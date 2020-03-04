У Шведа – юбилей. У Химок – поражение. Желто-синие уступили в Каунасе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 марта 2020 00:00БаскетболВелиев Эмиль

У Шведа – юбилей. У Химок – поражение. Желто-синие уступили в Каунасе

«Химки» прервали победную серию в Евролиге, уступив на выезде «Жальгирису». Не помог даже юбилей их лидера Алексея Шведа, который набрал 5000-е очко на турнире.

Перед игрой с «Жальгирисом» «Химки» находились на седьмой позиции, дающей право участия в плей-офф. В то же время, литовцы занимали десятое место, поэтому встреча в Каунасе имела принципиальное значение в контексте борьбе за «счастливую восьмерку». Главный тренер химчан Римас Куртинайтис назвал этот матч мини-финалом.

– «Жальгирис» поменял игровой стиль, – отметил наставник желто-синих. Если раньше в большей степени был защитный вариант, то с приходом Кей Си Риверса они стали больше забивать трехочковых и в последних матчах набирают по 85-90 очков. Они улучшили нападение, но не ухудшили защиту, поэтому это очень опасная команда, особенно дома, хотя играют хорошо и на выезде. На своей площадке при 15 тысячах зрителей «Жальгирис» всегда действует с двойной энергией, поэтому нас ждет сложный матч. Эта победа кровь из носа нужна и «Жальгирису», и нам, поэтому настраиваемся как на мини-финал.

ПОЙМАЛИ УДАЧУ ЗА ХВОСТ

«Жальгирис» начинает как всегда активно. Впрочем, а могло ли быть иначе при бешеной поддержке 15 тысяч своих болельщиков, среди которых оказался даже действующий президент Литвы Гитанас Науседа? Литовцы, которым в этот день явно благоволят все гороскопы, отправляют в гостевое кольцо два подряд трехочковых, а потом добавляют еще одно попадание со средней дистанции, организуя рывок 8:2 на старте. Химчане стараются не отставать, но в сражении с командой, выигравшей девять из последних десяти игр, это не так просто. Плюс возникают проблемы с позиционным нападением если мяч не попадает в руки Алексею Шведу или Янису Тимме, и лидеры не решают все самостоятельно, начинаются проблемы. Бело-зеленые, в свою очередь, продолжают попадать все, что можно и нельзя. На последних секундах первой четверти Найджел Хэйс со скрипом «заваливает» еще одну «треху» с отскоком от дужки кольца, приводя в экстаз местных фанатов и уводя свою команду на первый перерыв с отрывом «+14».

В перерыве Куртинайтис пытается изменить систему защиты, чтобы остановить разогнавшийся «Жальгирис», и просит своих подопечных играть зону, но и это не приносит результат. Сначала Крис Крамер мажет оба штрафных, а сразу в следующей атаке «большой» Зак Ледэй получает мяч в трехсекундной зоне и в неравной борьбе против Шведа поднимает того в воздух и набирает свое десятое очко за неполные полторы четверти. Все вокруг находится под давлением литовских болельщиков. «Химки» явно не справляются с волнением, допускают много потерь, получают неспортивные фолы за разговоры с судьями, рефери также трактуют неоднозначные моменты в пользу хозяев, а поймавшая попутный ветер команда Шарунаса Ясикявичюса продолжает попадать буквально все, что вылетает из ее рук. Как результат, отрыв по итогам половины возрастает до страшных 16 очков.

ESNFElsXsAElpqxESNTv97WsAcC4fJ

НЕУДАВШИЙСЯ КАМБЭК

После перерыва «Химки», казалось, вышли на паркет как будто другой командой. Подмосковные баскетболисты улучшили процент попадания из-за дуги. Томас Робинсон, Тимма и вернувшийся на площадку после неудачного отрезка Швед организовывают рывок 8:0 и немного сокращают отставание. У бело-зеленых, наоборот, подписка на везение закончилась, и хозяева перестают забивать невозможные трехочковые. Впрочем, проблемы в обороне у команды Куртинайтиса снова дает о себе знать, а «Жальгирис», силами маленького и юркого Лукаса Лекавичюса находит новые варианты, как регулярно набирать очки – из-под кольца. В концовке четверти Швед нащупывает удачу, сначала все-таки отдает свой ассист за матч, а потом реализует очередную «трешку», «пробивая» юбилейные 5000 очков за «Химки», сине-желтые практически нивелируют отставание, делая счет на табло 64:58.

