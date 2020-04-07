«Хэкетт и Сант-Рос остались в России. Решили, так для них безопаснее». Интервью с Андреем Ватутиным

«ИГРОКИ САМИ ПРОСИЛИ О ПАУЗЕ»

- Почти весь мир сейчас сидит на карантине. В каком режиме существует ЦСКА? – первый вопрос Ватутину.

- Игроки, тренеры, персонал команды и работники офиса – все на самоизоляции. Баскетболисты разъехались по домам и тренируются самостоятельно. Россию покинули все иностранцы, за исключением Дани Хэкетта и Ховарда Сант-Роса - они решили, что в Москве для их семей сейчас безопаснее, чем возвращаться в Италию. Тренерский штаб в полном составе также в Москве. Стараемся поддерживать контакт со всеми.

- Последний матч в Евролиге ЦСКА сыграл в Афинах с «Пао» (5 марта). В Лиге ВТБ – с «Локомотивом» в Краснодаре (9 марта). Следующие встречи были уже отменены. Как развивались события? И как восприняли новости о приостановке сезона?

- Как известно, 12 марта мы готовились встретиться в «Мегаспорте» с берлинской «Альбой». Накануне вышел указ мэра Москвы, ограничивающий число зрителей в 5000 человек, но даже в таком формате матч не состоялся. Утром, в тот момент, когда гости только закончили тренировку, а наша команда смотрела видео в раздевалке, позвонил директор Евролиги Жорди Бертомеу и сообщил о принятом решении приостановить сезон. Буквально через день такое же решение приняла Единая лига ВТБ.

- И как отреагировали в клубе? В частности, игроки?

- Именно игроки, точнее, их профсоюз выступили одним из главных инициаторов паузы. В ночь перед встречей с «Альбой» стало известно, что коронавирусом заразился центровой «Юты» Руди Гобер, и НБА тут же объявила об остановке сезона. Естественно, игроки в Европе были так же обеспокоены и настояли на решительных шагах. Повторю, все действия велись организованно, никто не обращался к руководству клуба лично. На минувшей неделе мы провели общее собрание команды, рассказали о ситуации и позиции клуба, после чего каждый решал сам - оставаться в Москве или уезжать домой.

- Пока остается открытым вопрос, возобновится ли чемпионат Евролиги. Если это все-таки случится, насколько сложно будет вернуть форму - и физическую, и игровую - после столь длительного незапланированного перерыва?

- Все клубы находятся в одинаковой ситуации. Очевидно, что в случае принятия решения о возобновлении сезона матчи не начнутся в одночасье. Всем потребуется время на возвращение игроков, пребывание в карантине и короткий тренировочный сбор. Из этого в своем планировании исходит Евролига. Слишком много ограничений введено в каждой стране, по закрытию границ, перемещению, массовым мероприятиям, и для приведения всего к общему знаменателю потребуется немало времени. Мы стараемся держать на контроле форму игроков, их состояние здоровья, но дистанционно это делать очень непросто. Полагаемся на профессионализм наших баскетболистов.

«ЕВРОЛИГА НЕ ГОТОВА ВЗМАХНУТЬ ФИНИШНЫМ ФЛАГОМ»

- В Лиге ВТБ уже подтвердили, что сезон доигран не будет. При этом результаты текущего по сути отменены – чемпиона турнира не будет. Как отнеслись к такому решению? Хорошо это или плохо для него баскетбола?

- Мы переживаем период, когда не приходится говорить о вреде или пользе для баскетбола. Сейчас вопрос стоит о человеческих жизнях, о сохранении здоровья. Спортивные результаты отходят на второй план и не являются первостепенными. Я уже говорил, что для нашего клуба не имеет значения, кто и в какой лиге будет объявлен или не объявлен чемпионом. Если это необходимо для выполнения обязательств перед спонсорами, мы примем любое решение.

- В волейбольном ЧР отмерили итоги плей-офф, хотя часть матчей успели сыграть, и определили призеров турнира по итогам регулярки. Аналогичным образом поступили в женском ЧР по баскетболу. А вот с мужским чемпионом страны ситуация непонятная – Лига ВТБ и РФБ кивают в сторону друг друга… Почему никак не определятся? Боятся брать ответственность на себя?

