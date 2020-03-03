Холлинз обошел Джеймса, но «Зениту» это не помогло

Армейцы на домашней площадке не без нервов добились победы над питерским «Зенитом» со счетом 86:78

В Евролиге началась очередная двойная игровая неделя. На паркете «Мегаспорта» ЦСКА принимал питерский «Зенит». После досадной осечки в домашнем матче с «Барселоной» армейцы переместились на пятую строчку турнирной таблицы и вынуждены усиленно бороться за преимущество домашней площадки в плей-офф. «Зениту» тоже непросто. После пяти поражений кряду питерцы в регулярном чемпионате идут на последнем месте. И, конечно, новый главный тренер сине-бело-голубых Хавьер Паскуаль хочет сделать все возможное, чтобы улучшить позиции команды в «регулярке». Именно это наставник питерцев и отметил в своем предматчевом интервью:

– Мы планируем прогрессировать и дальше, особенно ментально. Знаем, что играем с одной из сильнейших команд турнира, и легко нам не будет. У них есть все, есть традиции, есть один из лучших снайперов Евролиги Майк Джеймс, который может делать, что угодно на паркете, есть Кайл Хайнс, чье присутствие значит многое для ЦСКА. Если перечислять звезд соперника, это займет много времени. В любом случае, для нас главное сейчас – продолжать двигаться в заданном направлении, и каждая игра – шанс сделать это.

Перед матчем не обошлось без потерь в обеих командах. У «Зенита» заболел Владислав Трушкин, а у Антона Пушкова возникли проблемы с бедром. У красно-синих из-за ушиба бедра во время тренировки из строя выбыл Дэниэл Хэкетт.

Кстати, в этом сезоне 7 октября 2019 года «Зениту» удалось одержать выездную победу над армейцами со счетом 82:79. Правда, это было в рамках Единой лиги ВТБ и с Жоаном Пласой во главе команды. Сейчас у питерцев поменялся тренер, и наступил процесс «перестройки». Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис также высказал свои ожидания от предстоящего матча с обновленным «Зенитом».

– На видео с предыдущих матчей «Зенита» мы увидели команду с высокой мотивацией. Они поменяли стиль игры, больше бегут, ищут возможности на открытом пространстве, «грузят» больше мячей Айону, Томасу и другим игрокам «поста», чаще используют игру под кольцом. Мы с уважением относимся к соперникам и ожидаем сложного и равного матча Евролиги.

РАВНАЯ ИГРА

«Зенит» и правда приехал в Москву заряженным на победу и продемонстрировал это с первых минут встречи, отправив в кольцо хозяев паркета сразу три точных дальних броска. А вот баскетболисты ЦСКА, напротив, выглядели немного разобранными. Однако тайм-аут Итудиса быстро привел красно-синих в чувства, и рывок 8:0 не заставил себя ждать. К концу первой десятиминутки армейцам удалось сравнять счет благодаря эффективным действиям в нападении Дэррана Хиллиарда. А Джеймс своим фирменным приемом – забить с сиреной – вывел ЦСКА в лидеры (23:21).

После короткого перерыва армейцы стали активнее работать в защите и нападении в попытке оторваться от соперников, но и «Зенит» не сдавал свои позиции и держал хозяев площадки в напряжении. У питерцев классный отрезок провел Остин Холлинз, негласно устроив дуэль по набранным очкам с лидером красно-синих Джеймсом. На большой перерыв команды ушли при счете 46:43 в пользу ЦСКА.

В ПОГОНЕ ЗА ПОБЕДОЙ

ЦСКА активно включился в игру после отдыха, и уже к середине третьей четверти преимущество красно-синих достигло двузначной отметки – 62:51. Обе команды стали меньше бросать издали и активнее работать «в краске», но у красно-синих залетало все, что и сказывалось на счете. Однако перед заключительной десятиминуткой «Зениту» все же удалось внести коррективы в свою игру и вернуться в игру с рывком 7:0, вновь заставив нервничать Итудиса. Тайм-аут пошел на пользу армейцам, да и Майк «стальные нервы» Джеймс никогда не сомневался в себе и очередной «трехой с сиреной» довел счет на табло до 66:58.

Все тот же Джеймс благодаря своим индивидуальным действиям на паркете смог продержать свою команду от «Зенита» на комфортном расстоянии в счете на протяжении заключительных десяти минут встречи. Но питерцы не сдавались и боролись до конца. Стоит отдать им должное. Самой сильной опцией гостей в этом матче стал Холлинз, который все-таки обошел Джеймса по результативности в этот вечер, набрав 28 очков (27 – у Джеймса). Однако этого оказалось недостаточно для триумфа.

Не без нервов, но ЦСКА добился важной домашней победы, обыграв «Зенит» со счетом 86:78.