В заключительном игровом отрезке начинается настоящая перестрелка из-за дуги. На два подряд попадания с периметра от ветерана Риверса гости отвечают залпами Шведа и Тиммы с фолом. Главная проблема в том, что процент точности со штрафных у химчан составляет ужасающие 40 процентов. Гости по итогам встречи «забыли» на линии целых десять очков. Претензии на камбэк явно разозлили «Жальгирис». Хозяева включают турборежим, сначала попадают 14-ю «треху» за матч, после чего Эдгарас Улановас получает мяч на периметре, проходит в трехсекундную зону и вколачивает сверху, нанося удар не только по кольцу, но и по моральной уверенности «Химок», что эту игру еще возможно спасти…

Анкалаев побил «Халка» со скандалом. Решение судей освистали, россиянин показал средний палец Главные моменты турнира UFC в Норфолке (видео). 01.03.2020 07:15 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Тина Канделаки: Емельяненко нуждается в воспитании Емельяненко – о заявлении Канделаки: Полная дура Анкалаева могут лишить победы над Куцелабой
Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Елисеев – чемпион Европы, то есть, водокачки. А что, он должен был проиграть? На ЧЕ-2020 в Белоруссии сегодня состоялись спринтерские гонки. Сборная России благодаря победе Матвея Елисеева вышла на первое место в медальном зачете чемпионата. 29.02.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Вадим Шипачев: Мы выстояли в концовке и победили Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев после победы над «Спартаком» со счетом 5:1 в матче плей-офф. 02.03.2020 22:45 Хоккей Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Кудашов – о матче с «Витязем»: Стали позволять себе вольности, поэтому и получили нервную концовку Кравец – после поражения от СКА: Получал удовольствие от первого и третьего периодов «Салават Юлаев» отыгрался у «Авангарда» за шесть секунд до сирены и победил в овертайме
«Позор жирным котам из УЕФА!» Соцсети – о решении отдать Суперкубок-2023 Казани Решение футбольных чиновников провести в Казани матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы 2023 года вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. 03.03.2020 17:15 Футбол Безъязычный Алексей
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
«Жизни спортсменов важнее». На этапе Кубка мира не будет зрителей Стартующий в четверг в чешском Нове-Место этап Кубка мира пройдет без зрителей – так решили организаторы. Причина – злополучный коронавирус, который продолжает распространяться по Европе. 03.03.2020 17:45 Биатлон Волохов Юрий
На пути России снова турки Во вторник в Амстердаме состоялась жеребьевка Лиги наций-2020/22. Соперниками сборной России по группе стали Сербия, Турция и Венгрия. 03.03.2020 21:00 Футбол Безъязычный Алексей
Пьерлуиджи Коллина: Меня взяли в судьи потому, что у меня глаза навыкате Один из самых известных в истории футбольных арбитров посетил Москву по приглашению платежной системы «Мир». 03.03.2020 15:00 Футбол Яременко Николай
Ничушкин выбивает сотню, а Драйзайтль и Макдэвид озверели «Советский спорт» следит за событиями вокруг очередного игрового дня НХЛ 03.03.2020 08:00 Хоккей Федоровский Александр
Новости
00:38 Футбол «Челси» обыграл «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
00:13 Хоккей Кудашов – о матче с «Витязем»: Стали позволять себе вольности, поэтому и получили нервную концовку
23:51 Хоккей Кравец – после поражения от СКА: Получал удовольствие от первого и третьего периодов
23:33 Футбол «Ювентус» – «Милан». Матч Кубка Италии перенесен из-за коронавируса
23:20 Баскетбол 24 очка Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче с «Жальгирисом»
23:04 ММА Тина Канделаки: Емельяненко нуждается в воспитании
22:45 Теннис Касаткина вышла во второй круг турнира в Лионе
22:38 Футбол Криштиану Роналду: Мама находится в стабильном состоянии
22:24 Хоккей «Салават Юлаев» отыгрался у «Авангарда» за шесть секунд до сирены и победил в овертайме
22:04 Велошоссе Российских велогонщиков шестые сутки подряд не выпускают из отеля в Абу-Даби из-за коронавируса
22:04 Баскетбол ЦСКА победил «Зенит» в Евролиге, у питерцев шесть поражений подряд
22:03 Футбол «Челси» – «Ливерпуль». Кепа выйдет с первых минут
22:01 Хоккей СКА победил «Витязь» и упрочил преимущество в серии
21:51 ММА Емельяненко – о заявлении Канделаки: Полная дура
21:43 Хоккей «Йокерит» во второй раз кряду обыграл дома «Локомотив» в первом раунде Кубка Гагарина
21:15 Футбол Станислав Черчесов: О задачах в Лиге наций будет думать после Евро
21:08 Теннис Россиянка Флинк вылетела с турнира в Монтеррее
20:59 Футбол «Бенфика» разгромила «Ливерпуль» в Юношеской лиге УЕФА
20:45 Хоккей Илья Воробьев: «Металлургу» здорово удался второй период
20:41 Футбол Определился состав всех групп Лиги наций УЕФА
Темные времена Газпрома: Европе не нужен даже дешевый газ
Пассажиры из Владивостока устроили давку за едой в хабаровском аэропорту
Экзотический грипп завезли в Ростовскую область
Объявлено голосование на выбор площадки для Аллеи строителей в Нижнем Тагиле
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика