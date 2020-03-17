Раиса Мусина: В Америку еду играть в баскетбол, а не в казино

21-летняя баскетболистка УГМК – победителя регулярного чемпионата – едет в НБА. Раиса Мусина может стать второй действующей российской баскетболисткой в женской Североамериканской лиге. Ее партнерша по сборной, клубу и по совместительству лучшая подруга Мария Вадеева последние два заокеанских сезона провела в «Лос-Анджелес Спаркс».

Теперь свой уже второй шанс заиграть в НБА получила и Раиса. В 2018 году Мусину во втором раунде драфта женской НБА под общим 21-м номером выбрал «Финикс Меркьюри». Однако тогда нападающая не успела сделать визу и во время прибыть в расположение клуба. В итоге контракт не вступил в силу. Тем не менее Мусина сохранила хороший рейтинг у американских скаутов, которые наверняка до сих пор вспоминают ее 33 очка в финале Первенства мира U19 2017 года против сборной США. Сама баскетболистка считает тот матч пока самым ярким в своей карьере.

– У вас большая семья. Все спортом занимаются?

– Да, я – пятый ребенок в семье. Мама – мастер спорта по академической гребле, она долгое время преподавала физкультуру в школе. Папа только в молодости увлекался футболом. И у меня уже восемь племянников. Все увлекаются различными дисциплинами.

– Как Вы выбрали баскетбол?

– Я пошла по стопам моих сестер, они занимались. Одна из них – Валерия – играла на профессиональном уровне. Я даже год с ней провела в одной команде – польской «Полковице». И мои племянницы все сейчас занимаются баскетболом. Может, удастся вместе с ними сыграть. Сама я играю с шести лет. Начинала в СШОР № 49 «Тринта». Где-то в 11 лет перешла в «Спарту» – команду из Видного. Это моя первая профессиональная команда. В 16 лет я уже начала выступать за основную команду в премьер-лиге.

– Как Вы приняли решение переехать в «Лас-Вегас Эйсез»? Советовались ли с кем-нибудь?

– Нет. Это сугубо мое решение. Я была задрафтована еще два года назад. Но поехать в «Финикс Меркури», попробовать свои силы там у меня не получилось.

– После этого с «Финиксом» Вас уже ничего не связывало?

– Нет, после того, как контракт аннулировался, могла сама выбирать клуб.

– Как появился вариант уехать в клуб из Лас-Вегаса?

– Мой агент вел переговоры. Я ожидала этого перехода. Когда он мне позвонил и сказал, что я еду в «Лас-Вегас» – очень обрадовалась. Хотела попробовать себя там. Если все сложится, это будет хорошим жизненным и спортивным опытом.

– Нет каких-то опасений по поводу НБА? Чужая страна, совсем другой чемпионат...

– В НБА меня пока никто не знает – в отличие от России и Европы. Вообще, это самая сильная лига сейчас. Там собраны хорошие игроки. Тут, в Европе не играет столько американок. У нас много легионеров, но Америка идет на шаг впереди. Они отлично выступают на Олимпиадах, у них сильная школа. В НБА очень тяжело попасть, туда отбирают лучших. В лиге много игроков из США, плюс, клубы смотрят много европейских баскетболисток.

– Как с английским языком? Хорошо владеете?

– Общаюсь свободно. С иностранными игроками в команде я разговариваю без проблем. Конечно, может, я не знаю каких-то сложных слов, терминов. Но в целом, хороший уровень.

– Бывали раньше в Лас-Вегасе?

– Да, ездила туда, когда мне было 10 лет. Остались некоторые детские воспоминания о городе. Вообще, езжу в Америку два последних года подряд, летом. В «Лос-Анджелесе» играет Маша Вадеева – моя лучшая подруга. Я приезжаю к ней в гости, хожу на игры «Спаркс» с ее участием. Также сама занимаюсь индивидуально. Америка для меня – не новая страна, мне нравится проводить там время.

– Лас-Вегас – мировая столица развлечений и азартных игр. Вы бывали в казино?

– Нет, мне всего 21. Только с этого возраста в США можно посещать такие заведения.

– А хотели бы?

– Такой цели у меня нет. Мне это не интересно. Однако хочется посмотреть город. Я помню, что там есть прекрасные отели в венецианском стиле, на территории которых можно прокатиться на гондоле, яркие танцевальные шоу...

– Клуб поможет устроиться? Решить вопрос с жильем?

– Да, они помогут со всеми бытовыми вопросами. Но ведь я сначала буду на просмотре в тренировочном лагере. После этого клуб примет решение – останусь я на все лето или нет. После этого уже буду обустраиваться там.

– Когда начинается тренировочный сбор?

– С 27 апреля. Но я поеду чуть позже – в начале мая. Так что я немного опоздаю. К этому в относятся с пониманием.

– Вы сказали, что НБА – лучшая лига. Есть ощущение, что достигли своей мечты?

– Нет. Я еще не достигла своей мечты. Конечно, есть чувство, что мы не зря работаем, есть к чему стремится. Ни за что не нужно вешать нос, а просто действовать. Когда ты получаешь шанс, нужно его использовать, чтобы остаться в НБА. Понятно, что каждый игрок хочет туда попасть, но и закрепиться там тоже нужно. Настрой у меня боевой, я очень хочу попасть в лигу, чтобы поиграть в этом сезоне.

– А из УГМК не планируете уходить, если в американской лиге будет получаться? Или намерены совмещать? Без отдыха полетите сразу выступать в США? Тяжело...

– Нет, буду совмещать. Я же не одна такая, все, игроки, которые выступают в Европе, так делают. Это моя цель я хочу себя попробовать. А отдыхать буду уже потом. В УГМК играет человек шесть игроков НБА. Двое в Чикаго – Кортни Вандерслут и Элли Куигли. Бриттни Гринер играет в «Финиксе». Эмма Миссеман выступает за «Вашингтон Мистикс». Брианна Стюард – «Сиэтл Шторм». Маша Вадеева – «Лос-Анджелес Спаркс». Также помощник нашего главного тренера Джеймс Уэйд является главным тренером «Чикаго».

– Готовы к такой нагрузке?

– Нужно делать ради своей цели все. Главное – желание. А оно у меня есть.

– Уже изучили игру «Лас-Вегаса»? Следите за командой?

– Нет, специально не следила. Но очень рада, что еду именно в «Лас-Вегас». Там играет Кейла Макбрайд. С ней мы в прошлом году вместе играли тут, в Екатеринбурге. У нас хорошие дружеские отношения. Меня радует, что в новой команде будет человек, которого я знаю.

– А с остальными ранее пересекались ранее?

– Да. Там есть Энжел Маккатри, которая играет в «Динамо-Курсе». О некоторых я слышала, чью-то игру наблюдала.

– НБА для Вас – не предел мечтаний. А к чему тогда стремитесь?

– С самого детства мечтала поехать на Олимпиаду. Пока мы над этим только работаем. К сожалению, нам не удалось отобраться на Олимпиаду-2020. Значит, будем готовиться к следующей.

– А в каком сейчас состоянии сборная?

– О нынешней форме мне трудно судить. Я пропустила последний сбор в ноябре из-за травмы и не была с командой. Однако пришел новый тренер – Александр Ковалев. Я его хорошо знаю, вместе с ним мы выигрывали ЧМ U 19 в 2017 году. Отношусь к нему положительно. Насколько понимаю, состав также изменился. Но как построена сейчас команда – сказать не могу, ведь не была еще с ней.