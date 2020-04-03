Евролигу доиграют в Москве. По крайней мере, этот вариант возможен - Советский спорт
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03 апреля 2020 20:00БаскетболМысин Николай

Евролигу доиграют в Москве. По крайней мере, этот вариант возможен

И речь не просто о «Финале четырех», который изначально планировался в Кельне. А обо всей оставшейся части турнира. Если, конечно, его возобновят.

ЧТО МЕШАЕТ ПРОДОЛЖИТЬ?

Последние матчи в главном клубном европейском турнире прошли почти месяц назад – 6 марта. Тогда закончился 28-й тур регулярки – из намеченных 34. «Химки» дома разгромили грозный «Фенер» (82:68), ЦСКА на выезде – «Пао» (97:66), и даже «Зенит», плетущийся в конце таблицы, на площадке «Сибур Арены» взял верх над «Жальгирисом» в упорной борьбе (76:75).

На этом – все.

Спустя несколько дней Европу и весь мир накрыла пандемия, турниры во всех видах спорта стали отменять и останавливать один за другим, и баскетбол не оказался исключением. Поставили на паузу чемпионат НБА (после того, как положительный анализ на COVID-19 сдали несколько игроков «Юты»). Закрылись европейские лиги. В том числе – Лига ВТБ и еврокубки. В течение еще пары недель решался вопрос – такие меры окончательны или временные? К единому мнению не пришли. В итоге почти все национальные чемпионаты были отменены совсем – доигрывать их не будут. Где-то, как в Литве, титул присудили по текущему положению. Где-то, как в Лиге ВТБ, просто обнулили сезон, не став раздавать «плюшки» (в виде путевок в еврокубки) и трофеи (а определение звание чемпиона России делегировали РФБ). Но в НБА не теряют надежды, что турнир будет продолжен.

И ту же самую надежду сохраняют еще в Евролиге.

Работа идет постоянная – представители офиса лиги и руководство команд находится в тесном контакте (хоть и посредством различных видеоконференций). У всех свои аргументы «за» и «против». Но общая ситуация такова, что чемпионат хотят продолжить. Если ситуация начнет стабилизироваться, и в мае карантин отменят (по крайней мере – в большинстве стран), появится возможность провести матчи в июне. И, в принципе, возможность реальная. Ведь клубам не придется бороться на два фронта – национальные турниры закончены. И сборные играть также не будут – Олимпиаду перенесли на 2021-й, олимпийские квалификации, видимо, тоже проведут годом позже. То есть, спортсмены могут сосредоточиться только на клубах и только на одном чемпионате.

Самом важном для всех.

МОСКВА, СТАМБУЛ И АФИНЫ

Правда, до конца не понятно, какой формат нас ждет в этом случае. По идее, осталось шесть туров регулярки, плей-офф (серии до 3-х побед) и «Финал четырех» (еще два матча для его участников). Итого – от 6 до 11-13 игр на команду (в зависимости от того, кто выйдет в четвертьфинал, и как эти четвертьфиналы сложатся). На месяц – многовато, но терпимо. Тем более, что все успели отдохнуть.

Вопрос, правда, в том, есть ли смысл все доигрывать полностью? И главное – как будут обстоять дела с возможностью переездов между странами и с подготовкой проведения «Финала четырех»? Вдруг карантин отменят не везде? Или не полностью? Как в этом случае обеспечить всем клубам примерно равные условия борьбы?

Над этим в Евролиге и думают. И вот что рассказал испанской «El Pais» исполнительный директор турнир Эдвард Скотт:

В настоящее время есть несколько вариантов. Первый предполагает проведение всех оставшихся игр в обычном формате. Второй – матчи пройдут в более сжатые сроки в одном или нескольких городах.

При этом, судя по тональности Скотта, второй вариант – предпочтительнее.

Как только ограничительные меры снимут (ожидается, что это случится в мае. Прим. ред.), у игроков, тренеров и персонала команд будет три дня на то, чтобы вернуться в расположение клубов. Потом – обязательный 14-дневный карантин. И после этого можно начать мини-сезон. В общей сложности он займет около месяца. Именно этот период гарантирует здоровье спортсменов, добавил Скотт.

Что подразумевается под «мини» пока непонятно. Сократят количество оставшихся игр регулярки? Но все команды окажутся в очень разных условиях. Отменят плей-офф? Опять же – в настоящий момент у всех разная ситуация. И если лидеру – «Анадолу Эфесу» это придется на руку, то ЦСКА, отстающий от турков на 5 побед, по сути лишается шансов на первое место (теоретически оно возможно, но вероятность – просто эфемерная). Сократят серии плей-офф – скажем, до одного матча? И отменят при этом «Финал четырех»? Вот это выглядит более справедливым. А заодно – повысит интригу. Но важно, чтобы в этом случае матчи играли в одном месте. И именно об этом тоже обмолвился Скотт.

Если мы выберем второй вариант, то все матчи пройдут в одном или двух городах. При этом важно, чтобы в выбранном месте было как минимум две арены. Таким требованиям отвечают только Афины, Стамбул и Москва.

Да-да, именно так! Ведь только в этих городах (с учетом их ближайших пригородов) есть по два представителя Евролиги. В Стамбуле – «Фенер» и «Анадолу Эфес». В Афинах – «Пао» и «Олимпиакос» из Пирея. В Москве – ЦСКА и «Химки» (играющие Евролигу в Мытищах). С точки зрения инфраструктуры, опыта организации матчей турнира, логистики и прочих важных моментов, альтернативы упомянутым мегаполисам нет. Но есть ли преимущество у российской столицы перед греческой или перед Стамбулом – сказать невозможно. Многое будет упираться в ситуацию с эпидемией в стране на предполагаемый момент возобновления турнира.

В любом случае, все это – пока лишь проект. Вопросов больше, чем ответов. Но не исключено, что в июне мы действительно вновь последим за Евролигой. И не исключено, что даже ближе и полнее, чем рассчитывали.

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