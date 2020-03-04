Семен Антонов: Коронавирус? Да, я был в Ухане. Так что могу попасть под подозрение - Советский спорт
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04 марта 2020 15:38БаскетболДжума Иван

Семен Антонов: Коронавирус? Да, я был в Ухане. Так что могу попасть под подозрение

Форвард ЦСКА Семен Антонов – о победе над петербургским «Зенитом» в рамках Евролиги (86:78). И не только.

- «Зениту» удался резвый старт матча. Почему дали сопернику такую возможность?
- Весь матч для ЦСКА был непростым, хотя мы минут 35 действовали первым номером, старались быть всегда впереди. Но не было какого-то комфортного перевеса, который позволил немного перевести дух – мы всегда вели в 6-8 очков. «Зенит» всегда оставался в игре. Они сейчас показывают неплохой баскетбол, у команды сменился главный тренер. Им ещё нужно привыкнуть к требованиям нового наставника. У нас в команде ребята знали, что коллектив из Санкт-Петербурга всегда более активно действует на выезде. Один раз в сезоне они нас уже обыграли в Москве, этот факт мы, конечно, в голове держали.

- Ожидали от петербуржцев именно таких действий на паркете?
- Знали, что они в Евролиге гораздо чаще набирают очки именно на выезде, чем на домашнем паркете. Настраивались и готовились к серьёзному сопротивлению. Соперник в первые минуты смог реализовать 4 своих бросках из четырех, добился комфортного перевеса. Это наша недоработка, ведь мы к ним готовились, повторюсь. Видимо в самом начале были немного «спящими». Возможно сказался перерыв в четыре дня после поражения от «Барселоны», ребят одолевало желание показать себя во всей красе.

- Не так много матчей осталось до конца регулярного чемпионата. Согласны, что сейчас важно добиваться результата в каждой встрече, чтобы в итоге иметь преимущество домашней площадки в плей-офф?
- ЦСКА надо попасть просто в плей-офф Евролиги, а уже потом думать о преимуществе домашней площадки. Будем постепенно двигаться к поставленной цели. Считаем, что с первой частью задания мы уже справились, теперь все мысли должны быть только о встрече с «Панатиакосом». Не стоит забывать, что в Калининграде ЦСКА уступил грекам в овертайме. Но там мы виноваты сами, так как позволили Калатесу реализовать «трешку» и перевести противостояние в овертайм.

- Если отталкиваться от турнирной таблицы, то «Зенит» - явный аутсайдер Евролиги. Но есть чувство, что на паркете это не ощущалось. Согласны?
- В Евролиге нет аутсайдеров. Кто-то начинал сезон чуть лучше, кто-то – чуть хуже. Когда старт не очень заладился, то бывает тяжело поймать свой ритм и выправить ситуацию. Почему? Да потому, что настроение уже не то. Мало кто до начала сезона мог предположить, что тот же «Асвел» будет внизу турнирной таблицы, но они обыграли у себя дома многих достойных соперников. В Евролиге нет проходимых команд.

- В ноябре в Санкт-Петербурге вы с очень хорошей разницей (+17) обыграли сине-бело-голубых. Что сейчас помешало сделать также?
- Не знаю, правда. ЦСКА большую часть матча действовал первым номером, провалив лишь старт встречи. Хорошо, что удалось добиться положительного результата. Отмечу мастерство игроков «Зенита», они сейчас показывают хороший баскетбол, у них сменился главный тренер. Где-то мы совершали невынужденные потери, не реализовывали открытые броски. Но надеюсь, что собравшимся болельщикам наша игра пришлась по нраву.

- Можно ли сказать, что ваш соперник научился защищаться от атак ЦСКА, научился сдерживать сильного оппонента?
- Каждая встреча – это отдельная история. Мы ведь им в Москве с разницей в три очка в этом сезоне уже уступали, а потом был разгром «Зенита» в Санкт-Петербурге (+19). Когда анализировали матч, то поняли, что все решилось в последние 7-8 минут, когда соперник уже заметно подустал. Разница в счете не всегда отображает реальный расклад сил на паркете.

- Какая сейчас атмосфера в команде?
- Хорошая, рабочая. Через день нам предстоит важная встреча с «Панатинаикосом», не так много времени на подготовку. Разберем соперника, проведем легкую тренировку и поедем в Грецию.

- Сильно ли на вас давила перед матчем неудача в игре с «Барселоной»? Мало приятного в поражении дома последним броском.
- Мы лишь второй раз в сезоне уступаем последним броском. Ранее подобное у нас случалось во Франции в матче с «Асвелом». Надо было правильно отреагировать на неудачу с «Барселоной». Надо было исправить огрехи в своей игре, у ЦСКА было достаточно времени, чтобы все проанализировать.

- С каталонцами вы матч пропустили. Это тренерское решение или почувствовали какое-то недомогание?
- Всё в порядке, я не болею (улыбается). Понятно, что я был в Ухане и теперь могу быть под подозрением. Но это было в августе-сентябре.

- В апреле у вас предстоит матч с «Олимпией» в Милане. Сейчас многие отказываются ехать в Италию из-за эпидемии коронавируса. Вы бы хотели, чтобы матч ЦСКА перенесли?
- Это решать не нам, это забота руководства клуба и Евролиги. До встречи ещё больше месяца, если не ошибаюсь. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Нам надо лишь выходить и играть.

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