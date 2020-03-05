Первая победа Паскуаля. «Зенит» дома дожал «Жальгирис» - Советский спорт
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05 марта 2020 23:14БаскетболВелиев Эмиль

Первая победа Паскуаля. «Зенит» дома дожал «Жальгирис»

Питерский «Зенит» одержал первую победу в Евролиге при новом тренере. Правда, для этого потребовалось сыграть овертайм.

В этой встрече фаворит был очевиден. «Жальгирис» за два дня до нее без шансов расправился дома с «Химками» и приехал в Петербург за очередной победой над россиянами. Зенитовцы до матча занимали последнее место в таблице, не имея даже теоретических шансов на выход в плей-офф. Впрочем, после прихода в команду Хави Паскуаля, у «Зенита» с первых встреч начал проглядываться очевидный рисунок игры, который, если устранить хронические ошибки, рано или поздно должен принести успех. Перед матчем наставник петербуржцев отметил силу оппонента, но уточнил, что львиную долю встреч команда проигрывает из-за собственных огрехов.

- Нет сомнений, что матч для нас будет тяжелым, «Жальгирис» выиграл в 9 из последних 12 встреч. Соперник отлично играет в защите и, как и любая серьезная команда, лучше выступает во втором круге. Поэтому нам придется непросто, нужно работать над своей игрой, потому что мы делали по 7 потерь за игру, а в игре против ЦСКА сделали 17. Из-за этого и проиграли. Но каждой игрой нам нужно прогрессировать, и у нас это получается, мне кажется, мы идем в правильном направлении, - сказал Паскуаль.

В стартовой пятерке «Зенита» в отсутствии Дмитрия Хвостова выходит Эндрю Албиси, который и открывает счет в матче своим трехочковым. Впрочем, «Жальгирис» при поддержке огромного числа своих болельщиков, которых, как казалось, было четверть арены, как обычно начинает активно, применяет высокий прессинг, мешая хозяевам спокойно разыгрывать мяч. Да и в атаке бело-зеленые снова имеют очень высокий процент попаданий. Кей Си Риверс, буквально два дня назад кошмаривший «Химки», и в Петербурге снова среди лидеров, американец забивает два из трех из-за дуги, помогая своей команде организовать рывок 12:0, и создать комфортный задел по итогам первой четверти.

Во втором игровом отрезке команда Шарунаса Ясикявичуса только продолжает наращивать свое преимущество. «Жальгирис» играет быстро, сине-бело-голубые как будто все время на шаг позади, да и уровень командного взаимодействия оставляет желать лучшего. «Большой» Джок Лэндейл остается в неравном размене под кольцом, а Колтон Айверсон попеременно с Густаво Айоном будто не видят австралийскую скалу, не успевая помогать защитникам. Проблем «Зениту» добавляет и целых четверо леворуких игроков у гостей, против которых обороняться всегда сложнее. К чести «Зенита», команда всегда имела характер, и много матчей проиграла в плотной борьбе, поэтому питерцы в концовке взяли себя в руки. Хозяева начинают быстрее двигаться в защите, не позволяя сопернику легко набирать очки, и у «Жальгириса» сразу же начинаются проблемы. На чужой половине команда Хави Паскуаля начинает наконец-то забивать со средней дистанции, да и дальнее попадание Албиси перед перерывом сокращает отставание с 17 очков всего до четырех.

После большого перерыва игра напоминает затишье перед бурей. У гостей падает результативность, перестает залетать все с периметра, не помогает даже выход главного снайпера команды последних дней – ветерана Риверса. Зенитовцы так и не находят ключ от родного кольца, поэтому процент пропаданий также невысок. «Жальгирис» довольно быстро хватает пять фолов, но и это не помогает. Точность с линии по традиции российских команд последнего времени очень низкая – чуть больше 58 процентов.

Сэкономивший сил на последний рывок «Зенит», в заключительной четверти с места в карьер бежит добывать первую за долгое время победу. Сначала Густаво Айон наконец-то забивает оба штрафных, несмотря на ярое сопротивление болельщиков «Жальгириса», которые даже на выезде создают для своей команды домашнюю атмосферу, а Алекс Ренфро отвоевывает подбор после промаха Томаса Уолкапа, разгоняет быструю атаку и отдает на Остина Холлинза, который впервые в матче выводит хозяев вперед. Как известно, раненый зверь опасен вдвойне, поэтому, почувствовавшие запах жареного, хозяева моментально цепляются за свой шанс, и два подряд дальних залпа от Уилла Томаса и того же Албиси дают команде такой нужный позитивный заряд эмоций. Впрочем, гости, выигравшие девять из 12 последних матчей, не собирались сдаваться. Лэндейл, которого издалека не трудно спутать с дровосеком, продолжает будто топором прорубать себе место под кольцом, набирает 4 очка подряд, обеспечивая валидольную концовку, после чего Волкап с линии штрафных делает счет равным. У «Зенита» остается 16 секунд на атаку, но Матеуш Понитка допускает ошибку в самый ответственный момент, в простой ситуации отправляя мяч в аут и задерживая команды в зале как минимум еще на пять минут.

Бело-зеленые, окрыленные камбэком в концовке, начинают овертайм активнее. Кей Си Риверс проснулся после долгой спячки и снова забил три. Но тут снова включился неугомонный Албиси! Французский плеймейкер сначала ответил оппоненту своим дальним попаданием, а потом забил два важнейших штрафных за три секунды до конца, после чего даже вечно активный Шарунас Ясикявичус томно посмотрел на паркет, понимая, что матч все-таки проигран…

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