- Полагаю, вопрос «почему» правильнее задавать именно руководителям РФБ и Лиги ВТБ, они находятся в диалоге по этому вопросу. Моя позиция, повторю, простая: если необходимо подвести конкретные итоги на основании промежуточных результатов, мы примем любое решение.

- Очень важный момент – путевки в еврокубки на следующий сезон. Как можно будет определить их обладателей от России, если ситуация с подведением итогов Лиги ВТБ/чемпионата страны не решится? Какие в принципе возможны вариант и какой из них наиболее реален?

- Итоги национальных чемпионатов не являются гарантией для получения места в Евролиге или Еврокубке. Это всегда решение самой Евролиги, основанное на комплексе факторов. Поэтому этот вопрос надо адресовать в офис Евролиги. У нашего клуба действует лицензия «А», позволяющая выступать в турнире безотносительно результатов национального чемпионата. Я не раз говорил, что многие российские клубы по спортивному и организационному уровням достойны играть в европейских топ-турнирах. Будем рады видеть в Евролиге и Еврокубке как можно больше соотечественников.

- Как сейчас развивается ситуация с Евролигой? Какова вероятность, что сезон будет доигран позже?

- Ситуация простая: Евролига пока не готова взмахнуть финишным флагом. Там ситуацию мониторят ежедневно и надеются, что сезон будет доигран в том или ином формате. Приоритет – провести абсолютно все оставшиеся матчи. Вот только пока ничье воображение не способно предсказать, как Европа будет справляться с пандемией через две недели, через месяц. Знаю, что руководство Евролиги раздумывает и над альтернативными системами турнира. В целом мне ситуация с Евролигой напоминает тактику Михаила Кутузова в войне 1812 года. Русский полководец после Бородино всячески избегал прямых столкновений с Наполеоном, даже оставил Москву, но в итоге перетерпел и вышел победителем. Французы, оставшись без припасов, по сути, замерзли и вынуждены были отступить. Также и Евролига, ждет и маневрирует, уходя от резких шагов. Мне кажется, ориентиром для Евролиги во многом будет позиция НБА по продлению или отмене сезона.

- Тут недавно пошла информация, что формат концовки турнира могут изменить, а все оставшиеся матчи провести в одном городе. Как вариант – в Москве.

- В условиях информационного вакуума любая глупость или неточность мгновенно тиражируется и поражает слабые умы. Слова Эду Скотта, одного из руководителей Евролиги, не совсем правильно процитировала или интерпретировала испанская пресса, а дальше уже, как говорится, «понеслось».

- Если сезон не будет доигран, как будет решаться вопрос с призовыми и прочими выплатами, которые полагаются клубам исходя из их итогового положения и показанных результатов? Насколько принципиален этот вопрос для ЦСКА?

- Призовые Евролига выплачивает за каждую победу, потому мы, безусловно, на них рассчитываем. Нам сейчас важны любые финансовые поступления.

«НАШ БАЛАНС ПОБЕД-ПОРАЖЕНИЙ МОЖНО НАЗВАТЬ ХОРОШИМ СЮПРИЗОМ»

- Если допустить, что баскетбольный клубный сезон все-таки завершен, значит, можно подвести итоги. Какой оценки заслуживает выступление ЦСКА? С какими главными сложностями пришлось столкнуться и насколько удалось их решить?

- В межсезонье ЦСКА покинули пять ключевых игроков, к тому же еще в октябре получил тяжелую травму и перенес операцию Уилл Клайберн, MVP «Финала четырех» Евролиги, человек, вокруг которого мы строили команду прошлым летом. Поэтому с момента травмы Уилла мы боролись сами с собой, латали дыры и изыскивали внутренние резервы. Отчасти помогло подписание Ховарда Сант-Роса, который тоже закрывает две-три позиции. Но, безусловно, он не настолько эффективен в атаке, как Клайберн, хотя здорово обороняется, добавляет энергии. В плюс запишу, что в любом матче команда боролась. Упрекнуть ЦСКА в отсутствии характера невозможно. В выигранных матчах, в проигранных – во всех команда пыталась найти возможность переломить ход игры. А характер - это очень важно. Второй плюс, наверное, в том, что у нас сложился хороший коллектив. Это то, за что мы переживали, то, что, как казалось, можем потерять по сравнению с прошлым сезоном. Та команда была очень дружная.

