – Грег Монро, и всем на «Сибур Арене» становится понятно, что «Зенит» сегодня снова проиграл.

Евролига

Регулярный чемпионат

26-й тур

«Зенит» - «Бавария» - 68:77 (20:19, 16:21, 18:20, 14:17)

«Зенит»: Остин Коллинс (18), Густаво Айон (17 очков, 5 подборов, 3 перехвата), Тим Абромайтис (9 очков, 6 подборов), Дмитрий Хвостов (4 очка, 6 передач), Уилл Томас (4) – старт. Андрей Зубков (7 очков, 4 подбора), Эндрю Албиси (5), Алекс Ренфро (2), Колтон Айверсон (2).

«Бавария»: Грег Монро (26 очков, 8 подборов, 5 передач), Пол Зибцер (13), Владимир Лучич (10), Маду Ло (5 очков, 8 передач), Данило Бартель (9 очков, 6 подборов) – старт. Маттиас Лессорт (7), Томас Брэй (5 очков, 4 передачи), Джошуа Уэстис (2).