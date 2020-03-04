У Шведа – юбилей. У Химок – поражение. Желто-синие уступили в Каунасе

Перед игрой с «Жальгирисом» «Химки» находились на седьмой позиции, дающей право участия в плей-офф. В то же время, литовцы занимали десятое место, поэтому встреча в Каунасе имела принципиальное значение в контексте борьбе за «счастливую восьмерку». Главный тренер химчан Римас Куртинайтис назвал этот матч мини-финалом.

– «Жальгирис» поменял игровой стиль, – отметил наставник желто-синих. – Если раньше в большей степени был защитный вариант, то с приходом Кей Си Риверса они стали больше забивать трехочковых и в последних матчах набирают по 85-90 очков. Они улучшили нападение, но не ухудшили защиту, поэтому это очень опасная команда, особенно дома, хотя играют хорошо и на выезде. На своей площадке при 15 тысячах зрителей «Жальгирис» всегда действует с двойной энергией, поэтому нас ждет сложный матч. Эта победа кровь из носа нужна и «Жальгирису», и нам, поэтому настраиваемся как на мини-финал.

ПОЙМАЛИ УДАЧУ ЗА ХВОСТ

«Жальгирис» начинает как всегда активно. Впрочем, а могло ли быть иначе при бешеной поддержке 15 тысяч своих болельщиков, среди которых оказался даже действующий президент Литвы Гитанас Науседа? Литовцы, которым в этот день явно благоволят все гороскопы, отправляют в гостевое кольцо два подряд трехочковых, а потом добавляют еще одно попадание со средней дистанции, организуя рывок 8:2 на старте. Химчане стараются не отставать, но в сражении с командой, выигравшей девять из последних десяти игр, это не так просто. Плюс возникают проблемы с позиционным нападением – если мяч не попадает в руки Алексею Шведу или Янису Тимме, и лидеры не решают все самостоятельно, начинаются проблемы. Бело-зеленые, в свою очередь, продолжают попадать все, что можно и нельзя. На последних секундах первой четверти Найджел Хэйс со скрипом «заваливает» еще одну «треху» с отскоком от дужки кольца, приводя в экстаз местных фанатов и уводя свою команду на первый перерыв с отрывом «+14».

В перерыве Куртинайтис пытается изменить систему защиты, чтобы остановить разогнавшийся «Жальгирис», и просит своих подопечных играть зону, но и это не приносит результат. Сначала Крис Крамер мажет оба штрафных, а сразу в следующей атаке «большой» Зак Ледэй получает мяч в трехсекундной зоне и в неравной борьбе против Шведа поднимает того в воздух и набирает свое десятое очко за неполные полторы четверти. Все вокруг находится под давлением литовских болельщиков. «Химки» явно не справляются с волнением, допускают много потерь, получают неспортивные фолы за разговоры с судьями, рефери также трактуют неоднозначные моменты в пользу хозяев, а поймавшая попутный ветер команда Шарунаса Ясикявичюса продолжает попадать буквально все, что вылетает из ее рук. Как результат, отрыв по итогам половины возрастает до страшных 16 очков.

НЕУДАВШИЙСЯ КАМБЭК

После перерыва «Химки», казалось, вышли на паркет как будто другой командой. Подмосковные баскетболисты улучшили процент попадания из-за дуги. Томас Робинсон, Тимма и вернувшийся на площадку после неудачного отрезка Швед организовывают рывок 8:0 и немного сокращают отставание. У бело-зеленых, наоборот, подписка на везение закончилась, и хозяева перестают забивать невозможные трехочковые. Впрочем, проблемы в обороне у команды Куртинайтиса снова дает о себе знать, а «Жальгирис», силами маленького и юркого Лукаса Лекавичюса находит новые варианты, как регулярно набирать очки – из-под кольца. В концовке четверти Швед нащупывает удачу, сначала все-таки отдает свой ассист за матч, а потом реализует очередную «трешку», «пробивая» юбилейные 5000 очков за «Химки», сине-желтые практически нивелируют отставание, делая счет на табло 64:58.

В заключительном игровом отрезке начинается настоящая перестрелка из-за дуги. На два подряд попадания с периметра от ветерана Риверса гости отвечают залпами Шведа и Тиммы с фолом. Главная проблема в том, что процент точности со штрафных у химчан составляет ужасающие 40 процентов. Гости по итогам встречи «забыли» на линии целых десять очков. Претензии на камбэк явно разозлили «Жальгирис». Хозяева включают турборежим, сначала попадают 14-ю «треху» за матч, после чего Эдгарас Улановас получает мяч на периметре, проходит в трехсекундную зону и вколачивает сверху, нанося удар не только по кольцу, но и по моральной уверенности «Химок», что эту игру еще возможно спасти…