«Космический джем» и не только. Что посмотреть о баскетболе?

Пока нельзя следить вживую за настоящими спортивными матчами, можно пересмотреть все, что снято о спорте в кино. Лучшие картины о футболе мы уже изучили. Сегодня речь пойдет о баскетболе.

АЗАРТНАЯ ИГРА

Год: 1994

Режиссер: Уильям Фридкин

В главных ролях: Ник Нолти, Мэри МакДоннелл, Шакил О’Нил

Рейтинг Кинопоиска: 6,9 (440). Рейтинг IMDB: 6,2 (11 576).

Пытаясь спасти репутацию и результаты своей студенческой команды, тренер Пит Бэлл в нарушение правил приглашает в нее несколько сильных игроков. Не лучшая, но все же крепкая работа оскароносного режиссера Уильяма Фридкина, отличная роль Ника Нолти и дебют молодого Шакила на большом экране. Правда, принесший последнему номинацию на «Золотую малину». Впрочем, мы разве любим Шака за мощную актерскую игру? Его харизма искупает все сторицей!

ТРЕНЕР КАРТЕР

Год: 2005

Режиссер: Томас Картер

В главных ролях: Самюэль Л. Джексон

Рейтинг Кинопоиска: 8,0 (75 749). Рейтинг IMDB: 7,3 (119 068).

Картина по реальным событиям о том, как Кен Картер – тренер школьной команды в Ричмонде, идущей без поражений в местном чемпионате, - запретил игрокам посещать тренировки из-за их плохой успеваемости. История в свое время (в 1999 году) наделала много шума, но в целом отразила общий подход в американском школьном и студенческом спорте – медали и победы не должны добываться в ущерб образованию. Сильный, качественно поставленный фильм, с отличной (как всегда) ролью харизматичного Джексона, собравший неплохую кассу ($77 000 000 долларов при бюджете в $30 000 000) и ставший культовым среди поклонников баскетбола.

БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ

Год: 1992

Режиссер: Рон Шелтон

В главных ролях: Вудди Харрельсон, Уэсли Снайпс

Рейтинг Кинопоиска: 7,4 (9375) Рейтинг IMDB: 6,8 (71 915).

Популярная комедийная драма, основанная на стереотипе «белые не умеют играть в баскетбол», который так ловко развенчивает (и использует с целью побед на уличных турнирах) герой Вуди Харрельсона. В роли его основного соперника, а позже – партнера и друга, выступил персонаж Уэсли Снайпса. В качестве консультантов картины, тренеров и даже актеров массовки отметились многие звезды НБА (Боб Лэйнир, Фриман Уилсон, Гари Пэйтон), и всех их очень впечатлил реальный уровень игры Снайпса и Харрельсона. По словам Лэйнира, оба вполне достойно смотрелись бы в чемпионате NCAA.

ЭДДИ

Год: 1996

Режиссер: Стив Рэш

В главных ролях: Вуппи Голдберг, Деннис Фарина

Рейтинг Кинопоиска: 6,9 (966). Рейтинг IMDB: 5,2 (9029).

Проходная, но забавная комедия о баскетбольной фанатке «Никс», которая очень страдает из-за постоянных неудач команды (ха-ха – прошло 25 лет с момента выхода картины, а ничего не изменилось!), но волею случая становится ее главным тренером. В главной роли – обаятельная Вупи Голдберг.

НАД КОЛЬЦОМ

Год: 1994

Режиссер: Джефф Полак

В главных ролях: Дуэйн Мартин, Леон, Тупак Шакур, Марлон Уайанс, Берни Мак

Рейтинг Кинопоиска: 7,3 (1868). Рейтинг IMDB: 6,6 (13 198).

Звезда школьной баскетбольной команды пытается разобраться в отношениях с двумя братьями, один из которых – местный наркодилер, другой – бывший баскетболист, ныне – охранник. Типичное кино 90-х о сложностях жизни в черном квартале, главное украшение которого – сильная роль Тупака Шукара. Ну и, конечно, баскетбол.

ШЕСТОЙ ИГРОК

Год: 1996

Режиссер: Рэндолл Миллер

В главных ролях: Марлон Уайанс, Кадим Хардисон, Майкл Мишель

Рейтинг Кинопоиска: 7,1 (6629). Рейтинг IMDB: 5,7 (5251).

Молодежная комедия с элементами драмы о том, как умерший от сердечного приступа во время матча лидер школьной сборной возвращается в наш мир привидением и помогает родному брату привести их команду к победе в школьном чемпионате. Временами грустно, но в общем целом – не напряжно, забавно и весело.

ПОЛУПРОФЕССИОНАЛ

Год: 2008

Режиссер: Кент Альтерман

В главных ролях: Уилл Феррелл, Вуди Харрельсон, Андре Бенджамин

Рейтинг Кинопоиска: 5,9 (3981). Рейтинг IMDB: 5,8 (75 619).

Владелец худшей команды АБА (Американской баскетбольной ассоциации), сам же считающий себя ее лидером, цепляется за возможность попасть в НБА. Но для этого надо серьезно подняться в турнирной таблице, и тут пригождается помощь экс-звезды «Селтикс», переживающей не лучшие времена. Основа сюжета – реальные события 70-х о распаде АБА и переходе ее лучших команд в конкурирующую лигу, но сам фильм снят в типичном жанре почти всех картин Уилла Феррелла (звезды шоу Saturday Night Live) – комедии абсурда. Если отключить мозг и не пытаться осмыслить весь бред, который то и дело творится на экране, можно даже получить удовольствие и неплохо поднять себе настроение.

ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИЛАМ

Год: 2006

Режиссер: Джеймс Гартнер

В главных ролях: Джош Лукас, Дерек Люк, Джон Войт, Остин Николс

Рейтинг Кинопоиска: 7,8 (15 308). Рейтинг IMDB: 7,2 (41 350).

История тренера Дона Хаскинса, который в 1966 году пошел не невиданные по тем временам меры и пригласил в команду… темнокожих игроков. Для консервативного южного штата Техас (где Хаскинс и работал в одном из местных университетов) это было особенно дерзко. Сами события оказали огромное влияние на баскетбол в США и постепенно превратили его в «спорт для черных». Картина Гартнера довольно точно отразила все сложности, с которыми пришлось столкнуться персонажам, каждый из которых имел реальный прототип.

КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ

Год: 1996

Режиссер: Джо Питка

В главных ролях: Билл Мюррей, Майкл Джордан и еще много-много звезд НБА

Рейтинг Кинопоиска: 7,3 (26 346). Рейтинг IMDB: 6,4 (151 426).

Игровое кино с рисованными мультперсонажами – довольно популярный жанр в Голливуде 90-х, но «Космический джем» (в оригинале – Space Jam, в русском переводе есть с десяток альтернативных названий) – один из самых ярких его представителей. Безбашенная история (сценарий вряд ли писался на трезвую голову) о том, как инопланетяне похищают таланты игроков НБА ради победы в баскетбольном матче над мультяшками вселенной Loony Tunes (Баггз Банни, Даффи Дак и другие). Последним же в итоге помогает Майкл Джордан. Логики в картине нет никакой, но есть обилие шуток, забавных моментов, прикольная по тем временам графика и, конечно, обилие легенд НБА – включая самого Эм-Джея, а также Ларри Берда, Патрика Юинга и молодого Шакила О’Нила. Картина собрала в прокате аж 230 миллионов долларов и стала культовой для всех фанатов баскетбола. Сейчас Леброн Джеймс мечтает снять продолжение – видимо, понимает, что без своего «Космического джема» ему точно не дотянуться до величия Джордана.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

Год: 2017

Режиссер: Антон Мегердичев

В главных ролях: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Марат Башаров

Рейтинг Кинопоиска: 7,5 (145 065). Рейтинг IMDB: 6,6 (4107).

Реконструкция событий, приведших сборную СССР к победе на Играх в Мюнхене в легендарном финале против команды США (вы помните – 3 секунды, пас Едешко, бросок Александра Белова…). До недавнего времени – главный кассовый хит в истории российского кино (общие сборы в без малого 54 000 000 долларов на рынке СНГ лишь месяц назад переплюнул простоватый «Холоп»). Несмотря на справедливые упреки в сценарном копировании голливудского фильма «Чудо» (посвященного победе хоккеистов США над «Красной машиной» в Лейк-Плэсиде в 1980 году) и ряд расхождений с реальными событиями (а также с мотивацией и характером главных героев), зрители картину оценили. Не в последнюю очередь – за техническую составляющую, яркую картинку и действительно красиво показанный баскетбол.

КОМАНДА ИЗ ШТАТА ИНДИАНА

Год: 1986

Режиссер: Дэвид Анспо

В главных ролях: Джин Хекман, Деннис Хоппер

Рейтинг Кинопоиска: 6,9 (911). Рейтинг IMDB: 7,5 (41 124).

Вольный пересказ событий 1954 года, когда школьная команда из Милана (не итальянского) сенсационно выиграла чемпионат штата НБА. В картине события перенесены в город Хикори, команда носит название Hoosiers («Верзилы» - это оригинальное название фильма), роль главного тренера исполняет Джин Хекман, а его помощника – отца-алкоголика одного из игроков - Деннис Хоппер. Вышла сильная спортивная драма, принесшая Хопперу номинацию на «Оскар» в 1987 году. Еще одну номинацию фильм получил за лучший оригинальный саундтрек.

ЕГО ИГРА

Год: 1998

Режиссер: Спайк Ли

В главных ролях: Дензел Вашингтон, Рэй Аллен, Милла Йовович, Розарио Доусон, Джон Туртурро

Рейтинг Кинопоиска: 7,2 (5328). Рейтинг IMDB: 6,9 (42 459).

Мощное кино о непростых отношениях звезды школьной команды и его отца, отбывающего 15-летний срок за непредумышленное убийство супруги (матери главного персонажа). Как всегда отличная актерская работа Дензела Вашингтона и на удивление сильная роль Рэя Аллена – даже обидно, что рекордсмен Лиги по количеству трехочковых впоследствии не снимался в большом кино (на момент выхода картины Рэй уже провел в НБА два сезона). Тем не менее, «Его игра» привлекает внимание не наличием Аллена в касте (весьма, кстати, звездном), а именно мощнейшей постановкой, сильной режиссурой Спайка Ли и сложной историей, которая заставляет задуматься о многих вещах в нашей жизни.