- В Евролиге у ЦСКА – 9 поражений, и это худший результат с момента появления регулярного чемпионата. При том, что сезон не доигран. В Лиге ВТБ – 4 поражения, в том числе – от «Химок». Есть ощущение, что вы сбавили обороты, или это обманчиво?

- Очевидно, что без полноценного завершения сезона и давать оценки смысла не имеет. И все же на фоне серьезной перестройки и всех трудностей наш баланс побед и поражений можно даже назвать хорошим сюрпризом. К тому же, на мой взгляд, в феврале-марте мы набирали обороты, входили в «режим плей-офф» и с оптимизмом смотрели в сторону решающих матчей. Кстати, любопытно, что нынешний сезон был остановлен буквально за пару дней до нашей ответной встречи с «Химками» в УСК ЦСКА. Жаль, что этот интереснейший матч так и не был сыгран.

- Летом команда сильно обновилась. Можно сказать, что из всех новичков наиболее выгодным приобретением стал Майк Джеймс? И как относитесь к критике в адрес Майка по поводу того, что он является талантливым и суперэффективным скорером, но остается посредственным разыгрывающим? Мол, у ЦСКА в принципе сейчас нет элитного плеймейкера, какими раньше считались Де Коло и Родригес…

- Так получилось, что Майк с первых игр взял на себя ответственность, потому что он никогда ее не боялся. Причем, не могу сказать, что он хотел получить такую роль во что бы то ни стало, но так сложились обстоятельства, что он не постеснялся стать лидером ЦСКА. Это и хорошо, и плохо. У тебя есть человек, который может решить исход матча, который с высокой степенью эффективности набирает очки. Травма Клайберна заставила Джеймса взять на себя больший объем работы. Нам бы хотелось продолжить отношения. Получится или нет – вопрос переговоров. Cвязка Джеймса и Клайберна обладает огромным потенциалом. Они хорошие товарищи, и это может быть плюсом на паркете. Минус таков: к сожалению, соперники знают, как против нас играть. В ключевой момент все понимают, что мяч будет у Майка Джеймса. Иногда ему хватает индивидуального мастерства решить эпизод, решить матч, иногда - нет. Но я рад, что Джеймс в ЦСКА.

Что касается его плеймейкерских качеств, я не согласен с негативными оценками. Майк всегда старается организовать команду и «тянет на себя», только когда видит, что не получается у партнеров. К тому же мне не очень нравятся сравнения игроков. К тем же Де Коло и Родригесу в минувшие годы приходилось слышать немало претензий в плане построения игры. И сколько элитных разыгрывающих сейчас выступает в Европе? Пальцев одной руки с лихвой хватит пересчитать. У нас есть проблемы с организацией игры, но винить в этом Джеймса означает не понимать сути проблем.

- Как бы ни развивалась ситуация, уже понятно, что пандемия коронавируса изменит мир, и он больше не будет прежним во многих привычных сферах жизни. Как это повлияет на спорт вообще и на российский спорт в частности?

- Потери мировой экономики вообще и индустрии спорта в частности будут огромными. Доходная часть бюджета многих компаний приближается к нулю, у клубов и лиг закрылись источники поступления средств, остаются только колоссальные невыполнимые обязательства в виде контрактов с игроками и спонсорами. Если на Западе рано или поздно, индустрия переформатируется и снова заработает, то в России проблемы намного серьезнее. Западная модель основана на бизнесе, начнутся игры, трансляции, пойдет зритель на трибуны, экономика включится. В России к пандемии коронавируса добавился обвал цен на нефть и падение рубля. Буду рад ошибиться, но это нокаутирующий удар по нашему спорту. Ситуация будет выправляться намного дольше, отечественный спорт – дотационный, управляется не рыночными механизмами, а амбициями владельцев клубов, компаниями или бизнесменами. Доходы от билетной выручки, мерчендайзинга, телевидения не покрывают и половины бюджетов, поэтому сначала придется ждать общего улучшения экономической ситуации, в спорте вновь появятся настоящие спонсоры. Думаю, последствия будем ощущать не менее двух, а то и трех сезонов. Все сказанное относится и к ситуации с ЦСКА, клубным контрактам с игроками, спонсорским поступлениям. Наш владелец «Норникель» всегда был и остается надежным партнером, потому мы смотрим в будущее с осторожным оптимизмом. В любом случае, трудностей не избежать.