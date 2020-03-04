Пока ещё не гранд. Баскетбольный «Зенит» подражает футбольному, но без особых успехов

Вывеска ЦСКА – «Зенит» в футболе – это шикарная афиша и обеспеченный аншлаг. В баскетболе все пока не так громко. Да и результат в большинстве случаев заранее известен – бороться с армейцами «Зенит» не может. Вот и в Евролиге снова уступила – 78:86. Что общего у нынешней команды с ее большим футбольным братом? И в чем разница колоссальна?

ПО СТОПАМ ФУТБОЛЬНОГО

Баскетбольный «Зенит» появился на спортивной карте совсем недавно – в 2014 году. Правда, создавался не с нуля – фактически, это был люберецкий «Триумф», переехавший в Питер. С тем же составом, офисом, тренерским штабом и большинством сотрудников. Но процесс постепенного обновления был запущен. Клуб сразу стал показывать свои амбиции, трижды взял бронзовые медали Единой лиги, а также в сезоне 2015/16 дойдя до финала Кубка страны.

Перед стартом сезона руководство «Зенита» провело масштабную закупочную компанию, пополнив ряды команды Андреем Зубковым, Антоном Понкрашовым, Дмитрием Хвостовым и именитыми иностранцами.

Сине-бело-голубые пошли по стопам своего футбольного тезки, собрав лучшее у менее амбициозных команд. Все же помнят то, как на берега Невы в ФК «Зенит» переезжал Алексей Сутормин, как скупался почти весь ликвидный «Ростов» (Ерохин, Полоз, Мевля, Новосельцев и прочие).

Политика «Брать все, что плохо лежит» в футболе себя не слишком оправдала, так как «Зениту» пришлось значительно чистить свои ряды, раздавая своих игроков по арендам. Только в «Сочи» перебралось около десятка исполнителей. Будет ли подобное в баскетболе? Это узнаем лишь по завершению сезона.

ВРЕД ДЛЯ СБОРНОЙ

Футбольный «Зенит» своей закупочной тактикой наносил существенный удар по национальной команде – ребята, которые не попадали в состав, со временем перестали приглашаться и в сборную. Полоз, Заболотный, Новосельцев как раз попали под питерские жернова, приостановив развитие своей карьеры.

Баскетбольный клуб несколько иначе бьёт по сборной – «Зенит» в этом сезоне получил приглашение играть в Евролиге. Но мы знаем, что в данном виде спорта нет пауз на матчи сборных, что есть в футбольном мире. Статусный турнир не позволяет тренерскому штабу отпускать своих лучших исполнителей к Сергею Базаревичу, на что тренер уже неоднократно жаловался.

Да, трудно работать со сборной, когда три ведущих клуба бьются в Евролиге. И если раньше из Краснодара всегда мог прилететь Хвостов, а «Химки» отпускали Зубкова, то сейчас эти ребята находятся вне национальной команды, а помогать пробиваться на Евробаскет-2021 отпустили всего одного игрока – Владислава Трушкина. И это был серьёзный удар перед отборочными матчами с Италией и Македонией.

ПОКА НЕ ФИНАНСОВЫЙ ГИГАНТ

Финансовые возможности футбольного «Зенита» всем известны. Не так давно клуб спокойно мог расстаться с баснословными средствами ради Халка и Витцеля. Лишь финансовый fair play сейчас сдерживает сине-бело-голубых от больших трат на трансферы. Иначе можно лишиться еврокубков, что, к примеру, вполне может случиться с «Манчестер Сити». Но там решение о участии в ближайших сезона будет принимать CAS.

В баскетболе же петербуржцы пока держатся в тени «Химок» и ЦСКА, которые являются именитыми фигурами не только в нашем чемпионате, но и в Европе. Вряд ли «Зенит» смог бы заманить в свои ряды Тимофея Мозгова или пригласить уходящего из ЦСКА Нандо де Коло. И дело ведь не только в деньгах, но и в амбициях. Грандом по одному щелчку пальцев ты явно не станешь, должно пройти время.

Возможно, что ситуация в ближайшем будущем изменится и клуб сможет сравняться с топовыми командами Единой лиги, привыкнуть в Евролиге и результаты пойдут, но всегда есть догоняющие УНИКС и «Локомотив-Кубань», которые в финансовом плане не особо сильно уступают «Зениту», да и готовы в любой момент прибавить в обеспечении.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Тяжелый форвард «Зенита» Андрей Зубков после матча с ЦСКА (78:86) в Евролиге дал небольшое интервью нашему корреспонденту.

- Команда выдала бодрый старт матча с ЦСКА – 11:2. Почему дальше все пошло не так позитивно и вы уступили красно-синим?

- Мы все матчи начинаем примерно в таком ключе. Надо что-то поменять в себе, так как после большого перерыва мы выходим на паркет немного расслабленными, теряем концентрацию. Много игр было так завершено не в нашу пользу.

- Рассчитывали на стартовый рывок, потому что армейцы туром ранее с «Барселоной» тоже провалили начало встречи?

- В гостях часто все складывается так, что ты можешь уйти далеко вперёд, но затем соперник тебя настигнет. «Зенит» в Москве выдал неплохой старт, но ЦСКА настиг и добился успеха в итоге.

- Самая главная проблема для вас – это сдержать Майка Джеймса?

- Понятно, что Джеймс – это лидер, который всегда набирает много очков. Но он очень часто раздавал хорошие передачи и отличались уже другие ребята. Майк – это проблема для всех команд.

- Понабрали ребята из стана сине-бело-голубых много фолов. Это агрессия со стороны соперника или командная тактика?

- Может мы где-то пожестче пытались сыграть, поплотнее действовали в обороне, стараясь не давать ЦСКА набрать легких очков. «Зенит» совершил 17 потерь, это тоже внесло свой вклад в итоговый успех красно-синих.

- Многие считают, что «Зенит» - это гостевая команда. Что с вами происходит на родном паркете?

- Не могу это объяснить, честно. Для меня такое впервые, когда команда не может дома победить в двух-трёх матчах подряд. Столько много поражений потерпели, что даже в голове не укладывается.

- Какие-то положительные моменты даже из неудачи в матче с ЦСКА можно найти?

- Нет, пока рано что-то анализировать. Мы сейчас стараемся прибавлять от матча к матчу. У нас пришёл новый главный тренер. При нем мы первую встречу смазали, но дальше потихонечку начали прибавлять. Мы за короткий промежуток времени начали исправляться, тренер сам говорит, что видит наши шаги вперёд, положительную динамику в игре.

- Не считаете, что «Зенит» слишком поздно пошёл на перестановки на тренерском мостике, расставшись с Жоаном Плазой лишь в середине февраля?

- Давайте оставлю этот вопрос без ответа.

- Летом вы сменили «Химки» на «Зенит». Сейчас с ревностью не поглядываете в сторону бывших одноклубников? Они ведь повыше находятся и в Единой лиге, и в Евролиге.

- Да нет. В начале сезона ещё как-то задумывался об этом, но сейчас такие мыслей в голове точно нет. Уже полгода прошло с момента моего переезда в Санкт-Петербург, отлегло.

- Дебютный для себя сезон в «Зените» не можете же до конца назвать провальным?

- Давайте в конце сезона посмотрим. Пока я не могу дать ответа на вопрос, но мы обязательно с вами к нему вернёмся ближе к лету. Обещаю.